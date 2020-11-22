老後不要留財產 把錢用完是為子女們著想

把「為老後做準備的現金化」這件事情記在心上 。

老後的境遇是靠錢來決定的？

從每天的小事到人生的重大決斷，作為把事情處理好的手段，金錢是不可或缺的。特別是逐漸老去，上了年紀之後，對於這一點的體會就會越來越深。

另一方面，金錢也能成為火種。尤其是財產，大部分的人都是能留下就留下，但幾乎可以說之後必定會發生糾紛。至今為止，我已經看過太多這樣的例子。

最近有不少人將生前贈與作為取代遺產的節稅對策。要說這麼做的原因，不就是期待子女能在將來發生什麼事情的時候，作為回報，好好照顧自己嗎？

可是實際上，人的心理不是那麼簡單就能左右的。在作為子女之前，首先是個人。人們一旦入手的東西，即便是為了父母，也不會輕易地就放手。這就是我一直以來所見到的殘酷現實。

與其抱持這種淡淡的期待而被背叛，不如比照前項所述的「謝謝和紅包袋」，每次受到照顧都以現金來支付，當場就結束，這樣不是更痛快些嗎？我覺得這種在最後把財產花完的生活方式，不但可避免糾紛，也能在自己和孩子之間保持沒有隔閡的良好關係。

老後要準備現金

關於存款和財產，有件事情想請各位注意。

那就是，即使擁有財產，也未必都能隨心所欲地使用。舉例來說，如果財產是不動產，或是屬於必須借助他人之手才能兌換現金的種類，那就必須注意。另外，假如自己因受傷或生病而動不了，或者開始出現認知障礙的症狀，就不能自己去銀行或在提款機領錢了。在這種情況下，必須要做好把所有財產都交給家人的心理準備。

那麼，在財產都交給家人之後，若是本人因為生病，而不得不住進養護設施或醫院，又會變得怎麼樣呢？

一般來說，如果是由孩子幫父母選擇設施，大概會落在父母預想的金額約三分之一的地方。說到底，父母和子女對金錢的感覺也是不同的。

從孩子的角度來看，也會擔心照顧父母要花多少錢吧。另一方面，也會在意有多少財產能留在自己手裡。不管怎麼說，若是將經濟支配權從本人轉移給家人，家人未必會把這些錢充分地用在父母身上。關於財產方面的事，不要以為「老了就該聽孩子的」，而是「老了就該懷疑孩子」，這麼想才剛好。

自己手邊的現金，才是真正能夠自由運用的錢。請記住這一點。

沒有這個錢，就不能遞出感謝的紅包袋。所以我總是把「為老後做準備的現金化」這件事情記在心上。（笑）

首先大概要有一個保險箱。至於其他事情，像是「什麼樣的保險箱才好？」可以和身邊的人一起討論。

「自己的事情，我想盡可能自己來做。為此必須用到不少錢，請大家不要對財產抱有太多的期待。」放心地向子女和家人這麼宣布吧。

話雖如此，現實生活中，幾乎所有人都是留下一筆財產才死去。「盡可能把錢花完再死吧」，我覺得這種程度的想法剛剛好。



(本文摘自大塚宣夫著《這樣過日子剛剛好：醫師建議的長壽時代隨心所欲生活指南》，高寶出版提供)

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