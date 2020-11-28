風格奇特的吉祥物 唐鳳的搞笑傳說從來沒停過

眾人之事，眾人助之。—唐鳳

不論從哪一方面來看，唐鳳都是一位奇特的公務員。

首先，數位政委，是以前沒有人做過的職位，她是台灣史上第一位。其次，如果解讀她的工作角色，可以很清楚看到四種身分：公民黑客、政策協作者、數位大使，以及引起最多話題的「吉祥物」。

她天生有一種樂天幽默的特質，內嵌在性格中。她常常穿梭在各種網路社群，有時順手留下三言兩語，就會引爆話題。當她發現自己有這種「只要出現，大家就會開心」的能力之後，她決定自封為「吉祥物」，樂此不疲，展現她頑皮的童心。

在擔任數位政委之前，她曾被傳說是「台灣十大電腦高手」，雖然她澄清過她不是，但是，她在台灣最大的 BBS站 PTT（有一百五十萬註冊者），仍然是神一般的人物。如果有人在 PTT上發文說：「我今天在街上看到唐鳳！」下面的留言就是一連串的「朝聖」、「有神快拜」、「可以去買樂透」等等。

她就是這樣受到崇拜，擁有高人氣。

當然，網路並不是完全美好的地方。即使擔任數位政委之後，偶爾，也會有人發文攻擊她。當碰到這樣的尷尬場面，她會在這些文章下面留言，謝謝對方指正，並且心平氣和提出說明。

例如，最近有人在網路上批評她長髮造型難看，這位網友嗆唐鳳：「你的髮型落後一百多年！」唐鳳完全沒有火氣地回應：「感謝具體建議。防疫期間確實沒空造訪好剪才，下週來改造型。」順帶一提，這間髮廊是間回應社會使命的社會企業髮廊。

可以想像，在唐鳳留言之後，支持者開始騷動，一連串的留言寫著「我的（留言）在唐鳳下面」、「腦袋裡東西才重要，支持委員繼續留長髮」、「是本人！期待新造型」。

另外一種網路鄉民最愛的儀式，叫做「召喚唐鳳」。網友在自己的臉書或 Twitter 發言，從嚴肅的政策建言，到搞笑的創意，只要標註唐鳳，就有可能看到她本人親回。

在防疫期間，台灣的口罩數量從不足到有餘，二 ○二○年四月二日，有網友在 Twitter 留言建議：「想要把自己多餘沒有去領取的口罩，捐給國外的醫護人員。」這則推文後來被網友標註給唐鳳，竟然真的引來唐鳳在推文下面留言：「建議收到，感謝貢獻！」

之後，在唐鳳與政府各部門協調後，台灣在四月二十七日正式推出口罩捐國際的政策，每個人用健保卡進入口罩預購系統，就可以捐出自己的口罩，還可以選擇要不要具名。不到一個月，這名網友就經歷了一次神奇的「心想事成」。

當然，關於唐鳳的搞笑傳說，也從來沒有停過。有一年，網路謠言傳說「唐鳳智商高達一八○，會控制人的腦波」，而且流傳甚廣。從那之後，這個「腦波梗」成為網友大愛，被人不斷引用。

有位網友最近在自己的臉書，貼一張用鋁箔紙包住頭部的照片，寫著：「我現在戴好鋁箔帽了，唐鳳應該偵測不到我。」針對這類的留言，唐鳳回應：「其實用鋁箔紙更容易被影響腦波。」並貼了一篇科學文章來跟網友開玩笑互動。有時不承認傳言，有時間接否認傳言，這就是唐鳳的風格。

或者，有人最近在電視專訪中看到唐鳳用的是舊款的 Nokia 手機，就在網路上發文討論：「為什麼唐鳳用這麼舊款的手機？」有網友回應：「她用腦波就可以連上所有人的大腦了，還需要手機嗎？」最後有人猜：「是不是不想被 LINE煩？」引來唐鳳本尊回答：「樓上正解。」看到成功「釣出唐鳳」，網友又是一陣歡樂！

被問到她每天到底花多少時間來回應「召喚唐鳳」？她很精確地說，每次花五分鐘，一天三次，所以是十五分鐘。可見這位吉祥物雖然能搞笑，但是對時間管理毫不馬虎。

唐鳳管理時間的祕訣，是用「番茄鐘」工作法，每次專注工作二十五分鐘，之後休息五分鐘。她運用這五分鐘上網、回覆網友各式各樣的提問。發明這種工作法的義大利人西里歐（ Francesco Cirillo），在大學時代用一個番茄造型的計時器，設定了這種時間區間，後來慢慢流行起來。如今，這種巧妙的工作節奏，成了唐鳳在網路上神出鬼沒的祕訣。

當然，身為數位政委，她的角色絕對不只是吉祥物而已。每天，都有排得滿滿的工作等著她。她身邊總有很多科技裝備，也擅長用科技方式完成日常工作。有時候，她讓大家戴著 VR（虛擬實境）眼鏡來開視訊會議；有時候，她用錄影致詞來取代交通奔波的邀約；大多數的時候，她在演講會場會用好用的提問軟體 Slido 來收集聽眾的問題，整理後再回答。

要把工作化繁為簡，需要訣竅。在這次台灣防疫的過程中，唐鳳擅長團隊合作，與政府以外的專家一起，以敏捷的速度回應民眾的需求。

二○二○年一月後，全球籠罩在新冠肺炎的疫情下，受害慘烈。而台灣在防疫過程中，以一連串的創新做法，引起國際關注。其中，「口罩地圖」就是一個話題熱點。



(本文摘自丘美珍、鄭仲嵐著《唐鳳：我所看待的自由與未來》，親子天下提供)

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