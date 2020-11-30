庫瑪悄悄話：面對凌亂脫序，再努力費心都是枉然；若是能賦予其意義使其井然有序，挑戰或可便迎刃而解。看似迫在眉睫的事物往往未必重要，真正重要的事物卻只是偶爾顯得急迫。

慌忙會產生壓力，其中最常見的導火線就是時間管理不當。許多人大半的時間都用來忙著寫下待辦事項，急迫的問題往往列在最上方（腦筋正常的人不是都這麼做嗎？）偏偏這些事卻往往最後才執行（畢竟急迫的事情往往都最沒意思）。

善用寶貴時間的關鍵取決於是否有能力分辨「急迫」和「重要」的不同。以前者為例，鈴聲作響常令人不禁起身接電話，人們也常趕在超市打烊前匆匆前往購物。然而這些緊急迫切的事情其實和個人的理想或價值觀常沾不上邊。

真正重要的事情則可能包括了注意健康、適度運動和放鬆心情；練習冥想、發揮創意，以及撥空和伴侶、兒女相處以加強彼此聯結，這些活動都屬「重要」。

因此我們在列出待辦事項清單時，除了應該處理和思慮的短期事務，也應該針對個人發展進行規劃。為了釐清這兩者的差異，不妨自問：

•哪些事物對我而言真正重要？

•我期許五年後的自己成為怎麼樣的人？為此應該要悉心維持哪些性格特質，戒掉哪些壞習慣？

•我是否一心只想著一顆顆金蛋，還是也顧及了下金蛋的金母雞？換言之，是否注意健康、維持平衡？能否逐漸接近內心追求的目標？

多數人面對迫在眉睫的事情，本能反應就是急件處理，卻沒意識到自己原來產生了比較思維：競爭對手可能是內心滴答作響的時鐘，可能是自己本身，或其他的待辦事項。

如果你內心渴望的生活其實是更緩慢穩健、清楚自知且從容自在，自然必須捍衛這樣的生活觀。怎麼做呢？可以閱讀相關書籍、遠離不重要的人事物，或是在生活太滿、太快的時候，秉持著具體目標調整步伐。

將「待辦清單」轉化為「多十分鐘清單」是個不錯的因應作法，其中當然也應該和普通的待辦清單一樣，包含了明明不喜歡卻非得完成的討厭事務，盡可能迅速專心地將這些令人排斥的項目列出，不受內心或外在因素的影響而分心。

接著按照執行次序，繼續列出其他待辦事項，然後在每個項目旁邊列出通常需要的時間。以下範例可供參考：

1.洗碗盤、收拾廚房（約十五分鐘）

2.去超市採買（約六十分鐘）

3.打電話給朋友（約三分鐘）

4.做瑜伽、沖澡（三十分鐘）

接著就該輪到「多十分鐘妙法」登場了︱在每個項目旁多安排十分鐘（例如收拾廚房從原本的十五分鐘變成二十五分鐘）。

「多十分鐘妙法」能讓人以見樹也見林的方式掌握當天的事務規劃。正因為允予自己多一些時間（有時候不必多出十分鐘，甚至五分鐘就足夠了），所以整體規劃節奏也放慢不少。這個改變的結果就是實際上完成工作所需的時間都少於列表，於是我們就有空餘的時間，可以回歸自我。

你可能也會到驚奇，怎麼原本令人反感的例行事務忽然充滿樂趣？心情平靜地洗碗時可以感覺溫水從指間流過，擦乾碗盤歸回原位，可以讓自己更深一層體驗觸感，心中可能還浮現一句頗具禪意的話：「收拾廚房等於在洗滌心靈。」

讀到這裡，各位也許會懷疑自己怎麼可能騰出時間，從踩著跑輪的老鼠蛻變成為緩緩慢步的烏龜。要擠出一天中的第二十五個小時的確不可能，但是別擔心，因為「重整時間」的機會其實隨處都有，讓我們能將芝麻小事化為重要時刻，從分秒必較的緊迫變得時間綽綽有餘。例如少講不必要的電話、減少累人的聚會、不要收看那些乏善可陳的電視節目、雜誌文章或毫無意義的網頁。

庫瑪悄悄話：了解自己想成為怎麼樣的人，就等於掌握了全天下的時間。

(本文摘自龍悠、朗諾德．史威普著《烏龜的七個秘密：歐陸最暢銷自我凝聚練習，讓平靜安穩由內而生》，遠流出版提供)

延伸閱讀

讓10億人深陷的「錯失恐懼症」FOMO

情緒會妨礙工作理性思考？傑出領導人必備好EQ

薩提爾的自我覺察練習 解放心中的大象