趨勢專家：高等教育的危機

各種形式的非傳統組織開始出現滿足大家對於學習的渴望，並且為投入現今職場的要求做準備。

據估計，美國學生貸款的債務總額已超過一兆美元。某些聳動但並不全然準確的報告則預測，二○二○年出生的孩子就讀私立大學一年的平均花費將高達五十萬美元。然而，即便現在高等教育成本飆升，學生們也不見得會學習到價值相當的知識，因為有越來越多大學不斷增加資金挹注在運動選手身上，反而忽略了對學術機構的投資。社會對學術界的批評聲浪也節節升高，大眾開始憂慮整個學術系統真正的影響力與根本價值。其中一位批評者是《大學的終結》（The End of College）一書的作者凱文．凱里（Kevin Carey），他寫道：「學生在大學裡是否真正學習到知識內容，已經無法以傳統的大學學位做為證明了，大學並未仔細省思本身是否提供高品質的教學及學習內容，配得上學生付出的高額學費。」

某些成功創業家更把自己沒有大學學歷當作一種榮譽，這些家喻戶曉的例子更為高等教育的價值打上大大的問號。這種從大學輟學生搖身一變成為矽谷百萬富翁的形象，貶損了過去必須要上大學才能成功這種難以撼動的價值觀，並且進而取代這種傳統價值。大家開始覺得，要獲得成功其實還有許多不同的路可以走。各式各樣的工商和職業學校提供學生考取證照的機會，學習內容也聚焦於為踏入真實職場做準備，這種學習型式在新世代的學生之間越發受歡迎。此外，數位學習科技的進步也讓我們能夠依需求學習各種事物，學習這件事因此不再受限於校園的範圍內，也擺脫了必須取得學位的局限—這就是我們在二○一三年提出的趨勢「無學位學習」（Degree－－Free Learning）。

主動自發的學習方式

為回應這些高等教育的變動，各種形式的非傳統組織開始出現滿足大家對於學習的渴望，並且為投入現今職場的要求做準備。「Tech School 42」是巴黎的實驗性質電腦編程學院，提供了跟大學教育截然不同的學習選擇。Tech School 42於二○一三年由法國百萬富翁澤維爾．尼爾（Xavier Niel）創辦，他因為自學學會編寫程式，因此覺得大家應該都可以嘗試自學；這個科技學院提供免費學習課程，沒有老師也沒有教室，學生可以完全按照自己的步調學習；遇到問題時，他們鼓勵學生向彼此求助或是自己找到答案。

Tech School 42鼓勵大家抱持野心，認為自動自發且有動力能獨立工作的人才能成功。現代社會這種自發學習的價值觀越來越受到歡迎。部分的創新學院開始關注「六十年課程」的學習模式，許多高等教育機構也參與推出這種模式的課程，向大眾提供推廣教育，針對真實職場的工作技巧和最尖端的議題提供證書及短期課程。

不過才二十年前，九○年代出生的X世代文化時常被批評為抱持懶惰心態的「懶鬼文化」。現在X世代的年輕人已經突破這種心態了，他們有好奇心、胸懷大志，即便時間不多也樂於學習。他們覺得自己夠聰明，也相信如果可以接受聲譽卓著的專家教學，自己一定可以快速吸收並理解任何議題。

我一開始將這類型的人稱為「缺時間的行動派」，我和團隊在二○一九年推出的《洞見趨勢指南》系列叢書就有提及這個族群。這種樂於隨時學習的心態帶出了這一系列叢書的主旨：「就像和專家喝咖啡聊天。」這揭露現代大家渴望的學習方式：直接接觸專家和專業知識。這種變動帶來的最大影響，不盡然在於學習方式的改變，而是我們希望多快能學會各種知識或能力。

光速學習

Fender吉他公司七十年來致力於製造出世界上最好的吉他，他們的執行長安迪．穆尼（AndyMooney）估計，學習吉他的人當中約有90％會在第一年就放棄。這對音樂發展和Fender的收益來說都是壞事。要如何讓大家堅持下去、繼續學習呢？在與吉他老師及學生進行許多訪談，並且詢問這個問題以後，穆尼和他的團隊獲得關鍵性的答案：學生覺得自己學習技巧的速度太慢時，就很可能會放棄。為了鼓勵這些大有前途的吉他手堅持下去，祕訣在於將學習過程拆解成更小的步驟，這樣能讓大家覺得自己學得更快更好，因此堅持下去。因此穆尼的團隊開發了FenderPlay，這是一個可以隨選播放教學影片的線上平台，一推出就獲得許多迴響。這個故事為我二○一八年提出的「光速學習」（Light－－SpeedLearning）趨勢提供了真實事例，讓大家理解學習新事物的速度前所未有的重要。

許多證據指出「光速學習」的趨勢並沒有趨緩的現象。其中一個例子就是知名的Tasty烹飪影片，這種影片利用縮時攝影的形式為大家展示烹飪技巧和食譜。據報導指出，二○一七年這個頻道在Facebook上每月有五十萬次的觀賞次數。另一項服務Flocabulary，則提供上千部用學校裡的各項學科如歷史、數學、科學及文法創作嘻哈歌曲的影片，這項服務會成功，是源於一項顯而易見的事實：歌曲比起單字卡更能增強記憶。

現在，我們開始依賴線上影片幫助我們做數學作業、填寫支票簿結餘、增進籃球技巧。這些彷彿打包成袋的速食知識不僅僅為我們提供了學習特定主題最快速的管道，也讓我們可以依喜好和需求選擇貼近那些過去可能太忙碌，或是根本不可能接觸到的專家……甚至是明星。

直搗源頭

因為網路平台開放給所有人分享無論成果好壞的想法和創作，因此其專業性時常遭到嘲弄。即便如此，這種可以分享各種內容的現象，也為渴望向知名專家學習的人帶來絕佳的好處；想跟史提夫．馬丁（Steve Martin）學怎麼演喜劇嗎？想跟安妮．萊柏維茲（Annie Leibovitz）學攝影？想找加里．卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）學下棋？他們都有線上課程跟大家分享自己的專長，任何人只需要花費相對低廉的價格都能學習。

科技也能藉由模擬現實教導使用者學會實用技巧；虛擬實境以及其他沉浸式體驗的數位工具可以協助水電及暖氣產業提升執照訓練課程的品質。醫學產業則利用影像工具幫助學生學習解剖、提升與病人的溝通技巧，甚至可以向更資深的醫師學習手術技巧。物流業巨頭UPS在全美國和歐洲的十幾間公司機構都使用虛擬實境訓練模組來訓練物流士，協助這些物流士學習應對路上可能出現的危險。

由於沉浸式體驗數位工具改變了我們學習方式及學習場域，所謂專門知識的概念變得更廣泛，不再局限於教室裡，也出現更多可以取得教學內容的管道。這就是我在二○一四年寫過的「分散的專業知識」（Distributed Expertise）趨勢。 不過這些速食學習課程同時也帶來新的問題；我們快速取得知識的過程，與過去較為緩慢且經過深刻思考的學習過程不同。現在很多人都對許多事情略懂皮毛，精通且深入了解小範圍特定知識的人卻越來越稀少，因此人類知識裡那些需要花費長時間才能習得的內容逐漸消失。

(本文摘自羅希特．巴加瓦著《洞見趨勢：察覺別人忽略的細節，搶得先機，贏向未來》，遠流出版提供)

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