不搞笑談時事YouTuber 志祺七七如何辦到

「Hiho！大家好，我是志祺。歡迎回到志祺七七。每天給你觀點更多元的時事分析。」

這兩年來，很多朋友是透過「志祺七七」這個YouTube頻道，認識我與圖文不符。

沒錯！從二〇一八年開始，我們把「討論時事」的社會參與，搬上了YouTube。每天都可以看到我用一則時事來問候大家。號稱每週七天、每天七點、每次七分鐘，「志祺七七」是一個由我們YouTube部門所經營的一個日更時事型YouTube頻道，特色是每日更新、降低議題門檻，用年輕人也聽得懂的論述，來分析時事議題的頻道。

不須準備好才起飛，不用本來很會才去做

在大眾娛樂時代，一個談時事不搞笑的YouTube頻道，真的會有人看嗎？說實在的，頻道剛建立的時候，在外部很不被看好，在內部也面臨各種挑戰。日更與追時事這場硬戰，考驗團隊夥伴彼此拋接球的默契；面對鏡頭，從不太拋頭露面的肥宅，到慢慢學習成為公眾人物的歷程，也是一連串的跌跌撞撞。

沒有經驗，團隊藉著日更的高頻率，直接磨練、快速學習；沒有天份，我自己靠著練習、做功課、減肥與自學，慢慢達到自己也覺得比較ＯＫ的樣子。

頻道花了一年才達到十幾萬訂閱，但第二年還沒過完，訂閱數就破六十萬了。做為專挑兩岸問題、國際大事、時事分析的硬議題，還被笑是「讀稿機」的YouTuber，能有這樣的成績，真的是跌破眾人眼鏡。其實祕訣在於，我們不等準備好才起飛，而是快試快修；不是本來就很會才去做，而是仰賴團隊合作與自學來達陣。

到底成為YouTuber對我個人來說，除了瘦了24公斤，還有什麼收穫？多了一個YouTube頻道，對於簡訊設計／圖文不符而言，又有什麼策略意義？說起這個，時間就得回到我跟阿滴相遇的那一天……。

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二〇一六年的秋天，在一個群眾集資的年會上，我認識了阿滴。由於我跟阿滴都是受邀的講者，會前會後都有不少聊天時間，所以就這樣熟了起來。

那時候的簡訊設計／圖文不符，團隊不過十多個人，也還不是很有名，當時的阿滴英文，也離兩百萬多訂閱還很遠，訂閱數不過十七萬多。除了一樣愛打電動、愛玩卡牌，最讓我們一拍即合的原因，是彼此當下的生命狀態。當時阿滴正在想要建立團隊，剛好我是創業路上的人；而作為YouTuber的阿滴，也建議我應該趕快投入YouTuber行列，給了我很多寶貴的建議，我們兩個湊在一起，除了打電動、說幹話，其實也有滿多時間，是在談正經事，擔任彼此的顧問。

勇敢加入主戰場，連結出更多機會與資源

「成祥，我們應該來做一個YouTube頻道！」我回公司提出申請。

「嗯……這件事你已經跟我提第三次了，代表你很在意，是真心想做……」成祥表示。

其實，做YouTube頻道這件事，對整個團隊來說，不是目的，而是個策略。

圖文不符一直都在默默的生產優質懶人包，呈現各種議題，每年也有遊戲或解釋型動畫等大型專案，來討論我們認為很重要的題目。但當時的圖文不符，在發展上碰到了三個瓶頸，分別是：「無法快速回應時事」、「成效無法累積」、「觸及不到年齡層更低的族群」。

YouTube的真人錄影，讓我們可以快速回應時事；平台演算法不同之下，YouTube的長尾相當驚人，可以補足臉書平台無法進行累積的問題；而在臉書的受眾年齡層逐漸上升、年輕人轉向IG與YouTube的情況下，要接觸年輕人，把戰場延伸至YouTube，也是必然之勢。弄清楚策略目標後，除了開始一邊找錢，我們也開始摸索頻道的形式與模樣。因為覺得自己一胖、二宅、三不喜露臉，剛開始我還真的沒有要自己跳下去做的意思。我們有考慮用動畫的方式來做一個頻道，但成本實在太高，速度也一樣無法解決公司遇到「快速回應時事」的問題。

