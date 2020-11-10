台灣企業離百年有多遠？

編按：為什麼很多企業成功曇花一現，有些企業卻能保持長青？台灣董事學會發起人蔡鴻青，長期研究世界百年企業與董事會角色。他發現之所以能永續長青，秘訣都藏在10個「策略轉折點」。本文摘自其著作《百年企業策略轉折點：活下去的10個關鍵》。

台灣經濟自二戰後快速發展，七十年來從工業島躍進為科技島。今天這個小島上，來自世界各地的二千三百萬人，基本上是一個新舊華人與東西綜合性文化的大熔爐。一方面，保存傳統儒家文化，另一方面，早期即與西方文化政治接軌，成為華人社會民主政治的先鋒，同時也因為特殊的歷史淵源與地理位置，形成今天全球化供應鏈群聚型的中小企業經濟體。

邁向二十一世紀的第三個十年，在地緣政治尖銳化的中美貿易戰下，所導致的經濟動盪，以及兩岸關係惡化所帶來的政治不確定性，大幅提升了台灣企業的經營風險，也為台灣企業轉型升級帶來新的挑戰，更讓許多優質企業邁向百年門檻的難度增添變數。

展望未來，台灣是否能誕生世界級的百年企業？今天的新創公司、中小企業、大型上市櫃公司，若以百年企業為標竿，又該採取何種策略、該如何準備與布局？

站在十字路口上的 策略轉折點

首先，讓我們先以台灣二○一九年底上市櫃公司的數據，來看看台灣整體企業的概況。

台灣有二千三百萬人，GDP約為五千八百億美元，約有一千七百家上市櫃企業，總市值約為一．三兆美元。台灣資本市場（含上市及上櫃）在國際十九個交易所中，被定位是區域中型規模的市場。

過去十五年來，台灣資本市場發展快速，上市櫃總家數從二○○五年的一千一百九十四家發展到二○一九年底的一千七百一十七家，總市值從○．五兆美元增長到一．三兆美元，外資持股比從三○％增長到四一％，亞洲公司治理排名也晉身第五名。

這個數字隨著台股在二○二○年屢創新高，也寫下新的歷史紀錄。截至我寫這篇文章的二○二○年十月，台股總市值已經高達一．四兆美元。

然而，從規模來看，台灣企業兩極化發展的現象極為嚴重。大型企業（市值超過五十億美元）家數僅占○．七％，平均規模約七十億美元，大者恆大趨勢明顯。值得正視的是：這○．七％大型企業市值的總和，是占有九○％的中小型企業（市值小於五億美元）總市值的一百八十倍大！其中，光是台積電一家公司的市值，就超過了台股二二％，這個大小嚴重傾斜的現象，凸顯出台股陷入「一個人武林的困境」，短期間內應該不會改變。

根據《二○二○台灣董事會白皮書》的研究，若以二○○五年明晟MSCI正式調高台灣市場權重為分水嶺，市值最大的台積電，從占二○○五年總市值的九％，提高到二○一九年的二二％，成長驚人。但，台股拿掉台積電後，二○○五年前上市的企業實際市值複合成長率（CAGR）只有二％。

若我們進一步分析，其中，後起之秀（二○○五年後上市的七百四十一家企業）目前占總市值三○％；而二○○五年前上市的九百七十六家公司則快速衰退，合計僅占四九％，可見台灣上市櫃企業正出現衰退老化，整體成長動能的潛在威脅不容輕忽。

目前台灣產業在行業分布上，以科技加工及傳統製造業為主，出口加工製造為大宗，占了約八成。整體而言，企業的商業模式多為代工製造，以B2B（business-to-business）供應鏈中下游為主，定價能力較弱、偏重營收增長、利潤率低、成長力不足，也就是說，傳統商業模式如今面臨嚴重考驗。

除了企業自身「內部成長」動能低落，企業的「外部成長」也大幅衰退。這可以從市場重大併購交易動能衰退看出來，交易總金額從二○○五年一百七十六億，衰退到二○一九年八十六億，交易案件則從二百一十四件，降到一百零八件。

高殖利率是糖衣 包裹的是未來危機

造成企業成長動能受限的原因很多，例如長年配發高股息，可能是其中原因之一。

台灣企業普遍保守經營，高達七成家族企業的持股相當集中，因為公眾股東少，容易迎合市場偏好及大股東家族需求，偏向於配發高配息。這使得台股上市櫃公司平均殖利率高達三．七％，股息配發率更高達五三％，吸引投資人大舉鎖定高殖利率股。

殊不知，高殖利率是個糖衣，包裹的是未來的危機——企業不再持續尋找投資機會，投資未來，反而大額配息給股東，助長落袋為安的短視心態。企業資金長期不再投入於企業的未來發展，造成企業的創新及成長動能不足，令人憂心。

其次，由於資金成本低，近年來熱錢氾濫，使得股價一百元以上的高價小型股當道，從二○○五年的四十九家，到二○一九年的一百九十家，但是他們大部分沒辦法藉由發行資本工具，來提升投資發展的實力，也沒辦法引進市場資金動能，將高股價轉換成自身企業的成長動能，至為可惜。

另外，企業規模與競爭力，某個程度也限制了台灣企業向外發展的實力。

(本圖文摘自蔡鴻青著《百年企業策略轉折點：活下去的10個關鍵》，百年企業策略轉折點──活下去的10個關鍵提供) ，早安財經提供)

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