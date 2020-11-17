聯合國談判專家 教你上一堂「鏡與窗」談判課

編按：哥倫比亞法學教授，也是聯合國談判訓練專家愛麗珊德拉卡特提出「鏡與窗」開放式提問框架。面對鏡子反思自己，望向窗外看懂他人，擁抱｢鏡與窗｣，創造真正的共贏關係。本書摘自其著作《鏡與窗談判課》。

我們平常定義問題的方式錯了

很多人會跳過定義問題這個重要的談判步驟。我也看過很多人在談判中屈就於比較不好的結果，因為他們用一種幫助不大，而且充滿限制的方式來定義他們的問題。我來舉個例子。

羅珊娜是公司的執行長，剛拿到人資主管的調查結果報告。她發現資淺員工的流動率特別高，因此請人資部門進行調查，了解他們的工作滿意度。調查結果發現資淺員工的士氣很低。想像羅珊娜坐下來，定義要解決的問題並寫下：

我們的資淺員工滿意度非常低。

這個定義有什麼問題嗎？其實出現很多問題。首先，這個定義是看向過去。沒錯，我們跳下去設計解決方案之前，要先聚焦於問題，可是在定義問題時，要能夠清楚知道自己該掌舵的方向。這個問題的定義完全無法幫助她思考企業的未來。第二，這個定義採取負面描述，點出了執行長不想要什麼，而不是她想要什麼。假設我們划獨木舟，有人問我們要去哪裡，我們總不會想回答：「嗯，我知道我不想要撞上礁岩。」最後，用滿意度來定義問題非常的狹隘，就像用釣竿一樣。羅珊娜要解決的問題大得多，滿意度根本不能代表這個大問題。

清楚並徹底定義問題的五個步驟

第一步，請你花五分鐘的時間，想想自己的問題，並且把你要解決的問題寫下來，不管這個問題是安東妮雅想要解決的家庭衝突，還是你希望和裝潢公司談浴室裝修，又或者是你想要重振公司的士氣等等的都寫下來。關於現在的處境，把你想得到的各種因素都列出來，並寫下這些因素對你的人生、職業、公司或社群有什麼影響。舉例來說，羅珊娜在這個步驟可能會想要談員工流動率、調查、結果，和各種她想到的事情。

接下來，寫完之後，我要你把自己剛剛寫的所有內容濃縮成一句話，就像羅珊娜在上一段做的一樣。用一句話來總結問題，可以讓你最清楚、最簡要地掌握概念。羅珊娜寫下的是「我們的資淺員工滿意度非常低」。針對浴室裝修的例子，這句總結語可能是「報價超過我的預算太多」。對安東妮雅來說，可能會出現：「我姊姊不尊重我，對我做的事一點也不感激。」

第三步，把這句話裡所有往後回顧的負面觀點都換成向前看的正面觀點。當我們在自我定義要解決的問題時，要說出希望未來有什麼，而不是過去我們不要什麼。舉例來說，羅珊娜可能會把「我們的資淺員工滿意度非常低」，改成「我們需要讓資淺員工有高滿意度」。需要裝修浴室的人可能會將「報價超過我的預算太多」，改換成「我需要符合預算的新浴室」。安東妮雅的句子或許會從「我姊姊不尊重我，對我做的事一點也不感激」，變成「我需要我姊姊的尊重與肯定」。當你在划獨木舟的時候，若能把焦點放在目標（對岸），而不是阻礙（礁岩），就會有比較好的成果。若能有這樣的轉變，我們就能從充滿恐懼與抱怨的現狀，轉向為解決問題的正面思維，而帶領我們前往目的地。

第四步，將你的句子，改成包含怎麼、什麼、誰、何時的問句。羅珊娜可以提問：「我們可以怎麼做，來提升資淺員工的滿意度？」或是「我們要怎麼達成資淺員工的高滿意度？」要裝修浴室的人可能會問：「我要怎麼讓新浴室符合預算？」安東妮雅或許會提出：「我要怎麼感受到我姊姊的尊重與肯定？」訊息很相近，但是形成問句就會給你力量去尋找更具體的資訊並採取行動。而且，在談判中，問題就是答案。

