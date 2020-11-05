稻盛和夫為什麼要替員工買墓地？

是以聖人之能成大也， 以其不為大也，故能成大

「是以聖人之能成大也，以其不為大也，故能成大。」這句話在各個版本中寫法不一，但意思都大同小異，老子是說為什麼聖人能夠做到讓大家都追隨他？因為他根本沒想過要把自己做得多大，他想的是大家，但是他這樣做的結果就是大家會反過來成就他，反而讓他成了團體中的領導者。

我們都知道，稻盛和夫先生是一個修行者，他用自己修行的法則管理企業，結果把企業經營得特別好。

稻盛和夫剛創業不久時，他公司裡大學剛畢業的學生跟他提辭職，為什麼呢？這些大學生說，除非你能保證我們的收入，我們就不辭職了。

稻盛和夫說：「我已經發誓願意奉獻我的力量為大家做事了，為什麼你們還要向我提這個要求呢？」這些大學生說：「不行，你自己想的沒有用，要能保證我們全體的生活才行。」

稻盛和夫覺得很痛苦，如果這些大學生都辭職了，公司就會倒閉，他不明白為什麼會這樣。想了兩週之後，稻盛和夫終於想通了，他為什麼創業？就是為了讓全體員工的物質和精神兩方面獲得幸福。所以他發誓，有二十名員工，就要讓二十名員工的物質和精神幸福；有兩萬名員工，就要讓兩萬名員工的物質和精神幸福。

從那時候開始，稻盛和夫就把經營公司的宗旨改了，開始為了全體員工而努力，這樣改變之後，就變成了無我利他。

稻盛和夫看到日本地價上漲，他怕員工將來老了買不起墓地，於是買了一塊地，幫員工蓋了墓地，只要是他們公司的員工去世，都可以免費葬在這裡。

他還親自寫了墓誌銘：「吾輩自創業以來，為追求全體同仁物、心兩面之幸福，不安於小善，更踐行大善，為此，日日刻苦奮鬥。如此，吾輩之靈魂一點一點淨化昇華。生時積善，淨化心靈，踏彼岸之地亦能得福，此吾志也！今值創業二十週年之際，為供奉已去或將去幽冥境之同仁之靈，在此圓福寺內清淨之地建此同仁之墓地。願同仁們靈魂皆悉成佛，於彼岸亦能幸福。亦望時而在此集合，如同生時，議論風發、交杯歡飲。」

這段墓誌銘很感人。有一位企業家看完以後說，稻盛和夫這樣做，替全體員工家屬的心都找到了歸宿。其實，稻盛和夫的想法很簡單，他就是想減少員工的負擔，讓他們沒有後顧之憂。

稻盛和夫成功的祕訣是什麼？是他的企業文化。他學習了中國的經典以後，明白想要把企業做好，就一定要為大家做事，才建立了如此龐大的企業。所以，學習國學經典不是一句空話，我們要知其所以然，且在工作中實踐。



(本文摘自： 羅大倫著《人生不容易，老子讓你更順利：不比較、不競爭、不追求也能達到目標的生活實踐指南》，高寶出版提供)

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