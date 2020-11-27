咖啡自動滴濾機怎麼用？在家煮出大師級美味

我在咖啡館買過的滴濾咖啡，大約有超過九成都令人不滿。假設我直接丟棄這些咖啡，而它們每杯大約美金2元，那麼，我為了享受一杯令人滿意的咖啡所花的錢，很快就會超過美金20元。為了努力降低我購買咖啡的平均花費，在此獻上本章內容。

評估設備狀態

想沖煮出優質的自動滴濾機咖啡，第一步便是評估設備的安裝與表現。以下提到的各項因素若未能適當調整，沖煮出的咖啡品質就可能因此減損。

1. 讓機器保持水平

讓咖啡機保持水平雖然看似不值一提，但至關重要。不幸的是，校正咖啡機水平狀態這件事經常受到誤解。也許各位的吧檯桌面是水平的，咖啡機的頂端也呈水平狀態，但注水噴頭與濾杯底部是否也呈水平其實更為重要。若注水噴頭或咖啡粉層並未維持在水平狀態，將造成咖啡粉層某一側的萃取程度較高，因此請從各種角度確認兩者是否都保持水平。如果實在難以確認注水噴頭是否水平，可檢查沖煮過後的咖啡粉層（即觀察咖啡渣）表面，是否有任何水流方向集中的現象。

2. 計算溫度

建議各位，沖煮咖啡的水在離開注水噴頭時的溫度應該要在攝氏93 ～ 94度。更重要的是，當咖啡粉徹底浸潤後，咖啡漿必須在整個沖煮期間都維持在攝氏91 ～ 94度。

3. 計算每次沖煮使用的水量

在我個人的經驗中，絕大多數自動滴濾機的萃取問題，其實都來自注水水量錯誤。各位千萬別相信機器上標示的注水水量，而是至少每個月自己實際測量一次（建議測量水的重量）。其他像是機器中累積的水垢（scale）、沖煮用水的化學成分或水壓變化，以及機器故障等，都可能造成自動滴濾機注水水量改變。另外，如果各位會在夜晚時關閉自動滴濾機，白天第一次沖煮時就可能注水過多。建議大家隔天第一次沖煮時先單純以熱水（不加入咖啡粉）讓自動滴濾機跑一次流程，第二次再開始沖煮咖啡。

4. 評估磨豆機

記住家中磨豆機磨盤的建議壽命。一旦磨盤的壽命過了一半，請開始每週檢測一次磨豆機的品質。前文提過，磨盤鈍化的客觀指標包括產生過多的細粉或粗粒、滲濾時間變長與研磨速度變慢。磨盤壽命會因為不同的尺寸、材質、經常使用的研磨刻度，以及萃取品質的主觀看法等而改變。請在磨盤表現已不佳時進行更換。

5. 咖啡粉層厚度

跟據不同濾杯與沖煮量，咖啡粉層厚度大約介於2～5公分。較淺的咖啡粉層幾乎一定會造成過度的通道效應；而當咖啡粉層厚度超過5公分，雖能做出擁有合理萃取率與沖煮強度的咖啡，但很有可能會需要另外安裝「兌水閥」（bypass valve）。（編按：臺灣大部分的進口自動滴濾機較少有此功能。）

史考特．拉奧（Scott Rao）

(本文摘自史考特．拉奧著《咖啡沖煮的科學：掌握「四大沖煮原則」，打造個人化萃取曲線；選對器具與手法，在家煮出大師級美味》，方言文化提供)

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