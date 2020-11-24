雙首長制 張忠謀給台積電的最後一個禮物

張忠謀在接受媒體專訪時曾說過，雙首長制接班團隊的制度形成，是他給台積電的最後一個禮物。在2017 年張忠謀宣布交棒的臨時記者會上，記者也詢問了兩位雙首長之間的工作默契？爭議如何解決？張忠謀認為，好的執行長也是好的生意者，二位雙首長準備好了嗎？

我記得當時董事長劉德音側了身子，問總裁魏哲家說，「C.C（魏哲家英文名縮寫），我們合作有幾年了？」，劉德音接著說，「應該有15 到20 年了。」這段對話讓我的耳朵如天線般豎了起來，雙首長能有十五年以上的工作默契，在世界級公司很少見，更難得的是，從話中聽起來，二人初期磨合已成過去。

這也是張忠謀的用心之處，初期的決策都讓兩人去討論、爭辯，實在僵持不下，才會由張忠謀拍板定案。張忠謀說，兩位Co-CEO（共同執行長）都很尊重他，所以他總是給予相當時間，一次、兩次討論，如果還是不合，他還是做主。這個適應期，既有雙首長對決策判斷的磨合歷練，也有大家長張忠謀對最後決策的負責和威望，決策的對錯和張忠謀下達最後指令的考量，都是一種很好的歷練。

雙首長如果有爭議該怎麼解決？畢竟國人對中華民國政府的雙首長制實施成效，實在信心不足，張忠謀竟然重拾這樣的一個制度，對此多數投資者心裡是打退堂鼓的。這部分，我覺得張忠謀在《商業周刊》雜誌的報導中，要比記者會說得更清楚。

報導中陳述，台積電資深副總蔣尚義、劉德音、魏哲家曾為共同營運長，並曾經在六個月的時間輪調了研發、生產及客戶三個重要的單位，培養視野及高度，並且要負責跟客戶之間的互動。這也是張忠謀希望他們能夠成為好的生意人，從工程師轉入到高階管理，也是企業生意人的角色，這是一個很全面的歷練。

至於雙首長制度，董事長跟總裁如何分工合作？張忠謀是這樣設計的，台積電的董事長是對政府、社會的最高代表，公司決策的最後把關者；總裁執行長則是對客戶、生意夥伴、供應商的最高代表，負責營運面，包括研發、業務與財務、法務，且向董事會報告。



有趣的是，外界觀察董事長劉德音和總裁魏哲家，兩個人性格互補。如果總裁（CEO）跟董事長意見不合時該怎麼辦？張忠謀認為，董事長為公司決策最後把關者，但並不是一天到晚看著CEO 把關，而是透過每一季的董事會來把關，而且也不是說董事長說不行，CEO 就不說話，是可以向董事會報告，董事會由這些資深且專業的執行長所組成，特別是獨立董事。

記者追問雙首長的權責問題，當CEO 跟董事長意見不一樣時，可以上訴到董事會嗎？張忠謀認為，CEO 跟董事長都是專職，一天到晚見面，不應該等到三個月才在董事會面前解決歧見。「如果是這樣，公司也做不下去，這跟台灣習慣的政治鬥爭很不一樣。」張忠謀此話一出，引來哄堂大笑。

董事會與獨立董事監管，避免接班人犯錯

除建立雙首長制以外，台積電在公司治理上，也真正發揮了董事會和獨立董事的作用。

在一般公司只是橡皮圖章的董事會，要真正發揮作用並不容易。張忠謀早在1998 年於交大管理學院開課時，就特別提到董事會的重要性，他在課堂上詢問同學們，董事會的功能為何？有人回答，「擬定經營方針，任免重要主管。」張忠謀回答，「這個書本上的答案非常正確。」引來課堂上一陣笑聲。

我自己在美國管一個投顧和小小投信公司，每年年度查帳，會計師和證管會對董事會議紀錄特別關注，所以我對於張忠謀闡述董事長和董事會關係的說法，特別有感。他認為，董事會跟CEO 的關係是相輔相成，之間既不是敵對，也不是橡皮圖章，這就是為何好的董事會很少見。

良好的董事會跟CEO 的關係中必須有些張力，董事會可以支持CEO 到一個相當大的程度，但也有任免CEO 的職權；CEO 對董事會視為可敬的諮詢對象，不過CEO 仍然要有主見，且適當地扮演強勢的領導角色。

除了董事會以外，早期標普給予台積電的評分並不高，大概只有四分，主要原因是當時台積電的獨立董事席位太少。標普是以美國的習慣，給了較低的分數，張忠謀在接受媒體訪問時，有些委屈地說，「台積電其它方面都做得很好，這一點我們一定會再改進，不過它給我們如此低的分數，我覺得相當冷酷。」

從那之後，張忠謀開始把台積電獨立董事的席次調高，而且給予相當高的職權。

台積聘請的獨立董事，幾乎都在世界各大公司做過CEO 的職位，給予的酬勞也相當於台積CEO 的薪水，這是防止執行長及董事長可能嚴重犯錯的一個重要設計。也就是，借重無利益衝突的資深退休CEO，來監督和協助現任CEO 的策略和方向。

台積電的董事會不是橡皮圖章，獨立董事不是顧而不問，董事會和營運團隊的監管關係才會往良性的方向發展，創辦人有這樣的遠見和決心，是張忠謀對台積電很大的貢獻，恐怕也是台灣家族企業難以做到的。

對台灣企業來說，董事會和獨立董事無疑是一個重要的機制，要讓企業可長可久，良性監管絕對有必要！

此外，近年來台灣企業界很關注接班問題，許多企業著重在接班「人」的身上，若深入了解台積電的雙首長制、董事會和獨立董事的設計，會發現台積電的接班規劃是「人＋組織＋企業文化」，這樣的機制可以把接班人犯大錯的機會再往下降低，非常值得業界參考。

至於第三大挑戰，如何與中國大陸市場共舞，且技術保密？我認為，台積電對於中國這位競爭對手，會和三星一樣，一點大意的空間都沒有。從國共內戰的經驗來看，這項挑戰恐怕是我認為這幾個議題當中，最需要關注，而變數又最難掌握的。在局勢尚未明朗以前，沒有人可以妄下斷語，我在第八章〈理財路上的另一種鄉愁〉的書信篇中，也會對此分享一些粗略的看法。

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(本文摘自闕又上著《慢飆股台積電的啟示錄：發現一流企業的長相和深度投資價值》，天下雜誌提供)

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