午休選好股 上班族也能靠隔日沖賺錢

對於很多上班族來說，可能無法在盤中當沖選股，所以這章要來談上班族怎麼利用12:30∼13:30這段休息時間選股進場，再於隔日開盤前設定停利、停損價出場。透過這樣的方式，在我過去的實單交易中，仍有逾80%的高勝率。

最棒的是，不用管當日盤勢變化，只要能在收盤前做多選對強勢股，做空選對弱勢股，並運用股期操作的靈活性、交易時間、成本等優勢，就有機會達到高勝率及穩定收益的目標，接下來，我將用案例來說明。

案例①：創高放量紅K型態

前面當沖章節曾談到，創高放量紅K棒的高勝率案例，這樣的型態用在隔日沖一樣有顯著效果，想像今天收盤出現創高放量帶紅K棒的型態（創6個月以來新高），代表近6個月以來，買進這支股票的投資人都處在獲利的狀態，所以沒有賣壓問題，也因為放量創高，隔日追價力道相對較強，較容易達成1.5%的停利目標。

此外，隔日沖的進場時機也較為彈性，即使當日漲停，我也會積極進場，因為漲停代表追價力道強，而且隔日沖是看明日走勢，最大漲幅有10%，而當沖則須預 留至少4%的獲利空間，所以只能選擇漲幅6%以內的標的進行操作。

由圖5-1-2可看出，聯發科（2454）在2020年6月 19出現爆量上漲紅K棒，股價創歷史新高，當日成交量 21,657張，明顯比前一日5,371張爆量4倍以上，不過 這是13:30收盤時的成交量，如果依據表5-1-1推算，將 12:30看到的總量乘以1.3來估算收盤量（如果是12:45 則乘上1.25，以此類推就可預估收盤的成交量）。

加上聯發科連續2日出現長紅K棒，雖帶上影線，但紅 K實體大幅超過上影線，代表追價力道強，符合隔日沖短 多條件。從圖5-1-3可以看出，聯發科在6月19日12:30 後，最高價在555元，最低價在542元，如果以555元做 為買入點，1.5%停利線位置為564元，—-2.5%停損線則 在541元，收盤時未達停利或停損，但隔日開盤後9:10 即穿過停利線，成功停利在564元。

從此案例可以看出，越早買入不見得越有利，當然也有可能強勢在12:30後鎖住漲停、買不到，但也有可能買入後，股價回檔穿破停損而出場，所以較積極投資人，像我就會在12:30開始尋找符合條件的標的進場，如果是比較保守、想規避風險的投資人，則可以等待13:30收盤前再進場，就不會有當日停損的問題，另 外，因為股期的收盤時間為13:45，所以就算現貨收盤 後再決定都來得及進場，只是要小心5檔的量可能會少很多，較不易取得有利價格。

創高型的隔日沖策略，常常會連續數天觸發，從圖-1-2可以看出，聯發科在6月19日、6月22日，連續2個 交易日出現放量創高帶紅K棒的型態，這時量能就不能只 比昨日量，因為前一天爆量21,657張，而當天預估量約 18,500張，雖然對聯發科而言已是明顯大量，但與昨日 相比還是量縮，這時要記得比對前5日或季均量，才能真正看出是否出大量。

相較當時季均量約10,000張，可知當日量能大於1.8 倍以上（股本超過100億的較大型權值股，我會把放量 的標準降低到1.7倍以上），如圖5-1-3所示，聯發科在6月22日12:30後又出現創高放量帶紅K棒的短多型態，進場後，隔日現貨一開盤後即突破停利線成功停利。

另外，須注意的是，隔日沖進場後的3個交易日，如 果沒達到停利，也沒達到停損，則會在第3個交易日收盤前出場（此時可能小賺或小賠），這是為了靈活運用資金，再找尋其他更有機會的標的進場，達到高勝率、高週轉的效果，才能轉化為高收益。

以圖5-1-4為例，聯發科在2019年10月31日出現爆量 創高的短多型態，當日成交量24,005張，超過季均量 9,210張2.6倍量能，符合隔日沖短多進場條件，再看圖 5-1-5，當日12:30後最高價在409元，如以409元為進 場點，則停利線為416元，停損線在398元，而後面連 續2個交易日都未達停利或停損線，因此將停利、停損 線延伸至第3個交易日，最後成功停利，所以操作時要記得，每天須先設定停利、停損線，或利用智慧單進行預設，下個章節我會再詳細介紹基本的交易介面。

(本圖文摘自楊雲翔著《冠軍操盤手的高勝率秘技》，金尉出版提供)

延伸閱讀

台積電啟示錄 外資持股八成是台資的選擇

不要再選股 大不了套牢

真的可以年年18%嗎？

樂觀派、悲觀派和投資人

睪酮素帶來泡沫行情？