面對「沒大沒小」的新人 主管應該如何溝通？

這些新進員工真難帶⋯⋯ 總覺得再怎麼教都是對牛彈琴，白費唇舌。 不過，老是惹毛我就算了，萬一哪天得罪客戶就糟了！到底該怎麼溝通呢？

沒知識也要有常識！ 搞不懂他們在想什麼

剛進公司、什麼都不懂的新鮮人，有時會讓負責指導的主管或前輩感受到不小的壓力。

舉例來說，想和他們認論犯錯的原因時，對方滿不在乎地回答：「因為沒有人教過我要怎麼做。」想要一起檢討失敗的理由時，他們說：「我是完全照你說的去做啊。」想詢問上完培訓課程的感想時，只得到像是上對下的評價：「很多內容早就知道了，上這個課滿沒效率的。」

讓人聽了只想發飆大吼：「拜託，也太沒分寸了吧！」

但是，就算訓斥他們「給我差不多一點！」，我想應該也行不通。因為他們離開校園後，尚未建立好職場人應有的心態就步入社會，無論再怎麼罵也無濟於事。

最傷腦筋的是，他們如果持續以這樣的態度工作，必然會引起其他部門反感或是客戶不滿，如此一來，「主管教導無方」的指責排山倒海而來也在所難免了。

從「多樣性」的觀點來看待，和你不一樣很正常

如果你有這樣的煩惱，建議換個角度思考：這是由於成長環境不同所造成的文化差異，不要理所當然地認為對方應該和自己一樣。用這樣的觀點來帶人，他們的態度一定會大幅轉變。

舉個例子，你可以把對方當成是在國外長大的人。出國的時候，應該多少遇過一些顛覆常識、令人驚訝的狀況吧？前些日子我去香港，搭渡船的時候，隔壁一位男性用手機大聲播放廣東話影片，後面的婦人則像是在吵架一樣大聲聊天。這在香港是很常見的情景，並非他們有問題，純粹只是日本跟香港的生活常識不同罷了。如果他們來到日本工作的話，就必須先讓他們瞭解公司的基本規則。

試著將這個想法套用在新鮮人身上，好好地說明：「在職場上，希望可以有精神地打招呼。」「開會的時候，請提前五分鐘進會議室，確認一下東西是否準備齊全。」。

一直想著「這些事不用說也知道」，雙方一定無法順利共事。

確立唯一準則，就能避免雞蛋裡挑骨頭

話雖如此，如果這也提醒、那也叮嚀，未免太費力氣，何況他們一下子也吸收不了。因此，只要教一個最重要的觀念就好：處理所有事情時，想像一下對方的立場。

把這個觀念好好傳達給部屬，並且每次都給予回饋，比如「剛才電話應對得不錯喔，你有站在對方的立場」，或是「剛才的問候方式似乎不太妥？你覺得呢？（從對方的角度思考）」，輕率的言行態度就會像被推倒的骨牌一樣，接連發生轉變－從原本死氣沉沉的問候語，改為充滿活力的打招呼方式。不再抱怨培訓課程，而是心懷感謝，認真學習。學會替他人著想，提前把相關的資料準備好。

換句話說，培育新鮮人的重點是「提供準則」、「給予回饋」。如果沒有先建立「內在準則」，而是死命緊盯著對方的「外在舉止」，很容易淪為雞蛋裡挑骨頭的批評。

任何事都一樣，「核心」才是最重要的。

主管毋須事事叮囑，讓部屬學會「站在對方的立場思考」。

(本文摘自伊庭正康著《當責主管就是要做這些事！ 交辦用錯力，當然事倍功半！讓部屬自動自發、服你、挺你的下指令訣竅》，方舟文化提供)

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