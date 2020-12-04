珍惜好運 不「製造」自己的失敗

編按：2020年，是各種變動都非常巨大的一年。禪學大師洪啟嵩指出，人類正在遭遇，也正在給自己製造前所未有的險惡狀態。而如果要脫離險惡，必須進入前所未有的新的進化階段。我們都需要從頭掌握自己的生命戰略。以下文章摘自其新書《生命戰略之書》。

大家都希望自己能中彩券或樂透。

但是看新聞報導，中了彩券或樂透的人，大多沒有好下場。

不是得意忘形，原本美好的人生反而破壞，就是意外橫財來去迅速，很快化為泡影。好運反而變成厄運。

也許，你會想：我中了就不會。

但其實，我們每個人都遇過好運。也許不是樂透、彩券上的那些金錢數字，但是意義更大的好運。

可能是天賦的健康。

可能是遇上心愛的人。

可能是創業成功。

我們每個人都會遇上自己的好運，但我們也像那些中樂透的人，經常反而遇上好事就變成壞事了。

事實上，一般人都是如此。

遇上好的狀況，只是偶然得到，不知如何評量其中多少是自己的因素，多少是幸運，多少是環境的因素。

所以不知珍惜，更不知如何善用，使之更成功。於是經常成功變成壓力，並且可能開始創造逆境。

對很多人來說，順境是很可怕的魔頭。從自己成功的那一刻起，就開始消耗自己的健康，攻擊自己的幸福，努力把好運轉變為惡運。

至於遇上壞的狀況，也是不知怎麼遇上，結果只知亂出招，越出越亂，一路擴大自己的失敗。

在這個過程中，永遠在找替死鬼。不是欺負別人、甩鍋，就是痛恨自己，讓自己更沮喪。

二○二○年，因為無常的巨大，讓每個人都慌了。亂出招了。這種情況更普遍。

如何避免製造自己的失敗？

首先要跨出的一步就是：「不把成功當成功，不把失敗當失敗」。

保持著覺性，在成功的時候，覺察其中的聚合條件有哪些，是怎麼產生的。

所以，會善待別人，與別人共享成功。不得意忘形，就是避免製造失敗的起點。而善待別人，還可以讓別人更成功，自己也更成功。

保持著覺性，在失敗的時候，會覺知其中的影響因素有哪些。

哪些是自己的習性和傲慢所導致，哪些是外界因素的不成熟。

如果是自己造成的因素，就調整自我。

如果是外界條件不足，但困境背後有價值，那就設法堅持下去，或者繞一個方向前進。

這樣失敗就不會造成生命的陰影，並且永遠可以找到機會。

於是失敗也會成為恩賜。

我們避免製造自己的失敗，一方面是不要讓自己像中彩券的人，反而在破壞自己的幸福，更進一步，長期目標是讓自己面對生命路程上任何狀況都「不動不搖」。

這種不動不搖，不是只靠個人意志支撐的，而是因為我們不再執著於自己的習性和傲慢之後，把一切成敗因素的聚散都看得很清楚，知道所有事情發生的因緣。

正是因為清楚，所以會明白自性「本不動搖」。 也因為如此，當然就更不會製造自己的失敗。

(本文摘自洪啟嵩著《生命戰略之書：2020年巨變的意義，佛陀留下來的人類進化方法》，網路與書出版提供)

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