普洱茶身價飆漲千倍的傳奇

一九八五年，八十四片代號8582的陳年普洱茶，以新台幣兩千萬元落槌；二○○三年，六星孔雀班章七子餅茶，寫下新台幣一千八百萬的紀錄。一九九二年，福元昌號普洱古茶一筒七片約新台幣十萬元，到二○一九年，一筒在拍賣會上的成交價，約合新台幣一億元，增值一千倍之多！

普洱茶，這個神祕又古老的茶品， 在短短三十年間，價格翻了一千倍。這雖然是非常極端的例子，但從此也可看出普洱茶與其他茶品的不同與其特殊之處。

早在一千八百年前的三國時期，張揖所寫的《廣雅》一書，就提到了「荆巴間採茶作餅」，這是最早記載餅茶的史料。

唐代「陸羽茶經」記載唐朝人喝茶的盛事，尤其是法門氏出土的唐僖宗時期的茶具，更證明唐朝人有用茶籠來存放茶團。

宋代文人喝茶更為普遍，「掛畫、點茶、插花、燒香 」被稱為「四閑事」宋徽宗在大觀茶論中更提到：「本朝之興，歲修建溪之貢，龍團鳳餅，名冠天下。」

明朝朱元璋洪武二十四年推動「廢青團、興散茶」的政令，產在雲南的普洱餅茶團茶，卻因地處偏遠、政令未達而留傳了下來。

到了清朝，普洱茶在雍正年間成為貢茶。乾隆時期更是普洱茶的文化復興。乾隆有一首詩提到：「獨有普洱號剛堅」，以普洱茶作為國禮，送給安南國王，為普洱茶在南洋的開花，播下了一個高貴的種子。

一九三八年以後，中茶公司在雲南設立普洱茶廠，是普洱茶發展的新起點，其中首屈一指的是勐海茶廠。當時的普洱茶餅，還保留團茶舊制。一九五○年代，鄒炳良先生丶盧國齡先生等許多專業人士陸續任職勐海茶廠，為普洱茶制定了生產作業和品質控管的標準規範。

一九九○年以後，由於台海兩岸愛茶人士的互動與參與，再度開啟了精品茶的世代。

要了解普洱茶就要先找到普洱茶界的泰斗，而鄒炳良先生，是最佳人選。

普洱茶，這個神祕又古老的茶品， 在短短三十年間，價格翻了一千倍。圖／遠流出版提供

鄒炳良先生（以下統稱老廠長）於一九五七年進入中國國營勐海茶廠，一九八四年接任總廠長，直到一九九六年年底退休。在一九七○年代和昆明茶廠的吳啟英先生前往廣東考察學習用渥堆法製作普洱茶的工藝技術，編寫《普洱熟茶渥堆發酵的製作工藝手册》一書，被譽為熟茶教父，並於一九七五年為普洱茶的拼配配方定義了拼配技術。而他在一九八○年代為香港的南天公司量身訂做了八五八二，以及一九八八年製作的七五四二青餅，更被茶界視為風雲茶品。這些故事，喝普洱茶的人都耳熟能詳，但從來沒有人見過大師本尊。

最讓我感到好奇的是，紅印、綠印、小黃印、七五四二、八五八二還有八八青這些知名茶品，在勐海茶廠的歷史上，竟然都與鄒炳良老廠長有關。在普洱茶的圈子裡，喝茶的人、寫茶書的人、賣茶的人，有很多文章都提到這些茶品，唯獨老廠長從來沒有直接跳出來現身說法。

二○一○年十二月，透過中國雲南省台辦蔣貴生女士的安排，我終於與普洱茶終身成就大師鄒炳良先生會面。與老廠長交往、互動的這些年來，讓我領略到老廠長是一個身上藏著普洱茶密碼的人，更是一本當代普洱的活字典。

我的一群喝紅酒也品普洱的朋友們，把老廠長在普洱茶界的製茶教父地位，比喻成紅酒界的女王拉露女士（Lalou Bize-Leroy），海灣茶廠就像勃根地的樂華酒莊。普洱茶和紅酒有那麼多的相通之處，職人技藝和產區製造的紅酒，可以創造出驚人的價值，普洱茶也當如此。

「普洱茶生在雲南，長在香港，開花在南洋，結果在台灣，落地在大陸。」兩岸普洱茶第一人鄧時海老師的這一句話，為普洱茶身價飆漲千倍的傳奇，做了最佳註解。在飆漲傳奇的背後，其實隱藏了普洱茶的一代宗師鄒炳良的製茶功力。因此，我以鄒炳良先生製茶六十年的幾款代表茶品故事為「經」， 鄧時海老師提出的普洱茶傳播推廣路徑為「緯」，加上個人三十多年的心得總結，希望能為普洱茶的愛好者一一解碼。

普洱茶不該只是外界所說的天價炒作，重視普洱茶的歷史文化，以製茶師做為正統血脈的傳承，才是撥亂反正之道。如何正本清源，不要在老茶說不清楚、講不明白的混亂裡打轉，從當代普洱講求溯源和認證的新世界去識茶、選茶、品茶，才能真正體會普洱茶之美。 來吧，讓我們一起跟著老廠長喝茶去！

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(本文摘自許怡先著《跟著老廠長喝茶去：身藏普洱茶密碼的一代宗師鄒炳良》，遠流出版提供)

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