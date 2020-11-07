害怕交辦給新人？給他們適度的挑戰才能成長

「交辦工作給新人？言之過早了吧！」 主管有這個念頭，新進員工就無法快速成長。按部就班培養部屬，讓他們成為值得託付的人才。

新進員工不是「不想做」，而是「不敢做」

根據瑞可利管理顧問公司於二○一七年的「今年的新進員工想要追求的事物」調查報告中，有一項值得注意的結果：期待主管交辦工作的新進員工，大約只占五％。

也就是說，二十個人之中只有一個人這麼想。然而，如果主管因此猶豫「那就不

要交辦工作好了……」，這樣的判斷未免太過草率。如果過於呵護新人，只會讓他們認為「這間公司無法讓我成長」。

第一章提到，新進員工第四年之後的成長，取決於前三年的經驗。此外，也取決於他們是否累積了「克服困難的經驗」。因此，如果希望部屬成長，那麼在最初的三年，也就是從他們剛進公司開始，就要一點一點地讓他們接受「挑戰」。

不過，若是隨意交辦工作，新進員工也會無法負荷。即使認為部屬的能力不錯， 但是在他們提出「不好意思，這部分我不太懂……該怎麼做比較好」的疑問時，主管也不可以給出「首先，就照你認為正確的方法，試著做看看」這樣的答案。

因為這會讓部屬感到不安、無所適從。那麼，該怎麼做才好呢？

以「我們一起」、「確實指導」的原則交辦工作

別擔心，把工作交辦給新進員工，完全不會有問題。但是，必須牢記「我們一起」、「確實指導」這兩個關鍵詞。

前面提到的調查報告，其中有一項是「新進員工期待主管做的事」，統計結果第一名為「傾聽對方的意見與看法」（四十七％），第二名則是「對每個人都細心指導」 （四〇．一％）。

交辦工作時，請試著運用以下五個原則。

【掌握五原則，順利交辦工作給新進員工】



①交辦事項以低風險的「團隊工作」為主。

②用5W1H的觀點告知員工「具體的工作進行方式」（為什麼交給你、要做些什麼、該怎麼進行、何時完成、中間是否需要回報、有問題時該如何處理等）。

③告知後，確認員工是否有「不放心的地方」以及「不懂的地方」。

④慎重起見，請員工覆述一次「該做的事」。

⑤接著，互相確認「能否達成任務」，稱讚員工做得好的部分。

如此一來，新進員工在被交辦工作的同時，也會因為主管「有好好聽我說話（我們一起）」及「仔細教我（確實指導）」而抱持感謝。

牢記這個方法之後，我開始將「製作資料」、「收集客戶意見」等風險較低、新進員工也能勝任的工作慢慢交辦出去。你的職場一定也有這類低風險、「非做不可的工作」吧？把它們交辦出去，部屬的成長速度將會大幅提升。

為了盡早把部屬培養成「值得託付的人才」，請務必試試看。

交辦工作對雙方都有好處，以「我們一起」、「仔細指導」的原則交辦工作吧！

(本文摘自伊庭正康著《當責主管就是要做這些事！ 交辦用錯力，當然事倍功半！讓部屬自動自發、服你、挺你的下指令訣竅》，方舟文化提供)

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