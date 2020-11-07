當商學院學生遇見僧人
出家難，還俗更難。但最難的部分，是把智慧應用在道場以外的生活，這也是老師出給我的一道期末考題。
十八歲那年，我在倫敦卡斯商學院就讀一年級時，有一天，一個朋友邀我一起去聽一位僧侶演講。
我抗拒地問：「幹嘛去聽一個和尚講道？」
我常聽企業執行長、士绅名流和成功人士在學校的講座，但對僧侶卻提不起半點興致。我喜歡聆聽那些有「實際成就」的人演講。
在朋友堅持之下，我終於鬆口∶「只要聽完去酒吧喝一杯，我就答應你。」
雖然「墜入愛河」是專門用來描述愛情的話，但那天晚上聽完僧侶的人生經驗談，我墜入愛河了。
講台上站的是一個約莫三十歲的印度男子。他剃光頭，穿了一件藏紅色長袍。他充滿智慧、口才便給，渾身散發領袖魅力。他談何謂「無我的犧牲」。當他說到前人種樹、後人乘涼的精神時，我感到一股不熟悉的電流貫穿全身。
當我知道他是印度理工學院（IIT）的學生時，更是由衷佩服。IIT相當於美國的麻省理工學院（MIT），一般人幾乎進不了這所一流學府的窄門。他卻選擇出家為僧，放棄了世人熱衷追逐的一切。他要不是瘋了，就是別有所圖。
我一直嚮往那些從無到有、白手起家者的勵志故事。如今，我第一次遇到一個反其道而行的人。他放棄了所有人都告訴我們應該擁有的生活，但他不但不是個人生失敗者，反而洋溢著喜悅、自信與祥和。事實上，他似乎比我見過的任何人都快樂。十八歲那年，我已經見識過很多富豪，聽過很多有名望、有威勢、又美又帥，或者三種條件兼具的人演講，但我不認為有見過一個真正快樂的人。
演講結束後，我穿越人群走到前面，告訴他有多麽了不起、給了我多少啟發。「我如何才能跟你多相處一段時間？」我問他。我渴望與那些擁有我想要的價值觀，而非我想要的東西的人在一起。
他告訴我那個星期都在英國巡迴演講，歡迎我參加其他活動。 我去了。
為什麼要培養僧人心態？如果你想在籃球場上獨領風騷，不妨效法麥可•喬丹；如果你想創新，可以研究伊隆•馬斯克；或者，你也可以學習碧昂絲的舞台表演魅力。但如果你想訓練心智，找到祥和、平靜和目標呢？你就應該以僧侶為師了。本篤會修士大衛•斯坦爾德─拉斯特（David Steindl-Rast），也是gratefulness.org網站的共同創辦人，寫道：「僧侶就是一個時時刻刻用心活在當下的人。」
僧侶有能力抵擋誘惑、遠離是非、處理痛苦和焦慮、平撫我執的躁動，建立洋溢著有目的和意義的生命。我們為什麼不能向地球上最平靜、快樂、有目標的人學習？也許你認為，要僧侶保持平靜、安寧與放鬆是一件輕而易舉之事。他們隱居在山林之中，不必面對工作和伴侶的煩擾，當然了，也不用擔憂尖峰時間的混亂交通。你也許會納悶，僧人心態對活在現代世界中的我有什麼好處？
首先，沒有人一出生就是僧侶。他們來自各種出身、背景，出自個人意願，選擇轉化自己。「全世界最快樂的人」馬修•李卡德出家前是一位生物學家。知名冥想應用程式的Headspace共同創辦人安迪•普迪科比（Andy Puddicombe）受過馬戲團的雜耍訓練。我也認識曾在金融界任職或組過搖滾樂團的僧侶。他們跟你一樣，在學校受過教育，也一樣在城鎮裡長大。你不用在家裡點蠟燭，打赤腳走路，或張貼在山林做樹式瑜伽的照片。僧人心態是一種任何人都能採取的心態。
