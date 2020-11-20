向上溝通 心智圖這樣用就對了

有時，主管是裝傻，基於某些因素而假裝被你蒙騙過去了。

我不想從人性的弱點與劣根性來談「如何與主管溝通」，畢竟，多數人都不是笨蛋，就如同林肯說：「你可以蒙騙所有的人一陣子，也可以蒙騙一部分人一輩子；但是，你不可能蒙騙所有的人一輩子。」有時，主管是裝傻，基於某些因素而假裝被你蒙騙過去了。

想讓主管對你說：「去吧！我全力支持你！」就得先讓主管相信你是可被信任的、你願意承擔責任、你夠有能力承擔責任、你是不會推卸責任的。讓主管覺得你「可被信任的」，可能是來自於你的忠誠度，也可能是來自於你的未來成長性等。

責任會帶來義務，讓主管覺得你「願意承擔責任」，可能是來自於你過去願意犧牲了什麼，也可能是來自於你願意承認錯誤並主動修正，也可能是來自於你肯虛心受教等。

能力是知識加行動的整合結果，讓主管覺得你「夠能力承擔責任」，可能來自於你的邏輯夠清晰縝密，也可能來自於你的行動結果良好，也可能來自於你的不斷學習與付出等。

永遠別忘了，主管很忙，腦中會不停的思考（或許外表上看不出來主管正在思考中）。所以跟主管溝通時，第一要訣是不要浪費主管的時間，心智圖絕對是你的首選工具。

第一步：將想法用心智圖畫出來

將心中想要對主管報告的、溝通的內容，先以心智圖呈現出來。

想到哪裡就畫到哪裡也沒關係，畫很亂也沒關係，一邊畫一邊改也沒關係，反正這是畫給自己看的，透過畫的過程來逐步釐清與建構出有邏輯次序的想法。

第二步：依照主管的思考習慣，重整心智圖

有些主管喜歡先聽結論再聽細節，有些主管喜歡先聽各種分析後再聽結論，平時就要注意聆聽主管說話，要掌握好主管習慣的思考順序，這是職場上必要的溝通能力。

不要讓主管聽你表達時，他的腦中還要轉好幾個彎才能理解你要闡述的重點。看著第一步的心智圖A，以主管喜歡或習慣的思考順序，再重新整理成另一張心智圖B。

第三步：透過心智圖和主管溝通

帶著你的心智圖B 去見主管。你可以一邊看著心智圖，一邊對主管表達你的想法。你也可以給主管看著你的心智圖，然後一邊說明給他聽。

圖／采實文化提供

(本文摘自胡雅茹著《極速解決工作難題的心智圖大全：6大功能 ╳ 7大工作領域 ╳ 43個常見問題，讓你用心智圖舉一反三，輕鬆解決各種職場難題！》，采實文化提供)

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