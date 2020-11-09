五大經濟體 189家叱咤百年老字號

編按：為什麼很多企業成功曇花一現，有些企業卻能保持長青？台灣董事學會發起人蔡鴻青，長期研究世界百年企業與董事會角色。他發現之所以能永續長青，秘訣都藏在10個「策略轉折點」。本文摘自其著作《百年企業策略轉折點：活下去的10個關鍵》。

我們知道，有些百年企業至今仍掌握在低調的百年家族手中，並未公開發行股票，也不對外透露實際的財務資訊。因此，為了取得較可信的分析資料，本書以主要經濟體上市櫃公司為研究樣本。

首先，讓我們來分析一下二○一九年的全球五大指數——美國道瓊、德國法蘭克福DAX、英國富時、法國巴黎與日經指數。這五大指數基本上涵蓋了中國大陸以外，全球最重要的五大經濟體。

這五大指數中，共涵蓋四百二十五家指數企業（其中道瓊指數三十家、法蘭克福DAX指數三十家、英國富時指數一百家、法國巴黎證商公會指數四十家、日經指數二百二十五家）。我的統計發現，這四百二十五家大企業中，有高達一百八十九家歷史超過百年，約占五個指數的四四％。每一個指數中，都有四成以上的企業超過百年歷史。（參見附表）

各國百年企業呈現的樣貌不盡相同，各有千秋。讓我們分別看一看：

美國——科技業占比最高

‧美國道瓊指數（DJI）三十家中，有十六家為百年企業，總市值約為三兆美元，約占指數市值三五％，占美國整體股市市值約八％，平均年齡約一百四十三年，平均規模最大約為一千八百九十一億美元，行業均勻分布，但是科技業占比是五者最高。

英國——金融地產多、平均最長壽

‧英國富時指數（FTSE 100）一百家中，有四十家為百年企業，總市值約為一．七兆美元，約占指數市值六一％，占英國整體股市市值約四五％，平均年齡約一百六十八年最為長壽，金融地產業占比最多。

法國——奢華品之國，當之無愧

‧法國巴黎指數（CAC 40）四十家中，有十六家為百年企業，總市值約為一兆美元，約占指數市值五一％，占法國整體股市市值約四○％，平均年齡約一百六十一年，消費品及傳產業占比最多，奢侈品行業是一大特色。

日本——最年輕、規模最小

‧日本指數（Nikki 225）二百二十五家中，有一百零三家為百年企業，總市值約為一兆美元，約占指數市值三一％，占日本整體股市市值約○．一六％，平均年齡約一百一十八年最為年輕，平均規模約為一百零六億美元最小。

德國——傳產與消費品，穩紮穩打

‧德國指數（DAX）三十家中，有十四家為百年企業，總市值約為六千億美元，約占指數市值的四六％，占德國整體股市市值約三七％，消費品及傳產業占比最多，平均年齡約一百五十五年。

如果，製作一個百年企業指數

總的來說，相較於全球總體上市上櫃企業的家數，百年企業數量雖然少，卻是國家經濟與資本市場的重要基石。以百年企業家數最少的德國法蘭克福指數而言，名列其中的十四家百年企業總市值，就高達六千億美元。

六千億美元有多驚人？我提供讀者一個相對的參考概念：台灣二○一九年的國民生產總額GDP，大約就是六千億美元；也就是說，光是這十四家德國百年企業的市值，差不多就等於全台灣的經濟產值，百年企業的重要性不言而喻。

這些指數成分股中的百年企業，幾乎都是該領域的龍頭企業。如果以這一百八十九家百年企業組合成一個「百年指數」，依據二○一九年底數據來看，其市值高達約七．五兆美元，占五大指數總額約四○％。

從創業以來的經營數據來分析，這一百多家百年老企業當中，呈現幾個有意思的特徵：

1.從創業第一天起，就具備創新精神

‧與所有企業一樣，這些百年企業都是由創業家創立；但不同的是，這些百年企業在創立時期，幾乎都是屬於彼得．杜拉克所稱的「創新型」企業，以創新性產品或創新性服務起家。

2.美國市值最高，歐洲次之，日本規模較小

‧其中，以美國的百年企業規模最大，平均約在一千五百億美元市值；歐洲百年企業次之，平均市值約在五百億美元上下；日本百年企業規模較小，平均市值約在一百億美元左右。

3.老企業是傳產、消費品與金融地產高手

‧這些百年企業中，有四四％為傳產業，市值約占百年指數四一％。有二九％為消費品產業，市值約占百年指數三一％。傳產與消費品產業合計占比超過一半。排名第三的是金融地產業，總家數約占總體一六％，市值約占百年指數一一％。

4.豈止百年，平均年齡高達一百四十歲

‧雖然本書以「一百年」為研究的門檻，但實際研究後發現，許多企業的壽命遠遠超過一百年，在這個虛構的「百年指數」中，企業的平均年齡高達一百四十年。

(本圖文摘自蔡鴻青著《百年企業策略轉折點：活下去的10個關鍵》，百年企業策略轉折點──活下去的10個關鍵提供) ，早安財經提供)

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