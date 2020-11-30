腎虧不是男人專屬 女人也該擔心

一直以來，男人最怕被說「腎虧」，彷彿是被宣判「性無能」，或者沒有生殖能力，生不出孩子等；而女人的腎虧，最明顯的症狀就是經期亂、經期來時痛疼痛難安等。

其實，腎虧從中醫上來講，是腎虛的一種，腎虛分成腎氣虛、腎陰虛、腎陽虛、腎陰陽兩虛等，這些病症不分男女老少都會發生，所以，談到「腎虧」，男人該擔心，女人也要注意，稍微不注意，腎的精華流失程度與速度，是會變本加厲的。

有人說，女人生完孩子後，容易老得快，其實，正確的說法，是腎氣流失的太快，尤其是生完孩子後，沒有好好坐月子調理，腎氣是加倍流失。當媽媽的都會發現，生完容易掉髮，白髮也變多了，這不是老，而是腎虛。

腎臟對於中醫來說，不是單純的臟器，而是包含腎臟、輸尿管的泌尿系統、生殖系統、免疫與荷爾蒙系統的串連，是人體的根本，還會牽扯到其他臟腑，可謂牽一髮而動全身，當腎氣傷了，全身都會跟著出問題。

「腎虛」用白話說，就是腎處於虛弱的狀態，延伸出來的狀況，就會是衰老、功能不足、體力有落差等等，像是外表出現衰老的徵兆，生殖能力衰退等等。而所有症狀男女都會遇到，不該只是男人擔心，想要永保青春美麗的女人，也該擔心。

現代人過勞，經常熬夜、飲食不當、飲酒過度、性生活過度等方式，都埋下「腎虛」的因子。男女其實都有性功能障礙出現，這都是因為腎精、腎氣、腎陽少了，維持腎功能最重要的養分不夠、不見了，就會發生的症狀。

腎虛造成性功能障礙，男人女人表現出來的症狀不同，才會被誤解及輕忽。男人的腎虛，以影響性功能的症狀來說，有陽痿、早洩、遺精、不孕、腰痠、頻尿等，而因為性能力向來被視為雄性象徵，所以，男人一旦出現心有餘力不足的情況，往往就很緊張。

女人的腎虛反應在性能力上的症狀，則是會顯得性慾淡漠，對房事缺乏性致，有時房事過後還會出現腰痛、腰痠、乏力、甚至頭暈耳鳴、身體燥熱等，這些症狀都會導致女人對房事沒興趣，甚至是厭煩。可惜的是，初期都被視為更年期的病症，大家也都認為過了更年期就沒事，因而延誤了最佳的調理時機，錯失留住青春的機會。

我總是對病人說，腎對男人女人都一樣重要，是命根子！醫書《醫宗必讀》提到：「先天之本在腎。」是指，腎藏精，主命火，命火為生氣之源，是生命的原始動力。

腎為先天之本，也是五臟之本，人體內有很多的物質養分，都需要靠腎來調節，明代醫家張介賓就說，「五臟為人身之本，腎為五臟之本，故欲長壽，須補腎。」

維繫生命的動力，要靠腎不停的運行，腎安，五臟六腑皆安；腎不好，全身都難安，一旦出現腎虛，男人女人都一樣，衰老得很快。所以，別再以為腎虧只有男人要擔心，女人也一樣，想要維持青春活力，那就陪著老公一起來好好養腎吧！

(本文摘自吳明珠著《吳明珠教你養好腎，不畏更年期：髮量豐盈、皮膚細嫩、性福滿意、好眠好脾氣，60歲就像40歲！》，時報出版提供)

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