「志祺我跟你說，『以人為載體』永遠是最好的方式，」阿滴強調，就算把動畫做得再厲害，觀眾能討論的永遠是圖文不符好棒、這個動畫好精緻」，頂多再被議題感動一下。

但如果張志祺今天成為了YouTuber，大家可以討論的話題，就可以含括「張志祺愛穿什麼顏色」、「我今天在哪裡遇到他」、「他的公司長什麼樣子」、「他最近跟哪個YouTuber有合作」……範圍能無限擴大延伸，還能與人的狀態共同演化。

更重要的是，如果開YouTube頻道是一個策略，那唯有把自己真的變成一位YouTuber，才能真正走進這個圈子、搞懂圈內文化，並與其他YouTuber有所連結，得到新的機會與資源，進而發揮更大的影響力。

如果要下海當YouTuber，領域應該要結合我們的專長，談社會議題與時事。阿滴推薦了談時事的美國YouTuber——Philip DeFranco頻道給我參考，當時他的訂閱數已經破三百萬。

「嗯，好吧，如果要做YouTuber的話，我要做日更，」我一邊思考，一邊說道。

「……你瘋了嗎？」阿滴表示傻眼，傻眼的不只阿滴，還有成祥與夥伴們。

雖然，日更也是一個策略，不過這又是另外一個故事，有機會再說。

資訊混亂的時代，誠信是最好的賣點

好不容易找到錢的時候，兩年過去，轉眼阿滴都已經破百萬訂閱了。雖然資金與夥伴終於到位，但都等了兩年，我們也不急著開工。在試錄之前，所有夥伴聚在一起，一起協作了一份文件，叫做「我心目中的志祺七七……」。從頻道該怎麼幫圖文不符加分、要為觀眾創造一個什麼樣的交流平台、影片剪完該長什麼樣子，到每位夥伴在頻道經營上最想做的事，我們都有充分的討論。

這份共十四頁的文件，成為我們的根基，每當遇到挫折，或是迷惑的時候，我們都會回到裡面，去找初衷裡的答案。其中，關於「要為觀眾創造一個什麼樣的交流平台」，當年我自己在文件裡面，寫下了這樣的話：

「期許『志祺七七』成為能夠快速跟上時事，清晰的把複雜事情說好的頻道。更是個『讓大家在這個資訊混亂的時代，能夠相信且讓人期待的頻道』。

在回答這題時，我想到了很小的時候看的一個節目，名稱大概是「地球真奇妙」之類的。內容大概是每週會介紹一個國家特殊的文化語言，當時的我總是很期待看到他的下一集，但現在有點久沒有感受過這樣的情緒了。

圖文不符的粉絲，在遇到重大事件時，常會問說：『圖文不符會不會出手？』我覺得這是一個好的方向。透過這節目，讓人知道：『圖文不符會出手』，就能帶出更多的價值。」

理想很豐滿，但現實果然很骨感。

在錄了第一支影片之後，連我自己都覺得畫面不耐看，當下馬上開始減肥。多等一天就是多燒一天的錢，為了上相，我兩個月火箭式減下24公斤。影片開始上線日更，主色調跟隨圖文不符的黃色與黑色，還有可愛的黃臭泥坐鎮。不過上線沒多久，果然開始大逆風，各種不被看好。