最後，我們想要讓問題更廣泛，讓你看到大格局。如果你原本提出的定義就像羅珊娜的一樣狹隘，其實背後有個好理由。就是大腦背叛了你，它想要用釣竿，不想用魚網。看著你剛寫好的問題，問自己：「如果這件事成真了，會怎麼樣？」然後，把答案寫下來，想想要如何改寫原本的問句，才能反映出更大的格局。

羅珊娜這時可能會看著她的問句：「我們要怎麼達成資淺員工的高滿意度？」然後自問：「如果資淺員工滿意度提高了會怎麼樣？」她可能認為員工滿意度提高了之後，公司就能吸引並留住最好的員工，達成更好的結果。羅珊娜改寫過的問句可能是：「我們可以怎麼做，好讓這間公司成為業界頂尖人才都想應徵、留下來，並且認真打拚的地方，讓我們一起成功？」這樣一來，羅珊娜原本只想著滿意度調查結果，現在卻產生了行動方案，她便能在公司和所有人際關係裡掌舵、前進。

想裝修浴室的人可能會看著自己的問句，心想若能符合預算，那就可以多存點退休金了。所以，改寫過後的問句可能是：「我要怎麼達成預算，讓自己能多存點退休金？」安東妮雅的問句會從：「我要怎麼感受到我姊姊的尊重與肯定？」改成：「我要怎麼建立姊妹關係，才能有健康的情緒，又能持續下去？」安東妮雅因為改變問法，而清楚看見此事並非只針對錢或對自己的不尊重，而是她得要衡量自己的需求，才能和卡門繼續保持關係。

從上面的例子可以看出，我們往往根據自己的反應來定義問題，只根據一個動作或情境。每個改寫過的問句都會讓人跳脫當下觸發的事件──人資報告、老舊的衛浴、手足爭執，然後去試想更遠大的目標：成功的企業、完善的退休基金、情緒的整體健康。你就是需要定義出這個大格局，才能在談判中要得更多。

我需故我做（或不做）

不管我們做了什麼事，都是因為受到了需求的驅使，那是所有人類行為背後的原因。假設缺了某一樣東西，你就會覺得很痛苦或屈於劣勢，那麼這樣東西就是你的需求，不單只是你的欲望或願望。需求一直都存在，不管我們當下知不知道或是否想到，而且需求是每分每秒都不停地影響我們的舉動，我們會做哪些事、不做哪些事，都是因為需求。

很多人準備談判的時候，都會先想著他們的「底線」，或者是在最糟糕的情況下還能達成什麼協議。但研究發現，那些把注意力集中於確認目標、抱負、志向的人可以在談判中得到更多—尤其是「樂觀、明確、合理」的目標。那我們要如何找到這些目標和志向？就是要確認我們的需求。當我們根據真實的需求來設定目標時，就可以站在清楚、明確的立足點上，因此能獲得更多。我們能更有信心且更準確地掌舵，朝目標前進。很多人都會問我：「你要怎麼判斷哪時候要離開談判桌？」「你要怎麼堅持目標？」「怎麼做才能開口要更多，而且充滿信心？」對我來說，這些問題的答案都一樣：你要先充分、徹底地理解自己最深刻的需求才能談判。你的需求會為你帶來堅強的力量、清澈的思緒。

相對地，當我們沒有搞清楚需求就走上談判桌，或甚至這般在人生旅途中闖蕩，就會失去方向。這就像坐在獨木舟裡，把槳放在腿上，任由風浪支配。我們或許會覺得茫然、驚慌、沒有條理。可能也永遠找不到目的地，因為不知道要掌舵去哪個方向。

儘管我們的需求對談判來說很重要，但是因為我們經常沒有問自己正確的問題，所以無法發現需求。這一章會教你怎麼問正確的問題，來發現需求。

(本文摘自愛麗珊德拉‧卡特著《鏡與窗談判課：哥大教授、聯合國談判專家，教你用10個問題談成任何事》，先覺出版提供)

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