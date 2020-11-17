給你一個任務：讓猴子站在臺座上朗誦莎士比亞

「追求合理的人改變自己以貼近現實，」這是蕭伯納的名言，「而不合理的人則嘗試改變世界以貼近自己，因此所有的進步都仰賴不合理的那個人。」

你剛剛被指派負責一項特別困難大膽的任務，老闆說你必須讓一隻猴子站在臺座上朗誦莎士比亞，你該怎麼開始？

大部分的人會從打造臺座開始。泰勒這麼解釋：「因為在某個時間點，老闆會冒出來問進度，而手上有點東西可以給老闆看，會比一長串『教猴子講話為什麼非常困難』的理由，讓你覺得好過一些。」你希望老闆可以拍拍你的肩膀說：「嘿，很不錯的臺座，做得好！」所以你開始建造臺座，然後等待一隻會朗誦莎士比亞的猴子神奇地出現在面前。

但問題來了：建造臺座是最簡單的部分。「你隨時都可以打造一個臺座，」泰勒說，「但所有的風險與學習，基本上都來自於訓練猴子這部分。」而如果一個計畫有它的致命傷—如果猴子無法學會說話，更別說朗誦莎士比亞—那你會希望在一開始就先知道。

更糟糕的是，你花在建造臺座的時間越長，就越無法從這個不該執行的登月計畫上移開腳步，這就是所謂的「沉沒成本謬誤」。人類在看待自己的投資時，常常是不理性的。我們在一件事上投入越多時間、精力或金錢，就越難從中抽身改變。我們會因為已經花了一個小時讀了前幾章，而繼續閱讀一本糟糕的書；或者因為已經花了八個月拍拖，所以繼續維持一段不良的關係。

對抗沉沒成本謬誤最簡單的方法就是：先訓練猴子、先處理登月計畫中最困難的關鍵。從猴子開始，可以保證你在投入大量資源前，就確認你的登月計畫有足夠的機率可以實現。

而要應用猴子優先的策略，你必須先開發出一套登月工廠X所謂的「終止指標」（kill metric），也就是一套判定可行或不可行的標準，讓你可以決定要往前或後退。這些標準必須在計畫一開始就設定好，因為此時你的腦袋相對清楚，還沒有陷入各種情緒或財務投資的沉沒成本謬誤中，進而被蒙蔽視野。

這個方法曾在登月工廠X裡終結一個名為「霧角（foghorn）」的計畫。這項投資一開始看起來很有前途：某位成員讀過一篇科學論文，探討如何從海水中抽取二氧化碳，轉換成價格合理、有機會取代石油的液態燃料。這個計畫所須的科技聽起來就像科幻電影中會出現的，所以秉持著實驗精神的登月工廠X就著手研究了。

在他們開始嘗試把想像變成現實之前，霧角計畫的團隊設置了一個「終止指標」。那個時候，最貴的石油是每加侖八美元，霧角團隊的目標是在五年內，成功以每加侖五美元的成本製造石油的替代品，以便為企業營運費用和利潤留出一些空間。

結果，事實上這項科技是臺座，因為霧角團隊發現把海水變成燃料並不特別困難。但成本是猴子。新燃料的製程非常昂貴，尤其是在面對節節下降的油價時更是如此。霧角團隊意識到這個計畫並不能滿足他們一開始設置的標準，於是決定中止計畫。如計畫負責人凱西．漢南（Kathy Hannun）解釋的，「即便這個決定令人痛心，但我們在計畫開始時設立的強大技術—經濟模型，讓我們清楚知道，中止計畫的決定是正確的。」

建造臺座的確定性比教會猴子說話大得多。我們不知道如何訓練一隻猴子，但是知道如何打造一個臺座，所以我們決定進行。在生命中，我們花時間做自己會做的事情，寫電子郵件、參加無止境的各種會議，而非著手處理計畫中最困難的部分。

打造臺座並不是一件不合理的事情，畢竟這個計畫的確要求猴子站在臺座上。建造臺座讓我們有一種完成什麼事情的滿足感，好像自己針對問題做了一些處置，有了一些進展，即便我們只是不斷拖延必須面對的事實。忙東忙西讓我們覺得自己很有生產力，但事實上並非如此，我們打造了一個美麗的臺座，但是猴子仍然不會說話。

事實是：簡單的事情通常都不是重要的，重要的事情通常都不簡單。

到頭來，我們是有選擇的。我們可以不斷打造臺座，然後等待一隻魔法猴子突然出現來朗誦莎士比亞（爆個雷：魔法猴子並不存在）。或者我們可以把精力放在重要而非簡單的事上面，嘗試教猴子說話，一次一個音節。

在電影《阿波羅13號》開始時有個場景：阿波羅11號的後備指揮官吉姆．洛維爾充滿讚嘆地看著阿姆斯壯與艾德林在月球表面邁開第一步。「這不是奇蹟，」洛維爾說，「我們只是決定了要做而已。」

這並不是毫無節制的樂觀主義，以為只要敢於夢想，老鷹號登月艙就會變魔術般出現在月球的寧靜海上。洛維爾所說的話，事實上是樂觀主義與實用主義的結合，是全然大膽地結合滿眼星星的夢想與一套循序漸進的藍圖，因此可以將看似不合理的事情轉變為真實。

「追求合理的人改變自己以貼近現實，」這是蕭伯納的名言，「而不合理的人則嘗試改變世界以貼近自己，因此所有的進步都仰賴不合理的那個人。」

所以這就是我對你做出的登月建議：當個不合理的人。畢竟所有突破只有從事後看來才會合理。「在重要突破發生的前一天，它都還只是個瘋狂的想法。」航太工程師伯特．魯坦這麼說，他曾經設計了第一艘私人募資升空的太空船。如果我們把自己限制在現有條件下可行的方案，那麼永遠都不會達到逃逸速度，創造令人興奮的未來。

所有的登月計畫都是可行的，只要你決定執行。

(本文摘自歐贊．瓦羅著《像火箭科學家一樣思考：9大策略，翻轉你的事業與人生》， 究竟出版提供)

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