「社會議題那麼硬的題材哪有人要看？」

「太嚴肅了吧！要追時事為什麼不看新聞就好？」

「看網路影片都嘛是要放鬆好笑的，這沒市場啦！」

好在也不是第一天被罵爆，這次我倒是很平常心。當YouTber本來就不是我擅長的事，一開始沒有太被看好或是被關注，反而給了我低調進步的成長空間。

稱職的「讀稿機」是許多專業的累積

YouTube頻道成立之後，簡訊設計／圖文不符已經是一個40多人的團隊，分工與決策機制，都已經經過設計與調整，團隊也漸漸從日更的試煉中，找到適合的節奏。

一支緊急的議題影片，在事前預備資料加上團隊的日夜趕工下，從企劃到剪輯完成上傳，最快可以在二十四小時之間完成，足以應付突如其來的重大時事。每支影片長度約7到12分鐘，到後面比較熟練的時候，一個小時大約可以錄製三到四集。整個製作流程為：例會選題、撰寫大綱、逐字稿，總編審稿、完稿、定稿，錄製、剪輯，到最後將影片上傳。

創業進入第四年，我學到最重要的事之一，就是要打從心裡完全信任團隊，才能讓事情最順利地被推動，所以在YouTube頻道這個產品的創作中，我學會當一個稱職的「讀稿機」，全權交給專業的來。

頻道推出後，走一個穩健的路線，粉絲以每個月1萬左右的數字增長，而當我們抓主題的能力越來越精準迅速，更能敏銳感知社會脈動，提供大眾當下最需要的內容，滿足大家對資訊和溝通的需求，粉絲成長速度，提高到每個月三到四萬人。在香港「反送中」事件期間，甚至有一個月增加八萬訂閱的紀錄。

二〇一九年是為選舉預熱的一年，整個台灣的社會氛圍，都在為二〇二〇年的總統大選醞釀。三月的時候，總統蔡英文的民調還在谷底，當時選戰的幕僚開始籌備「小英日常」YouTube頻道，希望與年輕人進行溝通，於是找上我們討論影片合作。

一口答應後，我先想好所有配套措施與風險評估，找了遊戲YouTuber魚乾，一起到總統府官邸，拍了一支出國訪問前的「總統的行李箱開箱」影片。隨後，我們的開箱愈開愈大，再次合作時，企劃了「總統專機開箱」，我和阿滴一起登上空軍一號。這兩支影片都為頻道帶來很好的觀看成績。六月開始，各政黨即將進行總統候選人黨內初選，整個社會也開始沸沸揚揚。

用和平理性的方式問尖銳的問題

關於總統候選人黨內初選，國民黨有朱立倫、郭台銘、周錫瑋與韓國瑜等多人角逐，民進黨則有蔡英文與賴清德兩位候選人呼聲不相上下。當時整個台灣最熱的社會議題，就是總統大選，誰會出來選？那時我收到郭台銘的早餐邀約，剛好當時《復仇者聯盟：最終之戰》特別紅，我靈機一動，想說如果連平常很難約到的郭董，都找上門來與我們合作，不如我來做一個「總統無限寶石」，把所有可能的總統候選人都採訪過一輪，應該會非常有趣。

於是我展開了一連串的「總統無限寶石」的蒐集旅程，除了原本就合作過的蔡英文，最後真的採訪到了郭台銘、韓國瑜、張善政、周錫瑋、朱立倫等六位可能的總統候選人。

我們跟郭台銘聊：「未來處理兩岸關係時，真的不會把企業利益擺在國家利益之前？」

請教了韓國瑜：「去香港拜訪中聯辦，到底談了哪些事？」跟宋楚瑜聊：「如何實質的有意義的超越藍綠？」也提問曾發表仇日言論的周錫瑋：「去年去了日本玩，確切立場為何？」訪問朱立倫時，我們談：「怎麼看許多國民黨人士收取中共利益，擔任傳聲筒？」

拜訪張善政時，則問了：「理科善政跟佛科妙天，如何深度合作？」

過去訪問蔡英文時，我們也曾針對台灣最痛的外交處境，討論：「台灣到底是不是在花錢買外交？那些斷交的國家，後來到底怎麼了？」不管問題尖銳與否，我們都做到把年輕人心中疑問與好奇，以理性平和的方式，帶到每位候選人面前的任務。

