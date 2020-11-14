沒有一種情緒有完美出路 直面你的真實感覺

檢視你真實的感覺，不只是表面，而是要深入探究，就可以找到究竟是什麼讓你感到困擾。當你傾倒或拆解情緒時，往往會感覺情緒沒有那麼樣的不堪或令人害怕。

如果你解開的情緒會引發另一組情緒，請不要驚訝。「後設情緒（meta-emotion）」現象，可能會讓你因為感到恐懼而生氣，或者因為感到焦慮而悲傷。你也許沒聽過的這個名詞，但後設情緒反映了你對自己的感覺或對這些感覺的反應。後設情緒是對主要情緒反應出來的次級情緒（secondary emotion），但它是一種有層次的或疊加式的情緒，卻不一定有序列。事實上，後設情緒不一定會緊跟著初始情緒而來。它可能會在原初情緒導致或觸發第二個情緒的數小時、甚至數天以後發生。

例如，你可能會因為嫉妒一個同事的晉升而自覺羞辱。或者，你可能會為了一點小誤解，對伴侶生氣而感到內疚。又或者，你可能會因為整天反覆搜尋新聞造成的焦慮和煩躁而生自己的氣。問題是，當你為了焦慮或生氣而感到煩惱或內疚時，就會加劇你的主要感覺和情緒發炎。現在，你遇到三個會彼此複雜化的問題。

然而，無論何時發生，後設情緒現象實際上很普遍。聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）研究員找來79名來自同社區的成年人，在7天內追踪他們的情緒、以及對情緒的反應，他們發現，53％ 的受試者都有後設情緒經驗，大約每一週會有兩次對負面情緒經驗（例如：憂鬱症狀）的負面感受。有趣的是，「痛苦承受力（Distress Tolerance）」 被認為是一種後設情緒，因為它反映了一個人容忍或接受自己負面情緒的能力。痛苦承受度低的人經常難以應付煩躁或焦慮的情緒，這就是為什麼他們的負面情緒會暫時削弱他們的功能運作。

與生活上的許多問題一樣，你的父母面對情緒的信念和行為，會對你的感覺辨識和容忍度產生深遠的影響，尤其是不舒服的感覺。有些父母比較能接受和支持孩子的困難情緒，採取「教練」的方式，和孩子討論與驗證他們對痛苦事件的感受，並利用這些做為培養親密關係和學習認識情緒的機會。對比之下，也有人採取「情緒消除（emotion-dismissing）」的方式，他們不認為情緒重要，傾向於忽略、否認或消除孩子的感覺。

研究顯示，「教練」父母養育的孩子較不容易受到情緒困擾，並且具備較優的情緒調節技巧、以及對情緒的全面了解。這些情緒教養風格固然是來自於父母，但孩子從小就會把它們內化，而且長大成人後還會繼續受到影響。

40歲的茱莉是藝術家，她在一個父母不關注情緒或不陪伴孩子的家庭長大，部分原因是他們太專注在自己的成年生活。當茱莉因為到新學校念書而擔心，或哥哥的惡意捉弄，或壞同學的行逕而感到不安時，父母常用「別那麼敏感」或「臉皮厚一點」否認她的感覺。這讓茱莉對自己的情緒反應感到羞愧。這個不知不覺間內化的人生劇本，在她念大學和二十多歲遇到不安的挑戰時，就會在她的腦海裡上演。

直到三十多歲接受治療以後，她才明白自己不是父母說的過度敏感，而是一個有深度感覺的人，只是偶爾會焦慮。一旦她改變了頭腦裡的標籤，她就更容易認識內在深處的情緒，且不會加以批判或做出負面的反應。這反而提高了她處理這些情緒的能力。

她的遭遇並不讓人驚訝。因為對自己的感覺以及／或行為做嚴格的批判，會製造一種退縮的感覺，讓你回頭去採取原始的方式來捍衛或保護自己，即使它們並不適用。例如，處理衝突時的焦慮不安可能會讓你尷尬，讓你屈服並避免接觸那些讓你覺得有潛在威脅感的人。又或者，如果你對父母或其他權威人士的藐視，以及同事不贊同你在會議上表達的意見而感到羞愧，你可能會根據過去的經驗來詮釋情況，而不是要求澄清，也或者你會懷疑對方正準備想辦法來妨礙你。同時，你對自己的感覺所做的這些負面批判，會關閉你的思考以及有創造性的解決問題的能力，讓你陷入不想要或不需要的惡劣感覺裡。

這些情況的事實是：你很好——你對自己的反應才是問題所在。解決之道就是停止批判你的情緒，這樣就能消除你長久以來深陷的情緒混亂。如此一來，你就能敞開地接納自己的感覺，並認同還有健康且建設性的途徑，幫助你理解這些情緒並善用它們。

