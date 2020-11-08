台積電啟示錄 外資持股八成是台資的選擇

你對別人最大的幫助，不是和別人分享你的財富，而是讓人看見他們自己的財富。

（The greatest good you can do for another is not just share your riches, but to reveal to him his own.）

這是前英國首相班傑明． 迪斯瑞利（BenjaminDisraeli）說過的話，也是我2014年開始寫第一本書時的初衷。這幾年，我一共寫了四本書，我自認為對於「被動投資」的操作，應該有足夠的詳細介紹了，因此雖然讀者們很希望我也能寫一本談個股這種「主動投資」的書，但我一直沒有這個意願。

兩個原因，第一，國外的投資大師們，已有很經典和完整的書籍，不但足夠也很難超越。第二，個股的挑選、操作和投資者的個性有極大的關係，這是科學和藝術的結合，很難複製；而且一旦操作不慎，不只沒有獲利，還可能破壞了均衡人生的五個球。

然而，「不談個股」這個堅持了好幾年不變的原則，就在三個畫面和一句話之後做了改變，是什麼呢？

2020 年3月中，新冠肺炎疫情造成股價重創，那段期間我想到了來上課的學員們，可能不知道該如何應變，於是心血來潮製作了YouTube視頻，其中有幾集談到了台積電，因為要找尋該公司的歷史紀錄，再度翻閱了《IC 教父：張忠謀的策略傳奇》這本書。

隔了許久，此次閱讀再度感受到當年推動台灣半導體產業，深受國人感佩的孫運璿、李國鼎等人的風範。孫運璿1984年中風，只領了120萬元的退休金，然後安靜地待在家中靜養；李國鼎依舊每天到科技大樓上班，基督徙的他說，上帝給的已經夠多了！

除了大家熟悉的這兩位科技推手，也發現了當年改變時代的「隱者」，例如歷屆評價最受委屈的行政院長俞國華，因為孫運璿院長突然中風，他成了接任者，半導體的產業規劃原非他主導，但他承接下來積極推動，甚至動用了私人關係，邀請台塑王永慶投資了3%的股本，再加上國發基金持有的48.3%，才讓台積公司一舉達到穩定控股。

在閱讀這段歷史時，我好奇地揣摩俞院長當時可有這樣的思考？台積電是中華民國政府有史以來的最大投資案，拍板決定這種前任院長留下來的計劃案，可是有功無賞、打破要賠；成功了，可能是前者的功勞，若是失敗，責難可能如排山倒海而來。當初是什麼樣的想法和心境，讓俞國華院長不但積極推動，還用最快的速度批准了！

對比中國大陸推動半導體關鍵初期時的人謀不臧，以致錯過了最好的黃金期，中華民國何其有幸，有當年的國之重臣，在關鍵時刻做了關鍵決策，且戮力推動！看到這些第一次閱讀時沒有發現的歷史畫面，讓我跌入在黑夜之中深深的沉思，也一掃當年我對於俞院長軟弱的刻板印象。強者，有時在其內心，有時在其風骨。

第二個畫面是，孫運璿歷經中風手術後，醒後的第一句話，他問，「大型積體電路的計劃怎麼樣了？」

第三個畫面是，張忠謀為了讓飛利浦取消可能加碼到51% 股權的優惠條款，數次飛往荷蘭，當時台積電人小志氣高，縱然沒錢、沒人、沒技術，還要取得主導權，張忠謀一個人面對飛利浦總部龐大的律師團，當時他是什麼樣的心境，他想要爭取的又是什麼？

這些，不只是專業與承擔，而是想盡辦法「為台灣謀取生路」的奮戰不懈。

當時每一個人的盡心盡力，與念茲在茲，無非就是希望台積電的成功，能為廣大的國人帶來福祉嗎？但台積電今天多數的獲利為外資所享有，這可是當時那些人胼手胝足創建台積電的原意嗎？

