稻草堆彙整法5步驟 幫助你「發現趨勢」

好的趨勢都聚焦在基本人類行為及人類信仰價值的變動，不會僅僅描述單一有趣事件或是熱門的新產品或新行業。

趨勢能夠協助我們預測未來，並且改變我們的行動與思維。問題是，許多所謂的「趨勢」其實只是短暫的流行，趨勢與流行之間的界線有時真的非常模糊。即便有些趨勢看起來似乎就只是與時下流行相關的故事或文化現象，但趨勢會更著重於描述經歷一段時間後，人類行為或價值觀所產生的改變；而流行則著重於表現某些短暫存在的風潮。偉大的趨勢能夠明確反映出時間長流中的某個時刻，而這個時刻不會隨時間消逝，其中的基本思維會隨時間的推進更加提升。

好的趨勢都聚焦在基本人類行為及人類信仰價值的變動，不會僅僅描述單一有趣事件或是熱門的新產品或新行業。

舉個例子，幾年前有人問我是否覺得3D列印的興起會成為趨勢，我當時持否定答案，但我認為人們開始想要動手製作物品的自造者運動（maker movement）是值得關注的趨勢（正好自造也是3D列印的重要用途）。

在預測未來這門學問裡，大家常聽到「發現趨勢」這個用語；這個用語就像把趨勢比喻為賞鳥時大家觀察的鳥類，彷彿會靜靜的停在樹梢等你觀察、分類。發現趨勢的人通常會把焦點放在尋找新奇的故事，或任何特殊的事物上。

發現趨勢跟找出真正的趨勢並不一樣，當你關注於發掘特別的事件，就會專注於收集有趣的點子，忽略理解整個事件框架、了解背後意義的重要性。把發現各種新點子的舉動跟洞見趨勢混為一談，就像是把放在架子上的蛋、麵粉、糖直接視為完整的蛋糕一樣，你的確能看見眼前的各種材料，但是真正的趨勢必須經過彙整才會產生意義，就像蛋糕一定要經過烘焙的步驟才能出爐一樣。

這種發現趨勢的迷思，讓很多人覺得找出趨勢的過程就像在稻草堆裡找一根針。這個老套說法實在太廣為人知，所以我就把自己過濾整理資訊的方法命名為：「稻草堆彙整法」。

稻草堆彙整法

稻草堆彙整法是一種用策展概念篩選整理出趨勢的方法。首先從收集故事與想法開始，將這些故事、想法（稻草堆）合理的分門別類後，再分析每一個分類，藉以判斷它們是否揭露任何隱藏的趨勢（針）。以下是稻草堆彙整法的五個步驟：

稻草堆彙整法#1收集

「收集」必須嚴謹的一邊收集故事及點子一邊記錄其有趣之處。

想在每天如潮水般湧來的媒體資訊中找出其中隱含的價值，最好養成習慣，把最有趣的故事儲存下來，靜待稍後查看。

收集這些故事的方法不是最重要的關鍵，不管是用筆記本、桌上的資料夾，或是用手機應用程式收集都可以。關鍵在於，你必須提醒自己當初收藏這些故事時最讓自己感興趣的是哪些重點？在你回頭查看這些資料時，這樣的筆記會為你帶來更多幫助。

寫筆記提醒自己時務必注意以下原則：

1.聚焦在洞見上。把書裡每句話都用螢光筆標記起來當作筆記根本沒用，不要試著單純簡述文章的所有內容；反之，你必須聚焦於讓這個點子值得被記住的特點，也要好好關注你在收藏這篇文章時產生的想法。

2.加上註記。利用「註記方塊」讓筆記更好讀。在做好的筆記旁邊寫下幾個關鍵字，再用方框框起來，藉此提醒自己當初為何選擇這篇文章或這個點子。例如你可能會以好點子或待讀書籍來做紀錄，這種註記方塊讓你任何時候閱讀筆記時都能快速檢視所有資訊，並且能夠區別出自己想進一步探討的內容。 3.辨識想法之間的交集及應用方式。在收藏文章裡的新點子和其他內容時，同步思考有哪些應用方式，就算當下想不到也沒關係。但產生想法時，記得馬上把這些念頭記錄下來，免得忘記。

(本文摘自羅希特．巴加瓦著《洞見趨勢：察覺別人忽略的細節，搶得先機，贏向未來》，遠流出版提供)

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