法國香頌能提高餐廳銷售量？美味行銷這麼做

根據德國一項研究指出，只要在葡萄酒吧播放德國音樂，客人就會點更多德國葡萄酒；若一播放法國音樂，他們就會消費更多法國葡萄酒。亦即，音樂對顧客的點餐有很大影響。

實際結果如何呢？連歌曲意思都聽不懂的香頌，與艾菲爾鐵塔、乳酪、三色旗等圖案，真的會影響我們的判斷與決定嗎？還是這些東西太過瑣碎，根本毫無影響呢？

先說結論，答案是有影響的。根據我們的研究結果，店裡播放香頌的話，顧客點葡萄酒的機率比起未播放時來得高，也就是說店內播放香頌時，比起播放流行歌，有更多人選擇葡萄酒而非其他酒類。既然如此，那麼客人接收到視覺刺激時，出現了什麼結果呢？印上了法國象徵物的餐墊出現在視線範圍的話，每桌的葡萄酒（或酒類）的支出金額便增加。

當一桌的總消費金額中，葡萄酒或酒類支出增加，那麼就能推論客人選擇較貴葡萄酒的傾向有升高的趨勢。沒有任何人勸進，顧客們卻點了比其他酒更高價的葡萄酒。店內與平時不同之處，只有背景音樂與餐墊上的圖案罷了，客人有可能發覺了這個變化，也可能根本沒發現。不過，數據是這麼說的：顧客若無其事地點了葡萄酒，而且是比平常喝的更貴的酒款，這意味著某種宣傳讓葡萄酒賣出了更多。

在現場觀察了4個星期，再和成堆的收據奮鬥後，得到的結論幾乎不脫先前預測的範圍。經過更精準的分析，我們得出葡萄酒店內的視、聽覺元素，確實對客人的購買行為有影響力。

簡而言之，播放與店面及氛圍相符的香頌時，葡萄酒的購買率比起播放流行歌時增加了1.86 倍，而擺放有法國象徵物圖案的餐墊時，每桌的葡萄酒消費金額則增加了6.2%。此外，我們也得知了每桌葡萄酒消費金額增加的主因，與其說客人多買了幾瓶，應該說是因為他們買了高價葡萄酒的關係。結果，那些看似瑣碎的法國象徵物，幾乎不費吹灰之力，就突破了人們心中那道堅固的消費防線。

我們將此研究結果，發表在最具權威的觀光及飯店領域國際學術期刊之一的《國際飯店管理期刊》（International Journal of Hospitality Management ）上。以往在國外曾執行過的氛圍因素相關研究，主要是聚焦在與個人購買決定相關的部分。舉例來說，像是針對超市或葡萄酒零售店裡播放的音樂，與購買葡萄酒的個人之間有何關係的研究。

不過，Food Biz LAB 這次研究的特點是，我們將重點聚焦在群體的購買決定上。畢竟酒館與餐廳不同，在決定購買酒類或餐點時，比起個人的決定，群體的決定自然是更重要的。尤其在韓國，比起以杯為單位的消費，更多是以瓶為單位的葡萄酒買賣，如果考量到這點，那麼以群體為基準的購買決定，當然會引起更多關注。

從某種意義來說，我們算是成功地在不知不覺中誘惑了各個組別的顧客。假如有具體的人口統計學數據（每桌顧客年齡、性別等資訊），應該能得出更精準的結果，因此覺得有點可惜。不過考量到現實條件的話，能夠做到這種程度，我們已經能自評此次的研究為成功的產學合作計畫，在日後的研究中必須補強的部分也更加明確了。

「沒想到我們店的名聲也能傳到國外去！而且還是透過SCI論文！」

我帶著刊載了店面照片與研究結果的學術期刊來到葡萄酒吧，對此覺得新奇的李代表驚呼道。但畢竟這不是廣告資料而是論文，不會有什麼宣傳效果。店裡正播放著「韓國人喜愛的香頌」，而我們也開心地點了紅酒。

不過，我想說一個我們在論文裡沒強調、卻意外在實驗中發現的事實─在店裡播放香頌時，客人整體的飲酒量也變多了。

是因為香頌特有的感性所致嗎？或者這是一種想讓身體注入更多靈魂的反應？其實，考量到韓國國內酒飲的高消費量，我們也許要慶幸香頌的人氣比不上流行歌。當然，我們的研究目的並不是想打造一個勸酒的社會，Food Biz LAB 的目標很明確：致力創造一個樂食、樂飲、樂遊的世界！那天，我們任由身心受到香頌的甜美誘惑，稍微沉醉了一下。後來，在實驗期間每晚都在酒吧擦酒杯、觀察客人、收集數據的曹棟宇，成為了為人治療牙齒、讓世界更幸福的醫生了。

給美食家的祕訣

在餐廳或酒吧盡情吃飯、飲酒的樂趣，是無法以性價比衡量的，但若只是被氣氛沖昏頭，點了自己並不想吃的食物，且最後沒吃完的話，就會造成太多的浪費。此外，有時攝取了過多飲食，對健康也會造成影響，幾乎是等同於失敗。那麼，現在就告訴您一個取勝的方法，其實這也是在賭場不輸錢的祕訣，方法有以下兩種：

一是限制時間，時間一到就馬上起身，頭也不回地離開。以賭場賠率設計的遊戲，時間必定是有利於賭場。他們是這麼設計的：時間過越久，玩家輸錢的機率就越高。因此，只要時間一到，就應該告訴自己：「好，我玩夠了。」然後立刻起身。無論輸贏多少，都必須離開。在餐廳或酒吧也是同理，即便是和朋友同行，也要約定好今天只能相聚到幾點。

另一種方法，就是訂下「我今天在賭場的遊戲預算是多少」，一旦超出預算便不再支出。而且最重要的是，這筆預算不可將贏來的錢包含在內，贏的錢放入其他袋子，今天打算花的錢一用盡就要停止遊戲。在餐廳或酒吧也是一樣，決定好我或我們今天預計的花費後，就不要點超出該金額以上的餐點。食物吃剩了怎麼辦？只要打包帶走即可。很簡單吧？

給商家的祕訣

無論餐點再怎麼好吃，用餐環境如果和飲食不相配，客人會感覺好像哪裡怪怪的。營業場所不該播放老闆喜歡的歌曲，而應播放與飲食主題相符的音樂，且必須依據場所的狀況策略性選擇才是。根據德國一項研究指出，只要在葡萄酒吧播放德國音樂，客人就會點更多德國葡萄酒；若一播放法國音樂，他們就會消費更多法國葡萄酒。亦即，音樂對顧客的點餐有很大影響。

那麼，什麼樣的音樂會趕走客人，讓他們再也不來光顧？答案是：反覆播放同樣的音樂，讓客人覺得厭煩。我們坐在店裡，偶爾會突然意識到「啊，音樂已經輪播一次了」對吧？最快造成小型商家失敗的原因，就是不斷反覆播放老闆喜歡的音樂。其實不僅是音樂，燈光、明度、濕度與溫度都會大大影響消費和點餐。當然，店裡的味道也相當重要。是的，老闆們必須得好好經營管理。

(本文摘自文正薰、Food Biz LAB著《食戰！數據化的美味行銷：從吃播美食到熱銷趨勢，首爾大學的料理科學團隊創新感官實驗》，遠足文化提供)

延伸閱讀

廣告媒體投放 你需要先「爭人頭」！

企業終於良心發現？從鴉片戰爭到ESG

PressPlay林鼎鈞：個人化服務是實現訂閱制的成功樣貌