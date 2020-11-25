唐鳳的建言：對未來世界與科技的想像

虛擬實境最珍貴的特性，就是跨越世代、國界和城鄉，建立共同在場的「同理心」。但是，如果虛擬世界中只有一個人，將會成為一個人的空想，只有「分享實境」，才能有助於對彼此的了解與尊重。

有一次，唐鳳在巴黎出差時，應台灣公共電視邀請，運用 VR技術召開記者會，遠距跟台灣的五位中小學生對話。她在螢幕上創造數位化身，把自己縮小到跟國中學生一樣高，這樣不只對方沒有壓力，也少了大人高高在上的感覺。在三十六分鐘的對談中，唐鳳讓學生們針對教育、政治、數位科技、跨性別等議題自由提問，讓對話在輕鬆的氛圍下進行。

VR也使得「協力學習」變得更友善，人們可以在各種規模、語言及文化下，自在地傾聽彼此意見，而不用拘束於傳統的教學方式。更重要的是，透過這樣的VR教學，更能讓學生專注學習。

行政院政務委員唐鳳出席「109年度政府資料開放頒獎典禮」。圖／中時報系資料照

在新型冠狀病毒疫情後，世界各國也開始加速遠距教學。然而遠距教學的成效，或多或少因為家庭的電腦設備不同而有所偏差，甚至還有「遠距難民」等說法出現。不少日本學校雖然實施遠距教學，不過像是作業或是期中考試等，老師還是會郵寄試卷到家中，如何能讓遠距教學真正有效，至今仍有不少討論。

唐鳳建議，如果要達到遠距教學的成效，首先要花時間營造共同在場的感覺，意即建立「同感」。

孩子在成長階段，喜歡探索各式各樣的事物，在尚未決定真正喜歡什麼事物之前，如果一直關在家中，會比較封閉，所以，還是需要在群體中成長。在學校中，大家穿同樣的校服，吃同樣的午餐，群體的同感因此建立。

過去唐鳳在參加黑客松時，有過幾次是「在家松」，大家各自在家中參與，不過會刻意保持「同在性」，例如訂同樣的披薩或使用同樣物品等。如此一來，雖然大家所在的空間不一樣，不過，透過線上參與的共同點，也可以營造出一種虛擬的同質性。如果沒有刻意經營這樣的同在性，就會出現疏離感。

遠距教學也是如此。即使在家學習，如果中午約好吃一樣的家常料理，彼此的感情會更融洽。當然，每一種科目與教學方式都不盡相同，但未來靠著擴增實境、虛擬實境，應該會有更多細膩的做法吧！

無論何種課程，看科目是屬於知識性、情感性或討論性質，老師再藉由科目的特長，去營造現場同在的感覺，這或許是未來遠距教學的可行方向。

回到八○年代吉布森的說法，當時 VR技術的出現固然驚奇，但 VR從單純是種體驗，到可以應用在日常生活，還是經過了二十年以上的時間。因此，即使通往未來的科技不斷被發明，但要實際應用在人類社會，終究需要不斷試驗，而科技要輔助人類社會，也須倚賴人們彼此建立互相尊重的同理心與共感的時刻。

除了遠距學習， VR也可以跨越世代，讓長輩直接體驗切換時空的驚奇。唐鳳的外婆曾經戴上 VR頭盔去體驗歐洲的風景，實際體驗旅遊的感受。

「要老人家學習用觸控筆去寫程式，可能很困難。但像是如果用到 VR，她就會覺得跟現實生活沒有兩樣，幾乎不需要學習就能應用。」唐鳳說。如果能有這樣的愉快體驗，就能拉近了長者與科技的距離。

近來，唐鳳也與科技界合作，請七十、八十歲的朋友們戴上 VR眼鏡，在虛擬實境中回到他年輕時常走的街廓。這些老年人在虛擬實境中，自己當起導覽員，向同樣戴起虛擬眼鏡的年輕人解說，讓年輕人更理解老年人年輕時的世界。

VR技術更重要的，是可以讓不同時代的人共享實境。

「年輕人都跟老年人說，你想想自己年輕時候的樣子，但是老年人很難真的跟年輕人說，他年輕時候的樣子如何，因為那個世界已經不在了。」唐鳳說。

但是，如果在 VR裡面，大家透過虛擬實境，讓大家可以回去體驗那個時代。這樣一來，讓雙方都能在虛擬中，以更為平等的角度看待對方。 未來的科技發展，前景依舊值得期待，但前提是：讓科技去適應人類，而不是人類去適應科技。

(本文摘自丘美珍、鄭仲嵐著《唐鳳：我所看待的自由與未來》，親子天下提供)

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