外資持股八成是台資的選擇

再來，是一句話帶給我的衝擊。2017年台積電的股東大會上，一位來自日月潭經營旅館業的老闆，向張忠謀建議說，他有員工之前在台積電服務，因為想要轉換心情，工作輕鬆一點。這位股東認為，員工付出這麼多心血，回收似乎不成比例。尤其公司近八成都是外資，希望張忠謀發揮佛心，把給外資的紅利撥一些給員工，別都給外國人，才能間接帶動全台灣薪資上升。

另外，這位股東也希望台積電改變股利政策，建議張忠謀一年不要發放股利，讓外資有失望性的賣壓，股價下挫，台灣股民就有機會進場。

當時台積電股價突破200元，當然這個建議顯然不符合資本市場的正常運作，台積電也沒有理由這樣子操作。但在股東會上，張忠謀也有感而發地說，台積電一開始為台資所擁有，今天有76% 的股權落入外資手裡，「這是台灣資本市場的選擇。」

古人形容美妙的聲音，餘音繞梁、三日不絕。但這句話對我來說並不悅耳，卻在我耳際迴響好幾年，我常常思考，何以至此？

當年在極為艱辛的環境下，推動台灣半導體和催生台積電的這些隱者和顯者們，如果今天還在世，會不會感嘆與難過，76%的台積電已為外資所擁有？這的確是台灣資本市場的選擇，但誰應該有責任呢？

我彷彿聽到有一種聲音對我呼喚，國之重臣們完成了最艱辛的起步，張忠謀先生接著實踐了不可能的任務，身為資金管理者的我，難道不能以我過去的經驗，讓更多人了解台積電的價值，而非只有外資所能獨享？

2003年11月，我為管理的共同基金第一次購入了台積電，經過17年的等待，2020年台積電成為我資金管理生涯中的第16檔十倍股。2018年10月，我第一次上電視節目有機會談台積電，我的保守預判讓許多人與台積電失之交臂，一直到2020年5月，我在YouTube視頻中大膽預判，台積電極有可能邁向新的里程碑，一連錄了十幾集視頻，才讓較多人有機會重新認識台積電。

重新認識台灣的護國神山

台積電真的值得重新認識嗎？為什麼有人叫她護國神山？約莫在2017年12月初，美東飄雪的一天，我從紐約甘迺迪機場飛抵台灣，在台大應某社團之邀做了一場演講。可能教室不夠大，或許也有校外人士參加，只見學生們講台前的地板上坐滿了。

演講後半段，我談到了台灣勞退基金的管理，也談到了台積電對台灣的重要影響，記得有位同學回去以後，在他臉書上寫下：聽了闕老師的演講後，如果台灣買下台積電要5.5兆元，值得嗎？

2020年9月底，台積電市值近11兆元，短短三年當中，產生了5.5兆元的翻倍增長，這又是什麼概念呢？中華民國一年的國家總歲入預算約2兆3千億，也就是說台積電每一年市值的成長，約可供應國家半年的支出，這樣的護國神山，卻因為多數人的不認識而少有獲益，何豈是可惜，簡直是令人扼腕！

張忠謀說，購買台積電，每天都是好時機。真的是如此嗎？現在股價高了，台積電還可以進場嗎？

為什麼我稱台積電為「慢飆股」？了解台積電的特質，是否可以間接認識晉升全球一流企業的長相？

台積電的深度投資價值何在？我對蘋果的非分之想已完成，而且還在進行中；我對台積電的胡思亂想才正式開始？有可能實現嗎？

我對這些問題的看法，就留待你在我的第五本書中來發掘！這本書不會只有股價的成長而已，不論個人、企業甚至國家，都可以在張忠謀和台積電蓽路藍縷的成長中，找到再出發、再成長的力道，這些

啟示也是另外一個瑰寶，值得你探索和擁有！

(本文摘自闕又上著《慢飆股台積電的啟示錄：發現一流企業的長相和深度投資價值》，天下雜誌提供)

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