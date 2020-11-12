職場4大情緒地雷 讓人不堪其苦

情緒背後的原因如果沒有面對處理，可能會一再引爆，讓人不堪其苦。

職場上一定會遇到溝通問題、挫敗感等，如果只是一味用高標準來期待自己要保持好EQ，這未免偏離人性，甚而成為一種苛求。

一旦陷入必須高EQ的迷思，很可能只是把情緒隱藏起來，沒有出口，也沒進行處理；當累積到一段時日，情緒無法再用理性高牆圍堵控制時，就容易在不經意的觸媒下引爆，導致情緒失控。習慣了你總是高EQ面對問題的人，可能會對你的失控感到詫異，卻不知道你背後其實累積了許多沒有處理的壓力和情緒。

即使你總是能將情緒隱藏起來，但長期累積下來會流竄到身心各個層面，最後會反應在我們熟悉的各種身心病症；比方，睡眠品質愈來愈差、過敏、抵抗力差、免疫力降低而常感冒或腸胃不適、肩頸緊繃等。

多數人只注意到身體症狀，不會細想：「我到底怎麼了？」

忽略了將身體上的症狀跟心理上的焦慮連結起來。

當然更不會深度探討自己在焦慮什麼？

我的內在系統發生什麼事？我的內在系統跟關係系統之間又發生什麼事？

或者跟整個工作單位系統發生什麼事？

情緒地雷或健康狀態只是表層症狀，這背後隱藏更大、更根本的問題，也就是說，身體症狀透過醫學治療可以減緩，但是情緒背後的原因如果沒有面對處理，可能會一再引爆，讓人不堪其苦。

為什麼會有情緒地雷？

接著，我們進一步分析職場常見的面向，以及為什麼會有情緒地雷？

第一類是職場所有人都可能會中標的情緒議題：

1.工作價值與自我認同：選擇這份工作，是不得不然，還是符合專長興趣？是追求高薪，還是為實踐夢想？工作只是完成，還是要能滿足成就感？

華人文化比較不鼓勵做自己，因此自我認同感往往顯得薄弱，常需仰賴外在條件來證明自己；例如高績效、開名車、戴名錶、被主管肯定、被公司表揚等。在華人的家庭裡面，我就常聽到，當孩子考一百分回來時候，爸媽都說：「哇！你好棒！」在公司的表現也是，當拿到績效第一名、簽成合約、標案成功的時候，會受到主管讚揚。

我們習慣用結果來做讚賞肯定，自我價值的認定常跟結果畫上等號，因此如果工作成績不再如小時候的表現，或者在工作上不再如一開始被讚賞，就可能會用拖延或迴避的方式來應對。存在著工作表現、他人肯定等同自我價值的認知，一旦除去這些外在肯定，整個人如被抽空一樣，自我認同就會瞬間崩解。

我曾經遇過的案例中有一位缺乏自我認同感的部屬，渴望獲得主管讚美，不斷在關係裡尋求認同，當有些表現沒被即時肯定，情緒就會感到失落。

2.競合關係與職場人際：與平行同事、上司、部屬、合作單位、客戶的相處，也可能因為立場不同而有溝通上的歧異，或因為各有價值取向、喜好、成就標準不同，也會產生爭議。

同事之間因專案常有合作的機會，但當處理不同專案時，就難免會產生隱形競爭，而如果這個表現會影響到獎金發放、考核、考績，或是有些公司的制度對考績評等來自於主管的主觀評估時，同儕之間的競爭就難以避免；譬如有些公司的規定是各個考績的名額是固定的，甲等五人、乙等五人，同儕之間在這一整年就是一種隱形的競爭性，常會在專案合作時呈現出不合作的態度，爭功諉過，「團隊合作」流於口號，與其談合作，不如兄弟爬山各自努力比較實際。

除了競爭比較外，有時不管是非對錯，中國人愛講「有關係就沒關係」，關係遠近凌駕能力、是非，因為「我跟你關係好，所以我永遠都站在你這邊，你講了算，我挺你」。以關係遠近做決策判斷標準，過度的親近或疏離，其實都是拿感情當籌碼交換。

3.世代之間價值觀不同：世代之間的價值觀不同，行為慣性、處理事情的態度與方式都不一樣，華人社會的傳統思想向來強調忠恕、忍讓，因而在職場中，我們可以看到，很多人一輩子只在一個職位上努力，或者服務一家公司一直到退休，因此有些企業前輩不是很善於表達情緒，比較在意團隊的共同成果跟目標。而現今教育強調的是獨立性、做自己，特別是獨立做自己之餘，還要有差異與風格。在以前的時代，默默無名是合理的狀態，現在的時代卻要立即被看見、按讚，要被全體認同。

教育改革以及全球化的推演，造成不同文化氛圍的改變，而這也成為職場世代之間價值觀念不同，自然形成鴻溝。倘若在職場上的人沒有意識到這一點，資深與新生的矛盾跟紛爭就成為職場世代間情緒的源頭。

4.工酬與升遷：對一位上班族而言，升遷、薪資標準或獎金發放，當然是在意而敏感的課題，不論是同工同酬，或同工不同酬，不同公司有各自的制度與評估標準。姑且不論公平與否，如果在作人事布局、升遷或獎勵制度時，沒辦法說服同仁，就很容易埋下情緒的因子。

舉例來說，同時期進入一家公司的同事，特別是同時期又同部門的兩人，本來是好朋友，但當其中一人被拔擢，而另一個還在原本職位上，這時候原本的好友關係可能就會產生變化。

倘若又變成是下對上的部屬與主管，本來是同儕變成主管部屬時，雙方的心理感受不同，也會影響到他們的情誼及工作表現。

不僅工酬，升遷制度也一樣，很多人選擇工作是以升遷制度為優先考量，一旦升遷計劃不如預期，對應工作表現與價值就容易產生質變。 以上四種面向都容易引發職場情緒議題。

(本文摘自林佳慧、林惠蘭著《做自己的職場情緒教練：用Bowen理論鍛鍊你的高情商》，商周出版提供)

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