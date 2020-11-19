吉姆羅傑斯：讀MBA浪費時間又浪費錢

不讀MBA，改用這些時間來創業，反而能學到更多商業知識。就算創業失敗，學到的東西保證比去商學院進修多更多。

很多人認為企管碩士（MBA）學位是高收入的保證，其實它完全派不上用場，因為全世界的MBA實在太多了。我認為「讀MBA既浪費時間，又浪費錢」，簡直就等於是把大量的時間和金錢丟進水溝。

一九五八年時，美國一年有五千人取得MBA學位；可是到了二○一八年，美國光一年就有幾十萬人拿到MBA。而且包括歐洲、日本和中國等世界各地都有商學院，這些地方也有幾十萬個新科MBA。全球每年都會新增幾十萬個MBA，供給已經明顯過剩。而拿到MBA學位的人，多半都對金融業有興趣—因為平均薪資比較優渥。

可是，如前所述，區塊鏈應該會讓金融業界出現翻天覆地的劇變。大批金融機構從業人員準備丟飯碗的時代必將來到。金融市場長期以來經歷了一番多頭榮景，但從歷史上來看，這樣的情況通常不會一直繼續下去。以往金融機構很少借貸，如今卻是債台高築。許多金額機構背負著沉重的債務負擔。金融業的蓬勃盛況已近曲終人散，數十萬MBA畢業生當中，恐怕很多人都將踏上悲慘的末路。

很遺憾的，MBA課程教的那些內容完全不對，錯得令人絕望。我曾在常春藤盟校當中的名門學府—哥倫比亞大學的商學院任教，很明白商學院教的那些內容，可以說是錯誤百出。

同學們在學校學的資訊有誤，而MBA畢業生又極端的供過於求，這已經造成企業界的問題。因此，請各位不要再去拿MBA學位了。如果各位想讓兩年的寶貴時間過得更有意義，不如把學費拿來環遊世界，效果更好。多認識一些人，多享受人生，省下一筆錢之後，還可以視情況把錢拿去投資。

不讀MBA，改用這些時間來創業，反而能學到更多商業知識。就算創業失敗，學到的東西保證比去商學院進修多更多。

如果各位目前正在商學院進修，不妨先中斷學業。我建議各位最好離開MBA課程，忘了這件事，把剩下的資金用來創業。讀MBA既蹉跎光陰，又浪費錢。

除了管理之外更該學習的事

我自己有兩個小孩，我知道亞洲的教育水準領先全球。然而現在，我也明白全世界的教育體系其實都有它自己的問題。

看著兩個女兒的生活，我覺得她們花很多時間在錯誤的事情上。首先，是功課太多。在學校什麼都要做，份量也都太多。新加坡的教育水準在全球名列前茅，但我還是感覺其中有很多問題。

我認為與其學企業管理，不如多學習哲學、歷史和數學。尤其是歷史，對我的人生非常有益—因為學歷史，有助於我們了解世界的變化脈動。

如前所述，我認為既有的一切在十五年內都會改變。這個觀念不是我在學校學來的，但我學會對歷史的精確理解，哲學也教會我如何思考。我擁有韓國國立釜山大學所頒發的榮譽博士學位，據說他們曾評估要頒授管理學博士的學位給我，但被我婉拒了。我說要給我學位的話，我比較想要哲學博士。

哲學是一門很好的學問，能幫助我們學習如何思考。但如今大多數人都已無法自己動腦思考，只是看看電視或上網查查，就對這些媒體上的資訊深信不移。

中國阿里巴巴集團的創辦人馬雲（Jack Ma）是一位相當知名的企業家。他不僅沒有MBA學歷，國、高中時代的成績也不怎麼樣，所以他暫時放棄升學，跑去當三輪車伕。後來他發奮圖強考上大學，當了英文老師。他雖沒有MBA學歷，仍成功創立阿里巴巴，並透過電商平台，掀起一場改變中國零售業生態的創新，成就斐然。

(本文摘自吉姆‧羅傑斯著《危機時代：傳奇投資家吉姆‧羅傑斯談未來經濟與理財》，遠流出版提供)

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