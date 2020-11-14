K線型態容易出現騙線

K線型態極易被大資金操控，從而發出誤導性訊號。

中小散戶一般都使用流行的分析技術來指導操盤，這些流行的分析技術中就包含一些經典的K線型態。對於大資金來說，這種市面上流行的分析技術早已經被玩爛了。大資金深知散戶心理活動的軌跡，深知製造何種型態能順利達到洗盤或者悄悄出貨的目的，於是利用自己的資金優勢製造出種種陷阱，誘導散戶往陷阱裡跳。

例如對於常見的支撐位，常看到某些股票跌破之後就迅速拉回，令賣出者追悔莫及。對於常見的阻力位，常看到某些股票升破阻力位之後，馬上轉為斷崖式跌落，從而套牢一大批追高者。這些都是典型的利用技術型態製造陷阱的手法。

利用K線型態製造陷阱，在市場中也屢見不鮮。讀者朋友可以翻看一下歷史走勢，看一看所謂頭部反轉型態的吊頸線出現之後，價格快速拉升的例子；或者作為底部反轉型態的早晨之星出現之後，股價繼續滑落的例子是不是很多。

當然對於股市操縱而言，市值越大，控盤需要的資金量也越大，因而對於某些大市值股票而言操縱起來是很困難的。對於某些中小盤個股來說，由於市值小，操縱需要的資金量也相對較小，股市操縱往往發生在這些股票中，投資者需要特別注意。

K線型態標識的買賣點往往頻繁出現，如果完全按照K 線型態提供的買賣點操作，這與趨勢操作的精神是相違背的。趨勢操作的精髓在於，一旦某級別趨勢確定，就一直持股或者持幣，直到趨勢結束。頻繁出現反轉型態，會讓交易者在趨勢之中頻繁買進賣出，從而喪失趨勢利潤。

當然，趨勢操作並不拒絕波段操作，但這首先需要較高的技術要求，其次需要極快的反應速度與應變能力。如果能在大級別與小級別走勢類型之間順暢切換自然沒問題。問題在於，很多人往往沒有綜觀全景的能力，卻總是做著只有絕頂高手才能做的事。這本質上是貪心作怪，妄想抓住所有的細微波動，妄想在最短時間內積聚起巨額財富。

做交易，最大的敵人往往是自己。不能自知，不能自控，無論握有多大的本金，或者曾經取得過多大的帳面獲利，到頭來總歸是一場空。

K線理論缺失資金管理策略

利用K 線理論，無法制定出完善的資金管理策略。

資金管理是投機市場非常重要但卻極易被忽視的一個問題。很多人都一廂情願地認為只要有高超的技術，資金管理無所謂。這些人即便有較高的技術，即便資金能夠積累到較大的量，如果不注重資金管理，也很難做到持續穩定成長。

資金管理和級別密切相關。資金管理中的一個基本原則，就是小級別安排小資金參與，大級別用重倉甚至滿倉全力追逐。K 線理論由於缺乏對級別的精確定義，自然不可能基於級別制定恰當的資金管理策略。

缺少基於級別的資金管理策略，將導致操作混亂。混亂的結果就是跟不上市場節奏，該獲取的大利潤獲取不到，不斷將本該是極小的損失變成大額的損失。

經由上面的分析可以得知，一方面K線理論具有方便、直覺、易用等較為鮮明的優勢，很輕易地用來當輔助操作。另一方面，其對級別的劃分、走勢類型與買賣點的判斷等方面，存在某些先天缺陷。

這些不足之處，一般的技術圖書中是看不到的，究其原因，不是作者本身不明白，就是作者明白卻不告訴大家。這些不足之處，都直接或間接導致交易者的虧損。

透過上面的分析，我們可以得到啟發：如果能找到一種方法，既能吸取K線理論精華，又能彌補其不足之處，那麼對於操作者來講是具有極大價值的。本書把K線理論融入到纏論操作體系，一方面用纏論劃分級別，把握各級別走勢類型，另一方面用K線分析技術來把握某級別的買賣點，幫助交易者識別並驗證買賣點訊號，有效過濾掉K線型態的雜音，最終把技術分析的威力發揮到極致。

(本文摘自培峰著《傳奇股神的交易智慧：多空雙賺的纏論K線分析》，今周刊提供)

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