就像當今大多數僧侶一樣，我也不是在道場裡長大的。我大部分的童年歲月都在做一些很不僧侶的事。十四歲以前我是一個乖孩子。我和妹妹在倫敦北部一個中產階級印度家庭長大。父母也像很多中產父母一樣栽培我求學，幫助我開創美好未來。我不惹麻煩，學業表現不錯，也盡力討每一個人的歡心。
但我卻在中學時期偏離了正軌。我小時候是個胖子，也因此遭到同學霸凌，長大後才瘦下來。我開始玩足球和橄欖球，並轉向學習傳統印度父母不喜歡的藝術、設計和哲學一類的科目。這些轉變原本無傷大雅，但問題出在我也開始交了一些壞朋友，參與一大堆惡行：吸毒、打架、酗酒，無所不來。我的表現並不好，高中被停學三次。最後，學校要我退學。
「我會改變，」我承諾。「如果讓我留下來，我一定會改。」
學校最後讓我留下。我也革除了過往的行為。
讀大學時，我終於發覺努力、犧牲、紀律與堅持不懈，在追求目標上的價值。問題是，當時除了找一份好工作、結婚，擁有一個幸福家庭以外，我沒有別的目標。我心有疑慮，人生應該有更深一層的東西，但我不知道那是什麼。
高蘭加•達斯來學校演講前，我正卯足全力準備探索新觀念和生活方式，試圖擺脫所有人（包括我自己在內）都認定的那一條路。我想活出一個人的價值。我不想把謙卑、悲憫和同理心當做一堆抽象的概念，我想活出這些價值。我不想把紀律、品格和正直當做書本上的資料，我想在生活中親身實踐。
接下來四年，我穿梭在兩個截然不同的世界：一個是酒吧和牛排館，另一個是席地而睡的禪修道場。我在倫敦研讀強調行為科學的企業管理，並在一家大型諮詢公司實習，也花時間與親朋好友相處。在孟買的道場，我研讀古代的經典，大多數的聖誕節和暑假都與僧侶一起共度。我發現，我想與僧侶為伍，我的價值觀逐漸轉變。事實上，我想一直沉浸在僧人心態裡。企業界的工作讓我越來越找不到意義。如果一份工作對人起不了正面的影響，又有何意義？
大學畢業後，我脫掉西裝，換上長袍，加入了席地而睡的道場，遠離了大都會健身房的生活。我在印度、英國和歐洲生活和旅行。每天打坐、研讀經典好幾個小時。我有機會為一群道友服務，把孟買郊外一個鄉村道場改建為一座生態僻靜所高瓦丹生態村（Govardhan Ecovillage），並自願擔起日供百萬餐的生命之糧食品救濟計畫工作。
如果這樣的我都能學會像僧侶一樣思考，相信任何人都能做到。
我寫這本書的目標之一，就是幫助你與永恆的智慧和其他古老的教誨產生連結。這些智慧和教誨都是我接受僧侶教育的基礎，也與我們當今面臨的挑戰切身相關。
學習僧侶哲學時讓我最感到震驚的是，人類在這三千年的歲月中並沒有真正改變。當然，人的身形變高大了，平均壽命也延長了，但讓我驚訝和難以忘懷的是，僧侶教誨中談到的寬恕、精進、意圖、有目的的生活以及其他生命主題，在今天引起的共鳴也必然和《薄伽梵歌》寫作當時一樣。
更讓我感動的是，僧侶的智慧都得到科學研究相當大程度的支持。本書會證明這一點。幾千年來，僧侶們都相信靜心、禪修、正念、感恩帶來的好處，相信服務眾人會讓你更快樂，以及更多你會在這本書裡讀到的其他好處。早在現代科學能證明或驗證以前，他們就發展出一套以這些思想為中心的修習法。
愛因斯坦說：「如果你不能簡單地說明一件事，那就表示你對此了解還不夠透澈。」當我發現修習古老智慧的課程與現代世界有多麼息息相關時，我就想更深入學習，以便能與其他人一起分享。