換個角度看這件事吧。如果你不知道自己的感覺，就好像自認為能修理故障的電器，但卻不拆開外殼，查看內部零件去找出問題點一樣。檢視你真實的感覺，不只是表面，而是要深入探究，就可以找到究竟是什麼讓你感到困擾。當你傾倒或拆解情緒時，往往會感覺情緒沒有那麼樣的不堪或令人害怕。在意識的層面上，這是因為當你找出真正困擾的癥結時，也許會發覺問題沒有你擔心的那麼嚴重或普遍，或者比你認為的還容易解決。能夠標記模糊、陰暗、無名的威脅，就能消除它對你的掌控，如果你做一番深思熟慮，它就會變成可以管理的一個或一系列的挑戰。

在無意識的層面上，為情緒貼標籤的經驗，換成另一種好聽的說法，其實就是「把感覺訴諸為文字」，這可以消減杏仁核（大腦的恐懼處理中心）對負面情緒刺激的反應，進而可以減少你的情緒反應。它還會啟動負責控制衝動和情緒反應（前額葉皮質）、注意力集中（前額葉皮質和頂葉皮質），以及計劃、推理和其他高階腦功能（前額葉皮質）的大腦區域。換句話說，你其實是在降低大腦高度情緒化活動的同時，讓大腦鎮定、冷静和理性的部分可以更好地控制當前面對的問題——情緒調節的雙贏局面。

此外，在不批判的情況下標示情緒，也拉開了你與情緒本身的距離。藉由如實地承認自己的焦慮或憤怒，它就會變成一個與你保持適當距離的事物，而不是一種會把你整個人吞噬的感覺。這與正念的練習是一致的。然後，當你客觀地面對情緒時——在原初情緒和你這個人之間拉開一段距離——你就能選擇如何與感覺互動或反應；你不必把它具體化。

這就是為什麼要說「我感覺焦慮（I feel anxious）」或「我感覺生氣（I feel angry）」，而不說「我是焦慮的（I’m anxious）」或「我是生氣的（I’m angry）」，來標示自己的情緒之所以很重要的原因。你的感覺不是真正的你。因此，你要明智地選擇用字遣詞！

歸根究柢，逃避感覺或不檢視感覺與拆解感覺的差別，就像在霧濛濛的夜路與大白天開車的對比一樣。當你辨識出自己真實感覺是什麼的時候，你就可以獲得處理它的觀點、知識和洞見，幫助你找到方法，無論是引導你嘗試解決問題，或是平靜地接受當前的狀態。

如果是後者，問題就會變成：我還能做些什麼來讓自己忍受現在的感覺，或恢復情緒的平靜？安靜地坐著、深呼吸，觀想焦慮或屈辱在空氣裡蒸發消失，也會對你有所幫助。或者，你也可以到室外快走，或者把感覺傾吐到日誌裡，或用圖畫描繪出來（不需要擁有繪畫的天分）。

沒有一種情緒會有完美的出路，不同的策略對某些人來說會比其他人更有吸引力。 當然，終極的目標是一勞永逸地釐清如何校準和管理你的感覺，尤其是那些會令人痛苦的感覺。但在你能這麼做之前，你會想要微調自己的情緒，並學會用彩色，而不只是黑白兩色來看待它們。絕大多數人，甚至那些有述情障礙（Alexithymia）的人，都有能力改善如何標示自己的情緒經驗。這是平息情緒發炎過程中關鍵的第一步，因為除非能坦白、準確地詮釋自己的感覺，否則你就無法找出有建設性的對治方法。

擴大情緒的詞彙



為了強化你的情緒粒度，盡可能多學一些「感覺」用詞會很有幫助。如果你心情「惡劣」，不要到此為止。深入挖掘，直到找出麗莎·費德曼·巴雷特（Lisa Feldman Barrett）說的「彆腳的五十道陰影（fifty shades of crappy）」中的那一個，無論是生氣、激怒、沮喪、恐懼、易怒、陰鬱、害怕、不安、不滿、憎恨、嫉妒、悲傷或其他的情緒。



留意書籍、電影、播客等常使用的感覺詞，也有助於擴展你的情緒詞彙。如果你不清楚嫉妒（jealousy）和羨慕（envy）或沮喪（depressed）和失意（dejected）之間的區別，可以查閱字典裡的解釋。然後，努力在生活中準確地使用與情緒有關的精確形容詞。

(本文摘自麗絲．范．薩斯特倫、史黛西．科里諾著《情緒發炎：精神科權威陪你深入探索情緒根源，直面你的心慌意亂，找回身心的自然平衡》，天下生活提供)

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