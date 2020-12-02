楊斯棓：記憶術重不重要？讓KGB來告訴你

能記憶人臉以及其所對應內容的人，可以成就一番事業；能記憶大量人臉跟相對應內容的人，可以成就偉大事業，譬如政壇現在很受矚目的鄭文燦，據說可以記憶一萬五千張人臉以及對方的基本背景。

記憶術重不重要？

如果這個題目拿來讓高中生或大學生辯論，肯定精彩。

持論「不重要」者，可舉智慧型手機可以儲存遠超過我們所需聯繫的電話數量為例，只要執行搜尋，不必牢記任何一組電話號碼，亦可順利通話。也可扛出google calendar等數位行事曆，鍵入半年後將入住的飯店名稱，打上地址，半年後的行程，牢牢靠靠，不會有絲毫差錯。學校教育也愈來愈偏重理解，而非早期教鞭下的上古名言：「你先背下來就對了」。

持論「重要」者，其實有更多面向可以發揮。我們可以認真、仔細的想一想，除了本書主角情報員之外，擁有高超記憶術者，會在哪些類型的職場上吃香？

擅長記下不同種類的東西，就能在不同種類的職場吃香，姑舉幾例：

第一、數字。

有些瘋狂的比賽讓參賽者挑戰記下一大串數字，冠軍的能耐另人咋舌，他們大約都有在一小時內記憶兩千五百到三千五百個數字的能力，輕鬆依序默出主辦單位的荒謬考題。

荒謬指的是題目中的數字以亂數出題，冠軍之所以能精準再現，是因為他把一組一組的數字先在腦海中有系統的圖像化，回答時再逐一從腦海中的圖像還原回一個個數字。

有人可能嗤之以鼻說就算能記下這些數字，能有何用？

非也，能記下這些數字，並非參加這類比賽之外，就別無他用。

如果有上述這等短時間記下海量數字能力的人，只要找對各個學門的專業教練，往前再走一步，恐怕不難成為麻將、圍棋或德州撲克高手。

第二、內容。

記憶力最頂尖的人，課本翻過，馬上可以應付考試，簡單如國小社會課本，困難如醫學院的大體解剖原文書，我親歷過極少數同學，只要翻看課本一次，就能應付考試。問其所以，他說翻過課本後，腦中已建立圖像，遇到問題，只要閉上雙眼，稍作搜尋關鍵字，即有答案。

不必羨慕，這樣的人，大約是萬中選一。若狹隘厭世地想，他縱使有此天賦，也必有其他缺憾，上帝是公平的，開了他一扇窗，就會關了他一道門。若積極光明點想，這扇窗，上帝沒幫你打開，他必會幫你另開一道門，又或者，祂可能幫你準備一把斧頭，你花力氣找到，就能輕易破窗。

其他人靠著閱讀，咀嚼，筆記，記憶，複習，不奢望多高分，也足以通過期中、期末考。這方面的能力愈拔尖，愈能在專業證照或國家考試上吃香。

第三、人臉。

有些人沒有前兩種記憶功夫，卻擅長記人臉。見過一遍的人臉，可以迅速叫出名字，具備這般功夫一樣可以走出自己一片天。

我認識一位賣早餐的大哥，你買過一次早餐，他就記得你，如果你願意告訴他你的名字，他下次就會叫你名字，而且問你是不是要吃苜蓿芽三明治跟一杯冰豆漿。你說，他的生意能怎麼不好？

有幾年我曾頻繁在台北出差，經常造訪一間連鎖SPA，總是預約同一位師傅。這位師傅，什麼都好，五官姣好，手法專業，肌肉一捏，探其鬆緊，自行拿捏一股恰到好處的力道，較之把「力道太重或太輕都可以講」當萬用句的坊間師傅，她在我心中，自有其崇高地位。但她似乎總不認得我，每次見面，我在她眼裡，是個新朋友，我總得重新提醒她：我不習慣被按脖子。

有朋友認為，她一人對眾人，要記得一個月上門一到兩次的客人，本來就不容易。

是嗎？新竹老爺SPA的靈魂人物NINA姊，可不是這樣。我半年內去按兩次，她就記得我了。

能記憶人臉以及其所對應內容的人，可以成就一番事業；能記憶大量人臉跟相對應內容的人，可以成就偉大事業，譬如政壇現在很受矚目的鄭文燦，據說可以記憶一萬五千張人臉以及對方的基本背景。

人外有人，美國有一位過去在政壇素有kingmaker之稱的詹姆斯‧法利（James Farley），他的故事較之鄭文燦，精采度毫不遜色。他曾任民主黨中央委員會的主席及美國郵務大臣，他可以叫出五萬人的名子。富蘭克林‧羅斯福競選總統時，詹姆斯．法利每天都要幫忙寫數百封信給選民。

每當他認識一個人，他會把他的全名、事業、家庭狀況、政治見解給記起來，隔年若再碰面，他可以直接喚出對方大名，聊到人家後院的蜀葵。試問，你能不喜歡這個朋友嗎？

台中市有一位競選市長失敗的政治人物，據聞就算是連幫忙他甚多的人，隔沒多久見面，他也絲毫無印象，連人家的名字都不記得叫不出。果不其然！

普天之下，很多職業其實都需要高明的記憶術。

郭子乾二十四秒內可以背出七十九個基隆到高雄的車站名，迄今仍是綜藝節目的熱哏。除非有一位藝人挑戰郭子乾熟悉的西半部鐵路之外加碼東部幹線，否則郭子乾這招可以玩到他退休。

信然，一位舞台劇演員或一位講師，站上舞台前，也都需具備良好的記憶術，把該呈現的內容，牢牢靠靠的烙在腦海裡，即使如此，那也只是輸入。輸出的功夫，譬如朗讀、演講、簡報、教學，若要呈現出驚人結果，記憶的功夫，其實，只是蹲馬步。

《讀懂一本書》的作者樊登擅長用心智圖來駕馭一本書（有別他人，樊登喜歡繪製單色心智圖），本書也提及心智圖正是把資料的結構視覺化的方法之一。

本書以情報員故事為經，有關記憶的各種面向為緯，交織出一本獨特的記憶訓練手冊。 如果記憶力之於你，有股魔法般的魅力，那這本就是你的記憶力葵花寶典，欲練記憶神功，不必自宮，只需每天按部就班，照著書中方法用功！

(本文作者楊斯棓，家醫科醫師、《人生路引》作者。摘自丹尼斯．普欽、卡米爾．古列夫著《KGB間諜式記憶術：高效記憶、即刻應用，打造超級大腦的7段式情境訓練》，遠流出版提供)

延伸閱讀

記憶障礙 年輕人更常見？

誰說眼見為憑？銷售員易犯下「哈定謬誤」

他一表人才 卻被譏最不稱職美國總統