搬到孟買的三年後，我的老師高蘭加•達斯說，他相信我離開道場與世人分享我學到的東西，會讓生命發揮更大的服務價值。我三年的僧侶生活就像進入一所生活學校。出家難，還俗更難。但最難的部分，是把智慧應用在道場以外的生活，這也是老師出給我的一道期末考題。我每天都能發現僧人心態發揮的效用，古老智慧與當今生活的關連之深令人震驚。而這就是促使我與人分享的原因。
人類史上從未像現代這樣，有這麼多人對追求「快樂」如此不滿或如此執迷。文化和媒體標舉成就和成功的樣版，以應該成就「什麼」和成為「什麼人」的圖像和概念來餵養我們。名聲、金錢、魅力、性愛——到頭來，沒有一樣能帶滿足我們，反而陷入越要越多的惡性循環裡，尋找一些終將導致沮喪、幻滅、不滿、不快樂和身心俱疲的事物。
我喜歡以僧心（monk mind）與猴心（monkey mind）做一番對照。心智可以提升自我，也會讓人陷入失望的深谷。沉溺於猴心的活動，會讓人生活在過度思考、猶欵延宕和滿心焦慮中掙扎。猴心習於在不同的念頭和挑戰之間轉換，卻沒有真正地解決過任何問題。但透過探索自己想要的事物，創造可行的成長步驟，就能自我提升至僧人心態，讓我們擺脫混亂的雜念，找到清明、意義和方向。僧人心態揭橥了另一種生命觀和生活之道。
|猴心
|僧心
|被枝微末節壓得不堪負荷
|專注於問題的根源
|蜷縮在乘客座上
|帶著意圖，有意識地生活
|抱怨、比較、批評
|慈悲、關懷、協作
|過度思考與猶疑延宕
|分析與表達
|為小事分心
|有紀律
|短期滿足
|長期獲益
|苛刻、專權
|熱情、果斷、耐心
|悠忽萬變
|對使命、願景或目標許下承諾
|擴大負面心態與恐懼
|努力破除負面心態與恐懼
|自我中心、執迷不悟
|照顧自己，服務他人
|多重任務
|單一任務
|被憤怒、憂慮和恐懼掌控
|掌控情緒並善用精力
|做讓自己感覺舒服的事
|尋求自制和精通
|尋歡作樂
|尋找意義
|強求應急之道
|尋找真正的解決方案
你不需要像僧人一樣禪修就可以從本書獲益，但如果你願意開始練習靜心，書中與你分享的工具就會成為一樣利器。我甚至敢說，這本書從頭到尾都是靜心——讓我們反思自己的信念、價值觀和意圖，了解我們如何看待自己、如何做決定、如何訓練心智，以及選擇朋友和與他們互動的方式。達到如此深刻的自我覺察，就是修習的目的和回報。
僧人對這件事會有什麼想法？也許這不是你會問自己的問題，或許你根本沒想過這個問題，但你一定會在本書結尾的時候提出來。
●是塵垢，還是我？
高蘭加•達斯曾以一個優美的比喻，向我說明那些掩蓋真我的外在影響。
我們身在一個擺滿了書籍和文物箱的倉庫裡。不同於一般道場的整潔，這裡塵土飛揚，滿布蜘蛛網。
一位資深的僧侶帶我來到一面鏡子前，問道：「你看到了什麼？」
「在一層厚厚的灰塵掩蓋下，我甚至看不到自己的影像，」我簡短回答。僧侶點頭不語。接著，他用袖子撣了一下鏡子。一陣灰塵撲到臉上，扎疼了我的眼睛，也被我吞進了喉嚨。
僧侶說：「你的外在身分就像一面灰塵滿布的鏡子。第一次照鏡子，看不到被掩蓋了的真我和價值。這層身分可能會感到不愉快，但唯有當灰塵消失以後，你才能看到自己真實的樣子。」
這是十六世紀印度教的孟加拉聖者柴坦尼亞（Chaitanya）舉的實例。柴坦尼亞把這種情況稱為心鏡的汙垢。
幾乎所有寺院靜修的傳統基礎都是消除妄想雜念，專注於最重要的事物，也就是透過掌控身心的欲望，尋找生命的意義。有的傳統守默、有的戒淫、有的棄絕世間財，有的三者兼具。在道場裡，我們只靠必需品維持生活。我親身體驗過放下一切帶來的啟示。陷在不必要的俗務裡，會讓我們看不清真正重要的事物。我不是要你放棄這些東西，而是要幫助你辨識和過濾外部雜音的影響。這麼做就是清理灰塵，並檢視那些價值是否能反映真我。
