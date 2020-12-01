吳明珠教你養好腎 走路走大步

《黃帝內經》提到：「骨正筋柔、氣血自流，筋長一寸、壽延十年。」意思是說，拉筋能使骨頭復原歸位、筋脈柔軟，氣血自然流暢；筋絡每長一寸，壽命就會延長十年。由此可見，拉筋對身體保健非常的好，而養腎的拉筋方，簡單又易做，只要天天去執行一定能夠感受到拉筋的好處。

作法

①找一處平地坐下，雙腿伸直後，左右分開，依自己身體的狀態去調整距離。

②坐定後腳尖上勾，身體向前，雙手去抓腳趾，身體再慢慢向下壓。

③停留10 ∼ 30秒後，慢慢起身放鬆。休息10秒，再進行一次。

④拉筋過程呼吸不要停，要持續的呼吸，可以用腹式呼吸更佳。

次數

每週3次以上，每次約12次。

注意

身體下壓時，應可應受到腿部內後側的腎經、膀胱經的痠痛 感，每個人要量力而為，循序漸進，天天練習，可以感覺到筋愈軟彎得愈下去，腎經也就更強勁。

說明

大腿內側的筋絡走的是肝、腎、膀胱經，腎藏精，先天之本，精髓之源，腎強陽氣足，則精力旺盛，健康延壽。

大步走

人在四十歲之後，肌力不停的減退，尤其是到了六十歲的老人，肌力下降得更快，因此，很容易發生骨質疏鬆症，所以，年紀愈大就愈要運動；而腎經起點在腳底，經過小腿大腿，這就表示，保養腎經就愈要動，所以走路是非常好的運動。

走路，若再加上大步走，把步伐跨得比平常走路還要大，可以鍛練肌肉的力量，還能利用跨步時，去拉到腿後面的膀胱經。膀胱經是人體最大的排毒通道，經絡通暢時，身體的毒及廢物都能及時排出，就能維持身體乾淨運作。

尤其現在上班族，一天坐下來八個小時，最好常常利用大步走的方式，來拉拉腿部經絡，活化下半身的血液循環。

作法

大步走，步伐比走路時大，也比較快一些，每天持續走30分鐘，等於天天拉筋半小時。

注意

步伐順暢、腿後有拉筋感覺即可，勿影響行走，避免跌倒或步伐過大，反而拉傷筋骨。

敲帶脈

帶脈位在腰部，就是跟肚臍平行圍繞腰部一圈，繫腰帶的地方，故名「帶脈」。這是人體唯一一條橫向的經脈，彷彿是用來把所有經脈繫在一起。所以，一旦出現上下的氣流不順、阻塞時，就會積在帶脈，這時候腰會變粗，小腹會變大。

天天敲帶脈，可以通暢經絡，使上下的氣流得以順暢流通，當全身經絡打通時，毛病就不見，就連肥胖的鮪魚肚，天天敲，也能敲出小蠻腰。

作法

手握拳頭，敲打或揉按帶脈，從肋骨下方區間開始，到肚臍下方周邊，再延伸至腰部二側，天天持續敲打，至少三百下。

注意

敲打力道以自身的耐痛力可接受為主，以不受傷為最佳原則。

(本文摘自吳明珠著《吳明珠教你養好腎，不畏更年期：髮量豐盈、皮膚細嫩、性福滿意、好眠好脾氣，60歲就像40歲！》，時報出版提供)

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