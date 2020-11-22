編按：日本花道大師上野雄次，以作風大膽、不拘泥流派聞名，作品著重於「生」的表現，往往僅使用簡單的花材和器皿，便能展現穿透人心的力量。以下文章摘自著作《一花入魂：回到初心，和大師練習日常插花》

插花

當我開始學習插花時，曾被前輩告知「不要碰觸不知名的花」，因為在插花的世界裡，花的名字也是一種文化，了解花的名字與其生長的背景，是十分重要的事。我無意否定這個說法，但內心裡卻深刻地存在著「處理不知名的花並非壞事」的想法。了解花的成長環境與其形狀、名字的由來等等，對插花這件事來說，確實是重要的。可是，我認為本能地被花吸引、被花感動，與想插花的熱情，也是非常重要的。

在插花的世界裡，花的名字也是一種文化。圖／遠流出版提供

因為要插花，所以想了解要插的花材與其生息地的自然環境，並在這個過程中與植物產生共鳴，進而對大自然生出敬意。我正是因為開始插花了，才明白這一點。因此，我認為遇到想了解的花、想學習的花，才是最重要的。

凝視 尋找觸動心弦的花

插花之前，必須與即將成為花藝作品的花材好好地對看一番。要開始插花之前，我一定會做的事情，就是從市場或花店帶回來的花材中，選出能夠觸動我心弦的花。對於還不是很熟悉插花之道的人來說，買回來的同樣品種、同樣顏色的十枝玫瑰，乍看之下好像枝枝相同吧？但是，藉著細心的凝視，誰都能從相似的數枝花中，發現其中的細微差異。

請認真凝看花的樣子，確認整枝花的莖、葉和整體的形狀。特別是在只插一種花的時候，為了獲得整體的平衡，就要再一次從正面仔細審視花，選出讓

自己心動，覺得「真有意思呀」、「好漂亮呀」的花。另外，雖然審慎地挑選了花，但在插花之後，有時也會出現「這個不對」的感覺。若出現那種感覺時也不必煩惱，只要再重選花就好了。

重選的時候，當然也是要再一次認真地面對花。千萬不要匆促決定要插的花，也不要覺得選花很麻煩。多認真地看幾次，與你有共鳴的花也會呼喚你的。

(本文摘自上野雄次著《一花入魂：回到初心，和大師練習日常插花》，遠流出版提供)

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