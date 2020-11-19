換季就過敏 一日三杯咖啡降低氣喘發作率

編按：日本呼吸胸腔科權威醫師大谷義夫我的專業是呼吸胸腔內科，執業已經31年。近來發現過敏的患者愈來愈多，包含咳嗽變異型氣喘、支氣管性氣喘患者在內，許多患者苦於久咳不癒、氣喘等呼吸病變症狀。



有過敏症狀的人因常有鼻水流不停、咳嗽等病症，相較一般人更容易感冒或遭受其他病毒攻擊。因此，呼吸道保健變得相當重要，以下提供我自己保養呼吸道的方式：

老菸槍的救命丹，一天一顆蘋果

首先要介紹的是蘋果，這是我每天都會吃的水果。我發現蘋果驚人的實力，是因為看到造訪青森蘋果果農的電視節目。節目中測量了蘋果果農的肺部年齡，結果令人驚訝。一位67歲果農的肺部年齡只有46歲，另一位44歲果農的肺年齡更是未滿18歲，果農們的平均肺年齡比實際年齡少15歲，而讓他們的共通點就是每天都吃一顆蘋果。

一般肺部年齡的測量方式，是根據用力吸氣後吐氣時，一秒內吐出的空氣量（醫學上稱為一秒量）來計算。吐出來的量愈大，肺部年齡就愈年輕，肺功能愈好，也就愈不容易感冒、罹患呼吸道疾病。

和肺部年齡息息相關的疾病就是慢性阻塞性肺病（COPD）。也就是俗稱的肺阻塞，有抽菸習慣的人比較容易罹患這種病。根據世界衛生組織指出，全球每年約三百萬人死於肺阻塞，約占全球死亡總人口數的6％，歐洲也有大規模的調查結果證實，愈常吃蘋果的人肺愈年輕，罹患COPD的風險也較低。

過敏季節前後，試試賈巴拉柑橘緩解過敏反應

許多有過敏性鼻炎的患者，每到季節交替鼻水就會流不停，有時還會誘發頭痛、氣喘等症狀，讓人痛不欲生。根據研究顯示，賈巴拉柑橘對緩解過敏性鼻炎有效。日本岐阜大學以15位有過敏症狀的男女為對象，讓這些人每天早晚各飲用賈巴拉柑橘汁5毫升，連續飲用兩週至四週，結果發現流鼻水、打噴嚏、眼睛癢等症狀明顯獲得改善。

我也在某電視節目的企劃下，請四位為花粉症所苦的男女，每餐食用一匙賈巴拉柑橘粉，連續食用兩週後追蹤他們的過敏狀況，發現代表過敏數值的鼻腔一氧化氮（NO）濃度，有一人從67分率（PPb）降至36分率，另一人則從64分率降至31分率，過敏的症狀也變輕微了，讓人吃驚。我也會建議過敏患者在季節交替等容易過敏的季節開始前，嘗試看看賈巴拉柑橘的效果。

一日三杯咖啡降低氣喘發作率

咖啡內含的咖啡因不止可以提神醒腦，還有降血壓、抑制發炎、擴張支氣管等效能。還有一項讓呼吸胸腔專科醫師興奮不已的研究結果顯示，一天喝三杯以上咖啡可降低氣喘發作頻率。我自己每天會喝三杯咖啡。早餐一杯，午餐後睡午覺前一杯，下午一杯。因為咖啡因的醒腦效果生效需要20分鐘至30分鐘的時間，所以午睡前喝剛剛好。另外太晚喝咖啡可能影響夜間睡眠，所以最好在傍晚前喝。



此外聽說零咖啡因咖啡也含有多酚，所以不能攝取咖啡因的人可以考慮嘗試一下，可以利用零咖啡因咖啡，享受多酚帶來的健康效果。

慢跑注意空汙警報

我之所以選擇在跑步機上慢跑是有原因的，以前我會在診所周邊慢跑，曾在跑得上氣不接下氣時遇到患者，無法好好打招呼也有點尷尬。當然還有其他原因。我的慢跑路線是交通量很大的場所。在這種地點運動，可能因為汽機車廢氣影響心肺功能。研究指出在交通量大的環境中運動，吸多了汽機車廢氣，可能影響肺功能導致COPD等，進而提高罹患缺血性心臟病等心臟疾病的風險。

現在興起了一股慢跑風，常看到很多人在路邊或大公園慢跑。而且開放市民參加的馬拉松賽事愈來愈多，東京馬拉松也是其中之一。看到愈來愈多人開始建立運動習慣非常開心，但站在呼吸胸腔科醫生的角度來看，還是要提醒大家，避免在空汙嚴重的狀態下跑步。

(本文摘自大谷義夫著《30年不生病的健康管理法：呼吸胸腔科權威醫師透過科學實證的24小時生活防病習慣，輕鬆打造最強體質》，天下雜誌提供)

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