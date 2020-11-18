股票期現貨 這樣套利無風險

股票期貨為股票的衍生性金融商品，同一個標的在 2個市場交易，或多或少會出現價差，若價差收 益扣除成本超過1%以上，我覺得就可進行套利，加上每月結算日使價差近乎完全收斂，所以如果是做當月或次月交易，也就是投入資金1到2個月內就能無風險賺到價 差，收益比1年的定存還高，對於不想冒風險且又有資金的投資人而言，是不錯的交易策略。

以碩禾（3691）為例，7月27日除息日時，股票9:00 開盤成交價在263元，同時間股票期貨合約價格257.5 元，有5.5元價差，也就是說，我們可以在股票市場用 263元融券做空，在期貨市場用257.5元買對等口數的 股期，鎖住5.5元價差，等到結算日依股票收盤前1小時平均價結算，等同期現貨接近完全收斂，這時把股票市場的融券回補，就可無風險賺進5.5元價差。

須注意的是，在逆價差（現貨價高於期貨價）時，有2種情形無法套利，一是股東會或除權息的停券期，因為套利是現貨融券放空套期貨買進，遇到融券強制回補時無法對鎖價差，所以如果在結算前會遇到停券期，就應放棄套利。二是現貨券源不足、無法融券放空時。

結算日無風險套利交易策略

股票期貨在每個月第3個週三結算，以股票標的收盤 前1小時的平均價格為結算價，這表示，如果當天股票盤中價格來到漲停或跌停，因為當天要結算，所以股票期貨價格不會超過現貨的漲停或跌停價格，加上股期交易成本極低，就有無風險或低風險的價差套利機會。跌停無風險套利交易策略當盤中跌停時，可依股票跌停價格買入股票期貨（須注意，如股期跌停價高於股票跌停價，就無法達到無風險套利），因為當天結算，不須擔心有更低點或隔日會續跌，一旦現貨價格打開跌停，就會產生價差收益，當股價拉升越高價差收益越高，若股價拉升回10%到平 盤，因股期槓桿7.5倍，收益達75%。從圖3-2-3可見， 從跌停拉升到漲停，當日可產生150%收益，重點是，即 使當天維持跌停，最大損失也就是1口近20元手續費。

漲停無風險套利交易策略

當盤中漲停時，可依股票漲停價賣出股期（須注意，如股期漲停價低於股票漲停價，就無法達到無風險套利），因為當天結算，所以不須擔心有更高點，或隔日會續漲，一旦現貨價格打開漲停，就會產生價差收益，當股價拉回越多，則價差收益越高，若股價拉回10%到 平盤，因股期槓桿7.5倍，收益可達75%。從圖3-2-4可 見，從漲停下殺到跌停，當日可產生150%收益，即使當天維持漲停，最大的損失也就是1口近20元的手續費。

低風險套利交易策略

前面談到結算日無風險套利方式，須在股票盤中發生漲停或跌停時才能進行，因為當日股價不會再低於你的買價或高於你的賣價，所以稱為無風險價差套利，但這樣的條件相對難得，也較為搶手，介入機會很少，如果想積極介入，就必須承擔一些風險。

低風險做空套利

如果願意用股票漲停價以下、3%內的價格賣出股票期貨，當日收盤結算須承擔的最大風險，僅是現貨漲停鎖住到收盤的3%，但能換得較大的反向空間，若賣出後現 貨股價反轉跌停，你就享有最高17%價差，但要記得， 股期是採保證金交易，所以有5到7.5倍的槓桿效果。

(本圖文摘自楊雲翔著《冠軍操盤手的高勝率秘技》，金尉出版提供)

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