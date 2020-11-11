你看懂了嗎？圖表可能用各種方式矇騙大眾

儘管許多人無法正確判讀圖表，它們的吸引力和說服力依舊銳不可擋。

2014年，紐約大學一群學者進行了數場實驗，瞧瞧圖表的說服力比文字強多少。 他們在實驗中使用了3張圖表—主題分別為公司營業稅、監獄囚犯數占人口比率，和孩童玩電動的原因—並藉此了解人們的看法是否會受圖表影響。拿孩童玩電動來說，圖表的目的是讓人們了解，儘管媒體有時宣稱孩子愛玩電動是因為喜歡暴力，但事實並非如此；孩子玩電動的主要動機是想放鬆、釋放想像力，或是與朋友社交。

許多受訪者的看法會隨圖表而改變，特別是對圖表主題本來就沒有明確立場時。作者群推測圖表之所以能引導受訪者的看法，「一部分原因是有數據支持的證據，看起來更客觀可信」。

不過這類研究有其限制，作者群對此也並不諱言。比方來說，我們難以確知受試者覺得最有說服力的是數字本身，還是數字的視覺化結果？老話一句，我們需要更多的研究才能判定答案，但目前握有的證據都指出，只要媒體列舉數字和圖表，很容易就能矇騙閱聽大眾，不管我們到底看不看得懂。

然而，圖表的說服力也有其後果。人們之所以會受圖表欺騙，源自人類有自我欺騙的傾向。身為人類，我們利用數字和圖表強化自己的觀點與偏見，這種心理傾向稱為確認偏誤（con rmation bias）。

共和黨眾議員史蒂夫．金恩（Steve King）強烈支持嚴格限縮移民法規。2018年2月，他在推特上發了一篇短文：非法移民從事美國人不願做的工作。我們讓年輕男子入境，而他們來自暴力死亡率是美國16.74倍的地方與文化。眾議院當然「知道」這會造成更多美國人死亡。

金恩被自己手中的數據和表格給騙了；想當然爾，某些支持他的選民和追隨者也上了同樣的當。這些國家的暴力問題確實非常嚴重，但你不能單單從這張表格推斷從這些國家來到美國的人都有暴力傾向。其實有可能正好相反！來自危險國家的移民和難民也許一心想逃離無法讓他們安居樂業的社會，不想再被當地罪犯欺負才遠走他鄉，他們說不定性格溫順、愛好和平。

拿我自己來說吧。和我年齡相近的西班牙男人，絕大多數都熱愛足球、鬥牛賽、佛朗明哥舞，還有知名的雷鬼風舞曲〈慢慢來〉（Despacito）。雖然我是西班牙人，但上述這些東西都不合我的胃口，我的西班牙好友也都不喜歡。我們喜歡的娛樂走書呆子路線，比如策略性桌遊，愛看漫畫書、科普書籍和科幻小說。我們不能從整體人口的統計結果來推測個人特質。科學家稱此為區群謬誤（ecological fallacy）。

你們很快就會進一步認識這種謬誤。

培養圖像敏銳度

圖表可能用各種方式矇騙大眾，比如呈現錯誤的數據、納入數量不合適的數據，或採用低劣的設計。然而就算它們十分專業、設計優良，我們仍可能會受騙，也許是因為我們過度解讀，或是我們只看到我們想相信的地方。但圖表無所不在，而且不管圖表優劣與否，都具備強大的說服力。

上述種種要素結合起來，足以引起一場錯誤資訊（misinformation）與假消息（disinformation）的風暴。我們都必須成為小心謹慎，懂得正確解讀圖表的讀者。我們必須增加自己的圖像敏銳度（graphicate）。

地理學家威廉．巴爾辛（William G. V. Balchin）在1950年代創造了「圖像力」（graphicacy）一詞。1972年，巴爾辛在地理學會（Geographical Association）的年度研討會中解釋此詞的意思。他說，要是識字指的是能讀能寫的能力，口說力（articulacy）指的是發音清晰的能力，運算力指的是掌握數字的能力，那麼「圖像力」指的就是解讀視覺圖形的能力。

自此之後，「圖像力」一詞便反覆出現在各種刊物中。製圖師馬克．蒙莫尼爾（Mark Monmonier）是經典著作《如何用地圖說謊》（How to Lie with Maps）的作者，而20年前他就寫道，所有受過教育的成年人不只得具備聽說讀寫的能力，也該具備運算力和圖像力。

如今，這句話比當年更加真實緊要。現代社會的論戰充斥各種統計數據和圖表，而圖表就是統計資訊圖像化的結果。要當個掌握資訊的公民，參與各種討論，我們就得先學會如何解析圖表、善用圖表。當我們成為更優秀的圖表讀者，也會成為更優秀的圖表設計師。製作圖表不是魔術，你可以用個人電腦和網路上的軟體，比如谷歌的Sheets、微軟的Excel，還有蘋果的Numbers，也能使用開源軟體（open-source）的LibreOffice，輕鬆創作圖表。除了上述軟體以外，市面上還有許多其他選擇。

現在，你已經看到圖表的確會說謊。我希望能向讀者證明，只要讀完此書，你不只能辨認圖表藏匿的謊言，也能發掘優秀圖表所揭示的真相。只要有良好的設計、正確的判讀，圖表會讓我們更聰明，刺激我們展開更明智、更深入的對談。我邀請你打開雙眼，發現圖表中美好的真相。

(本文摘自艾爾伯托．凱洛著《圖表會說謊：圖表設計大師教你如何揪出圖表中的魔鬼，不再受扭曲資訊操弄》，商周出版提供)

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