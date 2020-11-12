政府為什麼一定要救銀行？

其實我們該花點時間想想：如果政府不出面紓困，會有多少更糟糕的事情發生。

當雷曼兄弟控股公司倒閉，他們的錢立刻被凍結。電話公司、電力公司以及提供廚師、清潔工、保全服務的公司，全都收不到錢，必須等到破產專家研究出公司還剩下多少錢可以分配、分配給誰。就跟一般破產案件一樣，可能要等很久才能解決，搞得大家都很慘。

而雷曼兄弟不同之處在於，該公司手上持有其他銀行的巨款。因為在危機爆發前，該公司跟其他銀行簽訂了幾十億美元的代操契約，賺賠要看石油、黃金、日本政府公債或其他金融商品的價格漲跌。但頓時之間，這些契約在一大片混亂中停擺，可能得花好幾個月、甚至好幾年都拿不回錢。

其他銀行顯然也有倒閉的危險，可能是受雷曼兄弟拖累，也可能他們自己也有跟雷曼同樣的問題。這些銀行彼此相關，只要一家（也或許不是一家，而是兩家、三家、四家）倒閉，其他也會跟著垮掉，我們日常生活所仰賴的金融體系也會隨之崩潰。

在正常的狀況下，大部分先進國家的支付系統都很強大而牢靠。比方在英國，除了一般預料中的正常支援措施之外，還有額外的安全防護，因為把你薪資撥入銀行戶頭的系統（BACS）、提款機連接到銀行的系統（LINK），以及其他各種處理商店簽帳卡和信用卡的系統，全都是各自獨立的，所以更加安全。例如當提款卡系統暫時故障，你還是可以在超市用簽帳卡付帳；或如果超市的系統暫時不接受簽帳卡，你也可以去提款機領錢，用現金買東西。

但有一種狀況，會讓所有系統都同時故障，就是：這些付款系統背後的銀行，全倒了。接下來會怎樣？想像一下，你等著薪水撥入銀行戶頭，但一直等不到──不是因為你的老闆破產，而是因為你老闆的銀行破產了。想像一下你在提款機領不到錢，因為提款機公司不相信你的銀行能拿得出錢。你帶著簽帳卡到超級市場，結果也一樣不能刷。不誇張的說，這簡直是西方文明的末日。難怪這麼多國家的政府別無選擇，只能把數以百億美元納稅人的錢拿去救銀行，好讓他們持續運作下去。

所以，儘管責怪銀行搞到需要紓困的行為吧，但不要怪政府紓困。雷曼兄弟公司倒閉後不久，當時的財政部長亨利．鮑爾森（Henry“ Hank” Paulson）於二○○八年十月十四日把一堆銀行老闆找來開會，拿出一千兩百五十億美元美國納稅人的錢，換來九家美國銀行的股份。其中某些銀行拿到的紓困金額高達兩百五十億美元，例如花旗銀行（Citigroup）和摩根大通銀行（JPMorgan）。同時財政部還對新發行的銀行債提供擔保。

何況，芝加哥大學的經濟學家彼得羅．維洛尼西（PietroVeronesi）和路易吉．金葛雷斯（LuigiZingales）研究了美國紓困的效果，他們推估鮑爾森的行動花了納稅人兩百至四百五十億美元。雖然說，這是一大筆錢，但美國那一年的預算赤字超過一兆四千億美元，這筆錢也不過就是一星期的平均赤字罷了。

但由於鮑爾森送出的大禮，這些銀行的股票和債券持有人大約賺到了一千三百億美元。換言之，花下去的這筆稅金，每一美元平均創造出三到五美元的財富。可惜的是，增加的這些財富，全都屬於銀行股東。對於納稅人來說，當然很火大。

鮑爾森送出這份大禮的三個星期前，全世界最成功的投資人巴菲特（WarrenBuffett）才入股高盛，還拿到優厚的條件。維洛尼西和金葛雷斯認為，如果鮑爾森能成功要到巴菲特的條件，就能替納稅人賺到超過四百億美元。政府紓困的行動非常值得。只可惜鮑爾森沒能爭取到更好的條件。

(下一篇：不舒服的經濟艙 都是故意設下的圈套)

(本文摘自提姆．哈褔特著《誰賺走了你的咖啡錢：日常生活中的經濟賽局，臥底經濟學家完美破解(全新增訂版)》，早安財經提供)

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