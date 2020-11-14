沈春華：郎姑展現自信的表演學

祖筠終於要出一本和表演藝術有關的書了，這可是大家期待已久的！身為一名備受肯定、全方位的表演工作者，又充滿熱情、不畏艱辛的創辦了「春河劇團」。數十年來，祖筠就這樣穿梭於幕前幕後， 享受著台前的風光和掌聲， 卻也必須時刻惦記著劇團創新和票房的考驗……

這樣和表演工作裡裡外外融為一體的郎姑 ，寫起這本「表演生活學」 自是渾然天成，能給予讀者和觀眾在表演和生活上多元的啟發和觸動。

表演並非專屬於台上的演員，說到底，我們每一個人每一天都和表演脫不了干係：媽媽對著不小心打破杯子的小小孩，插著腰鼓著腮幫子，做出生氣的表情，目的是為了生活教導；老師垮著臉保持沉默，目光如炬，是用身體語言給予上課喧鬧的學生們示警；在議會質詢的民代出其不意的大白眼，以表情強化了想法，成為網路熱搜；男女之間談情說愛，一個貼心的動作，一段真情的告白，都可以讓感情回溫……

好的表演不是虛情假意，也不是爾虞我詐，而是內心想法的具體呈現，並且讓對方有所共鳴。

這也就是郎祖筠在這本書所強調的「說得一口好故事，換得一場精彩的人生」！從表演學看人生，可以讓我們更了解自己，可以更懂得聆聽的重要，更可以增進我們的溝通能力，提高自信和成就感。

在這個網路盛行，人人可為自媒體的時代，如何表演、如何展現自己的優點、如何說故事……都成了一件非常重要，而且是必須不斷增強的能力。

當我們羨慕別人為什麼拿起手機，打開直播，面對鏡頭就可以侃侃而談、輕鬆自在的時候，其實有很多方法可以幫助我們去除恐懼，敞開胸懷，自然自在地和別人分享自己的故事和心得。

郎祖筠的這本「表演生活學」就是一個你拿得起並且輕巧好用的敲門磚！

(本文作者是資深主編沈春華，摘自郎祖筠著《郎祖筠的FUN演生活學》，平安文化提供)

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