股災年年有 怎麼抱緊才會賺？

我能理解各位投資者害怕虧損的情緒，小跌就算了，若遇到股災，心臟勢必要夠強才行。近10年來雖說是大多頭（按：投資者看好股市，覺得股價會漲），但每年仍難免會有幾個月下跌，此時就有人高呼：「股災來了！」有些人就會因此心慌。

但你永遠不知道，明天跟風險哪個先到。

2018年，美國總統川普要求對價值340億美元的中國輸美商品徵收25％的額外關稅；中國也做出徵收額外關稅的同等反制措施，中美貿易戰自此開打，造成當年10月有7個交易日的加權指數（亦常稱為大盤指數）下跌超過百點，當月跌幅10.94％，導致許多投機者畢業（因不堪虧損而離開股市）。仔細檢視其原因可以發現，幾乎都是融資斷頭、期權慘賠等高槓桿所帶來的高風險虧損。

在中美貿易戰達成和解的共識後，2019年全年幾乎都是上漲的，加權指數只有在5月出現-4.28％的小幅回檔，所以2019年全年度指數上漲23.3％。

然而原本仍被持續看好的2020年，卻突然面臨自第二次世界大戰以來最嚴峻的危機，搗亂了投資人的如意算盤──由於新冠病毒在全球肆虐，全球股市出現金融恐慌，不僅美國道瓊指數在一個月內出現4次熔斷，多次出現千點崩跌；台股在3月時也跌破萬點，最低來到8,523點，全月跌幅14.03％，也曾在最恐慌時，出現逾700家上市櫃公司被打入跌停板。

不過我並非要販賣恐懼給股市投資人，而是希望告訴各位，抱緊處理的投資獲利真理：

1. 用現股買進，別用融資搶反彈。

幾年的多頭確實讓投資人放鬆戒心，甚至無限制的使用高風險金融工具，在一波震盪下來，結果常血本無歸。不過投資是場耐力賽，要考慮到風險控管。若投資風險較高的短期操作標的，除了要預測短期走勢及付出交易費用外，還得承受額外的壓力；相比之下，用現股買進較輕鬆自在，安心程度可高上數倍。

2. 仔細檢視公司財報，要能防禦也能攻擊。

財報雖被不懂分析的散戶戲稱為後照鏡，但事實證明，它確實為我們的投資生涯提升不少安全性，所以我認為財報不是後照鏡，而是一面「照妖鏡」。

投資人可以從過去公司的財報中，找出具有高殖利率及低本益比之防禦體質，也要仔細檢視其攻擊特性，意思就是瞄準公司成長潛力與產業前景。在股市空頭（按：與多頭相反，指股價下跌）時，體質孱弱的公司總是跌到一蹶不振；相反的，體質強健的才能先蹲後跳。一旦投資人越深入研究財報，就能夠對持股更具信心、更能安心持有。

3. 穩住現在腳步，擁抱未來利多。

若在股災時倉皇出場，將永遠被恐懼掌控，無法成為獲利的成功投資人。而投資老手們想進場攤平當然可以，不過請放緩腳步把風險報酬比拉高，別因區區幾元利益而急於搶進，以至於讓自己處於虧損數十元的風險之中。景氣也有週期循環，會從危機走向衰退、再走向振興及擴張，在這段期間，安心抱緊才是面對股市下跌時最好的藥方。

這幾年股市震盪加劇，對於剛進場的新手來說，的確走得相對顛簸。我身為長期價值型投資人，其實把這波股災所造成的「帳面上」下跌，視為路上踢到一顆較大的石頭罷了。面對股災，說穿了是現在的虧損危機，但其實也是未來的獲利轉機，甚至能趁著股災來襲，撿到十年難得一見的便宜價。當持有的成本越低，抱得當然也就更緊，如此一來，等待盤勢反轉之後，會比一般的情況獲利更多！

(本文摘自股海老牛著《股海老牛最新抱緊股名單，殖利率上看8％： 高殖利率股、金身不倒股、步步高升股、落難龍頭股，跟著老牛緊緊抱，提早財富自由》，大是文化提供)

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