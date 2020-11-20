如何面對失敗？專家：請先稱讚自己

失敗也是一種獲得全新體悟的過程。

重新振作絕不氣餒



在工作上失敗或栽跟頭，每個人都會感到失落。



不過，一直太在意過去的失敗，會影響到你的工作和私生活。比方說，你做錯事被主管責罵。被罵以後你要採取什麼樣的行動，這才是重點。一直計較過去的失敗，不專注於眼前的工作，你只會再次被罵，陷入惡性循環當中。回家後也一直思考自己在職場上的出包，根本沒辦法好好休息。



關鍵在於，「失敗後」要盡早調適自己的心情。



鼓勵自己從失敗中學到「教訓」



失敗以後請先稱讚自己吧。



各位可能很好奇，失敗有什麼好稱讚的？確實，一般人都以為失敗是壞事。可是，偏偏有些道理你要失敗後才會明白。從這個角度來看，失敗也是一種獲得全新體悟的過程。



比方說，上司把你罵得狗血淋頭時，你要稱讚自己學到了寶貴的一課，這樣你以後就不會犯下同樣的錯誤了。然後，請按摩自己的胸口，調整一下呼吸。請各位留意一個要點，稱讚自己時要找個沒人的地方，不要單純在心裡默念，要把讚美的話說出來讓自己聽到，這是一種積極性的自我暗示手法，告訴自己確實獲得了新領悟，並且對此感覺良好。接著，你會感受到不可思議的放鬆效果。



光聽我這樣講，各位也許會覺得這麼做很奇怪。不過，這個方法可以隨時隨地鼓勵你，重新提振你的心情，而且又不花半毛錢，請各位務必嘗試看看。

(本文摘自若杉彰著《聚焦時間管理法：只做最重要的事，活出最佳人生節奏》，采實文化提供)

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