具有指導能力的價值觀、也就是該有引導作用的原則，可說是最重要的，像是我想成為什麼樣的人、我該如何對待自己和他人。猶如自由、平等、悲憫、誠實之類的名稱一樣，價值觀也是一概念詞。這麼說或許太過抽象與理想主義，但價值觀確實是可以落實的。好比為生命導航的道德GPS，如果你清楚自己的價值觀為何，那麼生命就有了方向，進而引導你朝著最好的人、行為和習慣前進。
就像開車穿越一個陌生的地方，我們也在人生的道路上漫無目標地徘徊、轉錯彎、迷路，陷在猶豫不決的困境裡無法脫身。價值觀讓你更容易與對的人在一起，做出艱難的生涯抉擇，更明智地運用時間，並把注意力集中在重要的地方。如果缺少它們，我們就會被妄想雜念席捲而去。
●你的動機是什麼？
我們腦子裡有一幅憧憬的理想生活畫面，關於人際關係、如何支配工作和休閒時間，以及想達成的目標。即使沒有外在雜音影響，某些目標也會使我們沉迷其中。我們會以實現這些目標為中心，設計自己的生活，認為達成這些目標會帶來快樂。但要先釐清驅動這些雄心的究竟是什麼？能否帶來真正的快樂？快樂是不是一個正確的目標？
我剛上完課，這門課討論輪迴這個重生的觀念。我正和一位資深僧侶及幾個學員一起在道場裡漫步。
資深僧侶一路上談起幾個僧人的成就。他指著一個能連續禪修八個小時的僧侶。幾分鐘後，他又指向另一人，說：「他能連續禁食七天。」往前走了幾步以後，他指著前方說：「有看到那個坐在樹下的僧侶嗎？他能背誦一整部經典。」
我感動地說：「真希望我也能跟他一樣。」
資深僧侶停下來，轉過身，看著我。他問：「你希望自己能做到，還是希望自己學會做到？」
「這是什麼意思？」我現在知道我最喜歡的一些課，都是在這種時刻學到，而不是在教室裡。
他說：「想想你的動機。你想背誦整本經書，是因為這是一項了不起的成就，還是想要獲得學習的經驗？第一種動機是想要那個結果。第二種動機是對學習的過程感到好奇。」
對我來說，這是一個讓我茅塞頓開的新概念。我始終認為期望結果是一件合情合理的事。這位僧侶讓我質疑自己為什麼想那麼做？想達到那個結果需要些什麼條件？
無論生活多雜亂無章，我們總有一些人生計畫，對於未來必須成就些什麼，像是改變現狀、希望達成目標，或是實現未來夢想，多少都有點想法與感受。背後一定有些原因在推動這些想法，從付房租到環遊世界都有可能。印度教哲學家巴克提維
諾達•塔庫爾（Bhaktivinoda Thakur）描述過四種基本動機：
1.恐懼——由疾病、貧窮，以及對地獄或死亡的恐懼所驅使的動機。
2.欲望——由透過成功、財富和享樂來尋求個人滿足感所驅使的動機。
3.職責——由感恩、責任和想做得正確的欲望所驅使的動機。
4.愛——由照顧和幫助別人的愛所驅使的動機。
這四種動機驅動我們的所做所為。例如，我們有時做出某個選擇，是出於害怕失去工作、想贏得朋友的讚賞、希望實現父母的期望、或希望幫助別人過更好的生活。
接下來會個別討論每一種動機，好讓我們了解這如何形塑我們的選擇。
(本文摘自 傑‧謝帝著《僧人心態：從道場到職場，訓練你的心，過著平靜而有目標的每一天》，方智出版提供)
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