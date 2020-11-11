圖表會說謊！三度空間視覺效果是大禍害

熟悉圖表的人和正直的圖表設計師，看到視覺扭曲的圖表時常忍不住哈哈大笑，然而有時它們也會令人發火。

舉例來說，假設我開了家公司，想向民眾宣揚自家公司的銷售額比其他主要競爭對手還要高得多，因此附上下列圖表佐證。

本公司的銷售額破紀錄！ 本公司的市占率最大。整個市場放眼望去，本公司的銷售額最驚人！ 本公司自2011年起生意蒸蒸日上！

在圖表世界裡，三度空間視覺效果可說是個大禍害。讀者可能以為，我畫的這幾個圖例都太誇張了。不，我一點也沒有誇張。讀者只要翻翻企業的新聞稿、記者會幻燈片、網站，或各種組織報告，必會看到類似的圖表，甚至不乏更可怕的例子。它們看起來既吸睛又具衝擊性，但根本沒有提供確實資訊。

我宣稱本公司市占率最大，而且銷售額大增，請讀者試著瞧瞧可否在圖表中看出我說的是真還是假。看不太出來，是吧？我選擇了最有利的角度，誇大我的功績。順道一提，如果這些是互動式圖表，或是能透過虛擬實境的工具看這些圖表，結果會大不相同，因為讀者可以調整觀看角度，也能把三維圖表轉成二維。

有些人認為三度空間效果並不會構成困擾，畢竟我們可以在所有的柱狀、線條或派圖上標出每個數據；既然如此，那一開始又何必如此設計，故意為難人呢？一張設計優良的圖表，必須讓讀者無需細讀每個數字，就能看出數據的趨勢或模式。

一旦捨棄誇張的視覺角度，讓每個長方形、每塊派餅、每條線的高度都真實呈現實際數據，那麼讀者就會清楚發現，一號競爭者其實比本公司的表現更好一些；不只如此，本公司2018年的銷售額，事實上比2013年最高峰時期還低一點。

縱橫軸刻度與比例的重要性

由此可見，扭曲的圖表常是隨意捏造縱橫軸刻度與比例的結果。歐巴馬擔任美國總統時，白宮在2015年12月發表一篇推特短文：「好消息：美國高中生畢業率達到歷史新高。」同時附上一張圖，如下：

我們設計圖表時，必須按照數據特質決定圖表的計量刻度與視覺編碼方式。此例的數據是各學年度畢業生的比例，採用高度為編碼方式。

因此，長柱高度必須等比例反映數據大小，基準點應為0%，最頂端應為100%，如下圖：

這張圖的長柱比例才符合實際數據，也標出資料中最早和最新年度的比例。我們只要將字級加大，就能保留原圖最想強調的重點：「好消息，高中生畢業率增加了7個百分點。」

白宮提供的圖表引人疑慮，因為它同時切斷了橫軸（X軸）和縱軸（Y軸）。新聞網站「石英財經網」（Quartz，網址：https://qz .com）也指出，根據美國教育部的資料，圖表設計師把X軸的起始點定為2007~2008學年度，掩蓋了美國高中畢業率從1990年代中期就一直上升的事實，這絕不是歐巴馬在任期間獨有的現象：

你可能好奇，這張圖的基準點為什麼不是零？我接下來會在本章進一步探討該如何設定基準點，但最重要的原則是，當圖表使用高度或長度為編碼方式時，我多半會建議基準點應為零。如果使用不同的編碼方式，基準點就不一定非零不可。

折線圖的編碼方式重點在於位置與坡度，因此即使把基準點設得離第一個數據近一些，也不會扭曲圖表的視覺效果。瞧瞧下頁上方兩張圖的線，它們長得完全一樣，坡度沒有絲毫改變，兩張圖都沒有說謊，唯一的差異就是強調了不同重點。第一張圖強調了以零開始的基準線。第二張圖底部的線則和其他刻度的格線一樣都是虛線，因為我想強調圖表底端並不是零：

在解讀圖表內容前，我們得先注意瞧瞧圖表的骨架，也就是它的計量刻度和圖例說明，才找得出圖表扭曲了哪些資訊。下圖是一張發表於2014年的圖表，由西班牙阿爾科孔市製作，宣稱在當時市長大衛．佩雷茲．賈西亞（David Pérez García）帶領下，就業市場表現亮眼，值得慶賀。此圖的兩半宛如鏡像般對稱。乍看之下，前任市長安立奎．卡斯卡葉納．加拉斯特吉（Enrique Cascallana Gallastegui）主理市政期間，失業人數激增，而賈西亞一上任，失業人數便以同樣明顯的速率下降；但只要讀者注意一下那些字級特小的標示數字，就會知道這絕非實情：

此例陷阱是縱軸和橫軸的計量單位都截然不同。左半部是各年度的數據，右半部卻是各月分的數據。如果我們把這兩半的數據，放進縱橫軸單位一致的圖表中，就會發現雖然失業人數的確下降，但絕沒有前一張圖顯示的那麼戲劇化。

(本文摘自艾爾伯托．凱洛著《圖表會說謊：圖表設計大師教你如何揪出圖表中的魔鬼，不再受扭曲資訊操弄》，商周出版提供)

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