逆轉生理時鐘可能嗎？專家：退化可選擇

從現在開始，請你記住，老化與退化之間有著很大的不同。

老化是不可避免的，但在生物學上它是一個緩慢的過程。很多我們所謂的老化，以及大多數我們最害怕的變老，實際上都是退化。這一點非常重要，因為我們擺脫不掉真正的老化，但退化是有選擇的。這代表著大多數的機能老化也是有選擇的。

老化是不可變的生物規律，你無法改變：頭髮變白、地心引力會帶來影響、開始可以用優待票價看電影。無論你的生活多活躍，你的最大心率都會隨著時間而穩定下降，這對你是很重大的影響。無論你的生活方式如何，你的膚質都會變差。因此，無論如何，你看起來都會顯老。但是，你的行為跟感受不用顯老，這才是最重要的。我們還沒有找到一種可以持久的方法，但是老化可以是一個緩慢、最小化且非常優雅的過程。甚至在外表上，一個好看、健康的老人，與一個放任一切的老人，兩者之間也存在著很大的差異。

大自然用你的身體與生俱來的退化傾向，來平衡生長與退化。這些訊號並不強大，但它們是持續的，它們永遠不會停止而且每年都在增強。克里斯把這稱為無情的浪潮，這是一個很好的比喻。

無論你怎麼稱呼它，在我們四十幾歲和五十幾歲的時候，我們的身體都轉變成「預設退化」的模式，享受免費青春浪潮的旅程已經結束了。在缺乏生長訊號的情況下，你的身體和大腦會退化，而你將「老化」。現在，我們可能不滿意這種安排，但是我們也無法改變它。我們可以做的事情，是覆蓋那些預設的訊號、逆著浪潮而游，並將退化逆轉回成長，而且非常輕鬆就可以做到。

我們該如何避免退化？改變我們傳送給身體的訊號。覆蓋退化程式的關鍵，是日常運動、情感的投入、合理的營養，與真正投身於生活。但一切都始於運動。

你必須要常常運動，因為運動就代表了你是誰。更重要的是，這也代表過去你曾經是誰，代表了你幾億年前的起源。你的身體是來自數萬億祖先的禮物，而你存在的事實代表著牠們都存活下來了。牠們每一個都做對了某件事情，每一個都將多一點的力量、速度和智慧傳遞給下一代。

我們的身心是為了與自然環境和諧共處而精密設計的工具。我們確實是為了在順境中成長而設計的，為了保持警惕、狩獵、探索、共同合作、建造、笑、玩耍、奔跑、康復、去愛，和生存。要做到這事情，我們的身體和心靈都需要強壯、活躍並且完全同步。

然而，在生物方程式的另一端，退化必須在必要時發生，因為每一部分的身體結構都需要能量來維持。每條肌纖維、每一小塊骨頭和軟骨、每一組大腦網路連結、每一個皮膚細胞，甚至每一個思想都會消耗必須的能量燃料。而每一份能量消耗都必須有助於生存和再生，否則會降低遺傳的成功。因此，在環境狀況差的時候、壓力大的時候、乾旱、飢餓或冬天時，我們被設計成停下來、冬眠與休養，加速停止發育和退化的發生。從物種的角度來看，一旦完成了多年的生育和撫養，這可能是一個很好的老化方式。在這種模式下，可以減少食物的耗損，當然，死亡會更快發生，為下一代在生存壓力中騰出空間。這是達爾文的老化程式，大自然也是依據這個老化程式打造你的身體，這也是退化每年都會變得更加持久的原因，就是因為這樣生命的循環。現在，你即將邁入人生的這些階段，這種說法你可以接受嗎？

也許不行。從個人的角度來看，從你的角度來看，這都是有問題的。這是可怕的生活方式，而且，這完全不合理。我們住在溫度可以控制的房子內，並不是處在冰河時期，而且大多數人都是吃太多，而不是吃太少。沒有寒冬跟饑荒會讓我們全面停下來，你可能因此認為，我們的身體會開始適應並遠離半冬眠的防禦機制。但是人類逃離這些壓力源才一百年左右，在人類的發展上，這是一個驚人的事件，但是從演化的時間來看，這不算什麼。我們的身體結構根本無法適應現代的退休世界，它們在未來也不會適應。是的，數百萬年來，人類身體系統的設計並沒有任何改變，我們的身體系統被設計成在不確定的環境中運作，那時的食物永遠不夠吃飽，而且總是充滿危險。

演化的改變可能會發生，但是不會在幾百萬年內發生，所以你可能會需要做其他安排。你可能會想從現在開始，想辦法應付你那老化且遵從達爾文規則的身體，然後看看在你的人生中，可以做些什麼來強迫你的身體適應。請記住，如果你不介入，你的身體就會持續誤解現代世界的訊號，它會啟動「預設退化」的設計。你會開始退化，最後死亡。要了解原因，我們需要同時考慮自然界中的好的情境和壞的情境，以及我們的祖先如何使用現在我們仍具備的機制和訊號，以適應它們。

(本文摘自克里斯‧克洛利、亨利‧洛奇、艾倫‧漢彌頓著《高年級逆齡先修班：逆轉生理時鐘，越活越年輕！老年學權威醫生的飲食╳運動╳心理全方位回春計畫》，高寶出版提供)

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