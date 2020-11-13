股票交易成功關鍵 日線以上級別才有大利潤

交易者想成功，首先要提高自己的格局，從一開始就要立志做交易的皇帝，而非不知所終者。

交易中，所謂成功是什麼？成功意味著財務自由！財務自由是一種讓你無須為生活開銷發愁的狀態。此時，資產產生的被動收入至少等於或超過你的日常開支，你的投資收入可以覆蓋家庭的各項開支。也就是說，你可以有更多選擇，提前退休或者做自己喜歡的工作，有更多休閒時間或到世界各地旅遊。多麼令人嚮往的生活狀態！

要想從交易達到財務自由，首先必須達到由嚴格的交易邏輯保證的穩定獲利。但是僅僅穩定獲利並不一定能達到財務自由。換句話說，穩定獲利是財務自由的充分非必要條件。那麼成功的關鍵，或者達到財務自由的關鍵到底是什麼？

獲取大利潤

要想在交易中獲得財務自由，僅僅滿足於獲利是不行的，交易者必須能夠不斷地獲取大利潤。

現實中，多數交易者總是沉湎於小級別的波動，實戰中如驚弓之鳥，價格的每一檔變化都會讓他們心驚肉跳。現實中，本人也曾多次看到某暢銷書排行榜上一本專門講解看盤的圖書，銷量居然每每在排行榜前列。心有多大，世界就有多大。種種現實不得不讓人感歎多數交易者格局之小，不得不讓人感歎在交易中獲得成功有多麼困難。

交易者想成功，首先要提高自己的格局，從一開始就要立志做交易的皇帝，而非不知所終者。

只有大級別才有大利潤

這裡所謂的大級別，一般至少是日線以上級別。必須再次強調，大級別趨勢較穩固，波動空間大，不易被人為操縱，能更正確反映基本面的變化。小級別趨勢較為脆弱，波動空間小，易被大資金操縱。

一般所謂的技術面反映基本面，主要指大級別的技術面。交易者也可用大級別技術面分析，代替部分基本面分析。下面先看幾張圖，體驗一下大級別的力量。

圖1-3-1 是萬鴻集團的周線圖。該股走勢突破長期盤整區間後，出現次級別回試，以第一個向上箭頭處的一根大紅線確認回測結束。之後經過一個月的回檔，股價開始上漲，3 個月內漲幅達到200%。

圖1-3-2 是南京新百的線圖。周線上漲趨勢的次級別調整段在第一個向上箭頭處，以一個帶較長上下影線的十字星結束，之後在4 個月內漲幅達到600%。

如果市場給了機會，且交易者具備把握機會的能力，這種獲利幅度並非難以實現。為什麼大多數交易者做不到？其中最主要的原因在於獲取大利潤需要時間累積，而多數交易者總是希望短時間內獲取大利潤。說白一點，交易者太急於發財了！

中國有句古話：「財不入急門。」市場法則和多數交易者的妄想根本是矛盾的，而且這種妄想在行為上表現為追漲，特別是追漲停、捉黑馬、四處打探消息……資本市場到處充斥這樣的「聰明人」。

先哲有言：重劍無鋒，大巧不工！本書倒是建議各位不妨做個拙者，不疾不徐地反覆獲取確定性更高的大級別利潤。

從大級別買賣點制定交易策略

如同打桌球，上手看點，中手看線，下手看面。交易者必須從大級別買賣點制定交易策略並據此操作，才能成為交易中的上手。

這裡先對大級別買賣點下個定義：大級別買賣點，是包含最精確買賣點的一個狹小區間。

交易必須把握時機。進場過早，將不得不經受虧損或長期平盤的煎熬。進場太晚，只能「賺著賣白菜的錢，操著賣白粉的心」。交易者當然希望走勢越穩固越好，但當大多數人都認為是機會時，最好的機會往往已經過去。

交易者也應避免尋找最精確的買賣點，最精確的買賣點往往需要下降一個甚至多個級別來精確定位，這在實戰中是難以做到的，況且那幾檔的距離對於大級別走勢來說，小到可以忽略不計。

買點一定是在下跌中形成；賣點一定是在上漲中產生，這是操作的基本節奏。逆於這個節奏，就是在追漲殺跌。追漲殺跌可能在個別案例中能夠獲得收益，但長期來看只有死路一條。

在大級別買賣點進場，說到底就是順大勢、逆小勢、開重倉。順大勢，可以為你帶來戰略性的利潤。逆小勢，可以在最有利的位置進場，最大限度地避開主力洗盤，其風險回報比最小。在低位介入，買賣點被證偽之後，因為停損的空間有限，所以交易者當然可以開重倉，從而在買賣點的有效性被證實之後最大限度地獲取利潤。

下面以做多為例具體闡述，做空情況反過來理解就是。注意，這裡只說策略，至於該買點的掌握方法，後面的技術分析部分會展開詳細具體的論述。

當下走勢類型為下跌：在下跌過程中是不存在買點的，但任何走勢必將結束，那麼下跌也必然有結束時候，於是下跌結束的位置就是一個很好的買點，如圖1-3-3、下頁圖1-3-4 所示。

不過沒人能夠保證下跌之後必然轉化為上漲，市場也可能轉化為盤整走勢，因此針對該買點，交易者應制定震盪操作策略。在第一波上漲結束之後，可以根據走勢的力道，決定是否將波段交易策略調整為趨勢交易策略，或者趨勢―波段交易策略。

當下走勢類型為上漲：上漲中的每一次回檔結束點都是好的買點，需要注意的是選擇什麼樣的交易策略。

在買點進入之後，如果次級別推動段攻勢凌厲，交易者宜採取趨勢交易策略，或趨勢―波段交易策略。如果次級別推動段特別強勢，宜採取波段交易策略，因為急拉之後的調整期可能會很長，或者調整幅度很大。如果次級別推動段走勢疲軟，則宜採取波段交易策略。

根據交易者的喜好，在趨勢三類買點附近進入的，可以採取趨勢交易策略，或趨勢―波段交易策略。在三類買點之後的推動段起點進入的，可採取波段交易策略。如下頁圖1-3-5 所示。

當下走勢類型為盤整：如果該盤整為窄幅震盪，即上檔阻力線和下檔支撐線之間的空間有限，那麼在該盤整中是沒有買點的。如果該盤整為寬幅震盪，即震盪空間比較大，那麼應該根據該震盪空間制定震盪市場交易策略。如下頁圖1-3-6 所示。

盤整必然有結束的時候，雖然有假突破的可能，但盤整結束必然被向上或向下突破，這是市場的必經之路。一旦盤整被真實有效地向上突破，即盤整將轉化為上漲，那麼該盤整的突破點就是一個好的買點。根據經驗，長期盤整一旦被突破，其後的走勢力道往往十分強勁，交易者應密切關注。盤整被真實地突破之後，當下走勢類型轉化為上漲。交易者應根據上漲走勢類型制定交易策略，即每一次回檔都至少是一個好的波段買點。

上面三種情況是針對不同的當下大級別走勢類型，制定交易策略的方法，其中交易策略的制定方法，在「交易的邏輯」一節中有詳細論述，交易者應結合不同的當下走勢類型靈活運用。

(本文摘自培峰著《傳奇股神的交易智慧：多空雙賺的纏論K線分析》，今周刊提供)

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