神奇的外星人：唐鳳的故事

二 ○一八年，我費盡心力把 APEC(亞太經濟合作)的一個數位論壇活動辦到台灣來(了解台灣外交處境的朋友，就知道這件事得來不易)。我的神來之筆，是把唐鳳安排到論壇當中，又讓她在每一場餐會坐在不同的桌次。果然唐鳳表現驚人，每個國家的代表都驚訝地問我：「Who is he?」或「Who is she??」當我得意洋洋回答說：「她是我們的數位部長。」外國代表都覺得我們台灣太酷了！

因為疫情的緣故，現在全世界都知道台灣太酷了，能用並敢用這麼一位神奇的天才數位大臣！這本書裡頭，我們會讀到更多唐鳳的獨特組合，她是政府高官，但她是個無政府主義者；她主持重要政務，但她用的全是 NGO的方法；她是點石成金的電腦神童，但她只從事公益社會運動；她頭腦那麼犀利，她的用心卻是那麼溫柔……唐鳳太酷了，連帶也使台灣看起來很酷。



我知道她一定不是這個地球的人，雖然我認得她的父親、母親、舅舅、外婆，我仍然確知她是偶然來到地球（從事某種任務）的偽裝者。但同樣做為一個潛藏的偽裝者，我已經成功地使世人相信：一，我不是天才；二，我只是平凡的地球人；三、我不會控制別人的腦波。但這三件事唐鳳都沒能夠做到，我很替她擔心……。

(相關書摘：唐鳳搞笑傳說從來沒停過、唐鳳對未來科技的想像 VR也可跨越世代)



(本文作者為詹宏志，台灣網路教父及網路家庭董事長， 摘自丘美珍、鄭仲嵐著《唐鳳：我所看待的自由與未來》，親子天下提供)

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