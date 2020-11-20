存錢也可能吃虧

很多人對儲蓄和節約抱持正面想法，對投資卻有一種負面印象，他們覺得投資可能侵蝕自己的資產，是一件很可怕的事情。投資的確有風險。不過，普遍被認為安全的「儲蓄」也有風險，不是存錢就一定不會吃虧。



現在物價不斷上漲，我小時候去雜貨店買冰棒一支六十日元，現在漲到七十日元了；甜甜圈一塊三十日元，現在也漲到四十日元了(不同世代的讀者，感受到的物價變動又不一樣)。簡單說，假設你存了六萬元用來買冰棒，以前你可以買下一千支，現在只能買下八百五十七支了(還不含消費稅* )。換句話說，金錢的價值會隨著時間減少。



所以，你自以為保險的「儲蓄」手段，其實正無形中害你吃大虧。如果你僅憑刻板印象認為「儲蓄很安全、投資很危險」，卻渾然不覺你的財富可能正在流失中。



想太多的人，最適合投資



前面也說過，現在物價一直上漲，金錢的價值則一直下降，此時你應該用一部份的資產進行投資。當然所謂的投資，不是叫你買一些消耗品，那些東西在增值之前就用完了。



那麼該投資什麼才好？具體來說可以投資股票、不動產和黃金。有些謹慎的人表示，他們也知道投資的好處，但仍然害怕賠錢的風險。投資最需要的特質就是謹慎，這種人反而最適合投資。



投資會賠錢的人，多半是沒有深思就投資的人，他們以為隨便買都會賺。我曾經買過雜誌推薦的股票，結果賠了一屁股。想太多的人反而會先深入瞭解投資標的，再考慮投資，這一點非常重要。



實際投資以後我發現，投資的風險大小取決於自己。



以購買不動產為例，一般人認為購買便宜的中古屋風險很大。畢竟，你不曉得之後要花多少錢修繕，但便宜的房子也有可能身價翻倍，買這種房子就是「高風險高報酬」。換句話說，危險的不是投資，進行危險投資的人才是真正的危險因子。投資前先做功課降低風險，自己決定要承擔多大的風險，就不會浪費多餘的金錢了。

* 是一種附加於商品或服務上來徵收的稅金。於日本購物時，價格通常不含消費稅，於結帳時另加。

(本文摘自若杉彰著《聚焦時間管理法：只做最重要的事，活出最佳人生節奏》，采實文化提供)

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