總統大選結束後，在一次與蔡英文總統的餐敘中，她提到：「志祺，你有沒有發現，你們是所有電視跟網媒裡面，唯一一個採訪完所有總統候選人的媒體？」

「咦，真的嗎？我們還真的沒注意到。」本來只覺得這是一個很有趣又有代表性的企劃，但在那一刻，我才體會到《志祺七七》頻道社會責任的重量。

轉眼間，「志祺七七」已經是一個超過六十萬人訂閱的頻道了，隨著訂閱人數的上升，我也經歷了「學習如何當公眾人物」的過程。五萬訂閱的時候，在街上偶爾被認出來，到十萬訂閱的時候，被認出來的頻率提高好多，開始發現自己在路上不能穿得太邋遢。

起先還沒有心理準備成為一個「公眾人物」時，對於隨時都要維持好狀態的這件事，我非常不習慣，時常處於一個很緊繃的狀態。到三十萬訂閱的時候，在錄製節目時，我開始從大家的讀稿機，慢慢找到自己的鏡頭語言。也逐漸學會把一些真正的自己，擺到鏡頭前面。例如跟大家分享我最喜歡的王蟲、雷姆與《鋼煉》，讓大家認識宅宅的志祺，漸漸找到與網友互動的樂趣，以及自己比較自在的模樣。

在路上，曾經遇到看過我影片的網友跟我說：「曾經在低潮的時候，因為看到一支志祺在談『挫折』的影片，心裡卡住的地方突然通暢了！」也有網友告訴我，遇到「反送中」或是「平權公投」，這種不知道怎麼跟長輩有共識的議題時，就會傳我的影片給長輩看，試著開啟討論。而在頻道裡各式各樣議題影片的留言區內，也常常看到有很多質感超好、言之有物的討論展開。

上面這些點點滴滴，在我心中匯流成很大的力量。

原來在這個社會上，有這麼多人願意跟我們站在一起！嘗試努力弄懂一些困難卻重要的議題，也願意去聆聽不同立場的聲音，透過溝通與理解，讓我們的社會再更美好一點。

原來我們並不孤單，因為持續發聲，我們讓更多社會上聲音透過圖文不符／志祺七七匯聚，化成能量，帶來改變，我想這就是做社會參與最棒的地方。

不搞笑，談時事，也能在這個社會上，以自己的方式生存下去。

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我常說，自己在當YouTuber這件事情上很沒有天份，這不是謙虛，當YouTuber這兩年來，我的確是慢慢透過自學與練習，一點一點找到適合自己的方向。接下來和大家分享我的五點自學步驟，除了成為YouTuber，也適合運用在各種領域。

1.找到標竿：首先，我會從各大YouTuber中找到喜歡的標竿，並列出這位YouTuber的影片，讓我喜歡的因素，不論是燈光、穿著、表情，還是節奏，並問自己：他做對了什麼，所以才這麼吸引我？

2.開始模仿：透過模仿自己欣賞的YouTuber影片中的要素，漸漸找到適合自己的方法。

3.快速嘗試：透過快速的執行，得到回饋，然後快速修正，藉此得到快速的進步。

4.定期檢視與調整：定期停下來，檢視初衷與策略方向，讓自己與團隊不至於走偏。

5.找到成就感：記得在過程中，要讓自己能找到樂趣或成就感，才可能持久的做下去。

以上是我上手的方式。我再強調一次，因為在做YouTuber上，我是沒天份的人，靠很多方法才走到現在，所以有一些歷程，可以跟大家分享。如果是有天份的人，你可以好好做自己，那樣真的就夠了，真的。 每個人都有擅長或不擅長的事，因為我們有想去的地方，所以有時候必須走進自己不擅長的戰場。我想說的是，如果我都可以從超不會上鏡頭，慢慢進步到今天的狀態，你也一定可以透過學習與練習，抵達你想去的地方。

(本文摘自張志祺、林欣婕著《歡迎來到志祺七七！不搞笑、談時事，資訊設計原來很可以：從50人的資訊設計公司到日更YouTuber的瘋狂技能樹》，天下文化提供)

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志祺七七 X 圖文不符 youtube頻道

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