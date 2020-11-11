2020年底前跳槽好時機？撲克牌占卜理頭緒

2020年是個最需要「外掛程式」的流年，只要是電玩遊戲玩家都知道「外掛」這個術語。簡單地說，「外掛」就是正常程式之外所追加富有額外功能的附掛部件，這種沒有得到所有玩家認同的行為，雖然具有破壞遊戲公平性的爭議，不過在使用外部程式對遊戲進行修改後的效果卻是驚人的。

如果運勢是一種既有的正常程式，那麼「外掛」就是運用策略提昇自我能量，讓自己升級，創造出強大的競爭力，

【Step1】



撲克牌一共有54張牌，占卜的時將２張鬼牌挑出擺放在左、右前方兩側。再把剩下的52張牌，先經過冥想問題，再洗牌抽牌，在還未翻開之前，都可以更換。



【Step2】



冥想問題越簡單、明確越理想，因為「一事一占，一問一卜」，一次占卜一件事情。占卜的目的在於尋找方向與方法，而不是問答案。



【Step3】



心誠則靈，雖然是撲克牌占卜，但面對自己2020年的事業運勢，不適宜有遊戲的心情。對照下列條文（不論牌面花色），進退之間，應該不難理出一些頭緒。

撲克牌數字1

有必要放下自我意識和堅持，不疾不徐，聚焦在最擅長的項目，機會容易逐步出現。這張牌出現在2020年，說的是「不宜輕舉妄動」，或是「以靜制動」。安排學習的機會，提昇自己的競爭力，才有機會無法被取代。

撲克牌數字2

生活上總是有一些小雜音，可以當成自我成長的營養劑。對於2020年而言，這是個值得努力的占卜，因為辛苦有成。四兩撥千斤，以柔克剛，以退為進，成長了路十分寬敞。

撲克牌數字3

心轉境轉，換個角度看世界，世界將呈現不一樣的美。在準備改變經營策略之前，有必要檢視下一個階段的計畫是否完善。事緩則圓，人緩則賢，新事業出發與跑道的轉換稍安勿燥為宜。

撲克牌數字4

要嘛速戰速決，要嘛堅持到底，重點在於目標精準。勇敢承接不可能的任務，因為你會紅，而執行策略是快狠準。值得提醒的是心無旁鶩，心猿意馬只會壞事。

撲克牌數字5

貴人明顯的占卜，這張牌說的是「只要是人對了，一切都對了」。回歸基本面，聽聽最基層和最真實的聲音，包括自我內心世界的聲音。心動就該行動，緊接而來的才是階段性的修正與調整；可以的話，見好便收。

撲克牌數字6

冷靜是理想態度與策略，多想想，多觀察，少動作。滿懷的理想，滿腦的點子，時機還未成熟之前，動作愈大，失敗率愈高。有時候，先做了再說，不過此刻需要的是「投石問路」。

撲克牌數字7

靜如處子，動如脫兔。按兵不動，不是沒有行動，而是謀定後動。放空不是件容易的事，面對2020年的這個占卜，你需要的是策略，就從沒有立場開始。眼前的挑戰，需要寬遠的胸懷包容，這張牌說的是百年大計。

撲克牌數字8

反覆測試與檢視是好事，不過當事情陷入反反復復的圈子的時候，恐怕就不妙了。停下腳步，仔細檢視後再出發，不遲。大處著眼，小處著手。行事可以細心，但不可以沒有膽識，成功可以拾階而上。

撲克牌數字9

人因夢想而偉大，卻因實踐而不凡。考驗與挑戰出現了，不代表要退縮，也不是要蠻幹，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。借力使力是好策略，不過調整方向與結構更是理想的趨吉避凶。

撲克牌數字10

順勢而為，不是等待時局，而是創造局勢。不遭人嫉是庸才，這個世界最不缺乏的就是小人，而成功的人最需要的也是小人。可以把夢想做大，不過卻不適宜脫離現實，務實與靈活是2020年這張牌的靈魂。

撲克牌 J

明知山有虎，偏往虎山行。說的是神勇，不過靠的卻是機遇。有計劃的人生是藍圖，否則就是拼圖。2020年的這張牌也是如此，成功不是靠一時之勇。打帶跑是掌握短線機會的策略，面對長久事業則是重新規劃藍圖為先。

撲克牌 Q

貴人明顯，善用身邊資源，積累能量的行動力，才容易創造達到預期效果的爆發力。坐而言，不如起而行。夫戰，勇氣也；一鼓作氣，再而衰，三而竭。對於2020年而言，這是張行動牌，不過需要攜伴同行，單打獨鬥不如團隊合作。

撲克牌 K

果然是老K，對於2020年的事業運勢而言，此張牌的意義在於困難迎刃而解。靈活運作是這個占卜的成功要訣，隨時調整策略與腳步，沒有立場，才是最好的立場。不過也別忘了給自己和團隊鼓勵，雖然不需要掌聲，卻需要更多的肯定與讚許。

(本文摘自陶文著《2021牛年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到【限量附贈金生水起招財福祿魚鑰匙圈】》，時報出版提供)

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