過目不忘真有其人 蘇聯科學家3大發現

所有心理學課本都記載了擁有驚世才能的男人所羅門．維尼亞米諾維奇．舍雷舍夫斯基（Solomon Shereshevsky）的故事。蘇聯心理學家魯利亞有幸研究此人的記憶能力，自1920至1940年代，長達三十年。

魯利亞書中個案代號S的舍雷舍夫斯基可以記住無限多的資訊。他的記憶容量似乎無窮無盡。他能回想起任何事物：圖片、概念、一般字詞或無意義的字母組合，這些資訊於他就如書本內容擺在眼前。而且研究顯示，一旦他記下的資訊，就永遠不會從記憶中消失。他能輕鬆回想起10或15年前的實驗中隨機出現的數字。

因為他的記憶無法量化，於是魯利亞嘗試描述這個記憶與重現資訊的運作機制。

他的發現如下：

1. 舍雷舍夫斯基會將資訊轉換為圖像儲存。例如，數字1是位高傲、體格結實的男子，數字6是腳腫起來的男人，數字8是又矮又胖的女人。他這種轉換資訊為圖像的能力是與生俱來的。舍雷舍夫斯基甚至記得剛出生幾個月時所見所聞。

2. 舍雷舍夫斯基有極強的聯覺，亦即不同感官彼此纏繞。擁有聯覺的人能清楚辨認出每個字母的顏色，感受到聲音的觸感粗細，嚐到形狀的味道。在舍雷舍夫斯基的聯覺認知中，除了味覺之外，各個感官都相互連結。而其他四種感官都在他腦中創造無比鮮明的形象。

3. 要記下數字的順序或一長串清單時，舍雷舍夫斯基會在腦海中邊走過家鄉的一條街道邊建立圖像。有時候他會「弄丟」清單上的東西，像是當心理圖像設在黑暗的場景中或是物品融入背景時就會發生。他有時也會在想像中放這些畫面自己去冒險闖蕩，延伸出特殊而難忘的故事。

魯利亞筆下描寫的舍雷舍夫斯基之記憶力特性，亦為現代記憶術所採用。

練習

在閱讀一本書時暫緩一下，試著在腦海中想像作者描述的一切：人的面貌、外表、物品、室內裝潢、風景等等。一方面能擴展你的想像力，一方面能更深刻享受並記住一本好書的內容。

★腦力訓練：桌上物品（初級）

記住物品、人物、街道與房屋的位置，對一般人而言是無聊瑣事，卻是情報探員的重要工作。

這個練習常用於訓練並測試情報學校年輕學子的記憶力。記住物品位置對資深情報員來說也是很好用的能力，用來判斷屋主不在時是否有人進入屋內。

從家中或身邊找一些物品放在桌上，拍下照片。記住物品的位置。閉上眼睛，請朋友或家人把桌上所有物品移到桌子下，然後試著把物品擺回原本的位置，最後比對照片來確認。

這個練習需要透過對桌上物品產生心理圖像。看到淨空的桌子時，在腦海中叫出這張圖像，然後開始排列物品。

在排列物品之前，你必須想像整張桌子的樣貌。有些人能立刻做到，有些人需要仰賴特殊技巧。有一個技巧是在腦海中將桌子傾斜。物品會因此滑向某一側。那麼物品掉落的順序為何？掉到哪裡？哪些東西會破掉？破裂時是什麼樣子？東西全掉滿地之後，地板看起來是什麼樣子？

這個練習每天都可以做。看一下別人的辦公桌，然後轉過頭，回想桌上物品的位置。在公車或捷運、火車上，仔細觀察坐在對面的人。閉上眼睛在腦海中重現那幅畫面。或是看看書櫃，別過頭，試著回想書本擺放的順序。

(本文摘自丹尼斯．普欽、卡米爾．古列夫著《KGB間諜式記憶術：高效記憶、即刻應用，打造超級大腦的7段式情境訓練》，遠流出版提供)

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