你不一定全對 別人也不一定全錯

先做個假設：把這個「壞人」假設成他是一個「好人」。

很多人在與人交往時，總認為只有自己的觀點是對的。這種偏執注定讓這段交

往失敗。哪怕當時沒有失敗，最終也會以失敗收場。沒人受得了偏執狂，當然也不可能人人都是偏執狂，但總有一些事，我們就是沒辦法繞開，而變得偏執。這時，你的表達不再清晰準確，偏執的行為會阻礙你的溝通。

每次有人找我解決問題，開場永遠是最痛苦的。因為人在遇到問題或困難時，第一反應就是「抱怨」，這種情緒下所講出來的話很難不偏執。

雨菲已經工作三年了，最近她因為經歷資深而晉升為部門組長。之前她一個人單打獨鬥，什麼事都自己解決，若真是解決不了，她還能向組長請求幫助。至於公司裡其他同事，只要關係過得去就好。

可是，自從她升任組長以來，卻愈來愈苦惱，因為她不再是一個人，需要協調整個小組。在她的小組裡，有實習生、有老員工，還有別組調過來的同事。在協調的時候，她最討厭的人，就是實習生小周了。

雨菲向我哭訴說：「小周真是一個笨蛋，安排給他的工作，總是無法如期如實地完成。」

我問：「你既然認為他是一個笨蛋，那你怎麼做？或者有沒有幫他做點什麼？」

雨菲滔滔不絕地講述起來：「你不知道，我剛來公司的時候，每件工作，只要組長講一遍我就懂了。小周真的很笨，我講了三遍，他還是不明白。這樣的員工在我們組裡，不是豬隊友嗎？所以我才討厭他。」

我繼續問：「那你都是怎麼教小周的？」

雨菲說：「我那麼忙，當然是請組裡的人教他。我有個關係不錯的同事說，小周這個人挺笨的，隨便找個人教就行了。」

我繼續問雨菲，她同事如何判定小周很笨？雨菲說，小周以前在公司打工，有次大客戶來公司考察，他因為太緊張打破杯子，所以同事們都說他笨手笨腳。

我恍然大悟，雨菲原來被自己「欺騙」了，也就是說，她陷入了偏執裡。

她因為小周打破杯子，斷定他是一個笨蛋，所以讓組裡的員工教小周。又因為小周在組裡不受重視，所以那位老員工未必會認真教他知識。如此惡性循環下，小周真的會變「笨」。

在生活中，我們常遇到這種情況，因為有些人說了某些話，從此就深信不疑。當有了先入為主的觀念，戴著有色眼鏡看那個人時，他可能就愈來愈像你心中期望的那個樣子，導致你在跟他溝通時，就會像對待「傻瓜」一樣對待他。

日常生活中，你可以不和那些不喜歡的人接觸；可是在工作中，你必須學會與不喜歡的人有效溝通，這樣才能保證工作可以順利進行。否則，就會出現雨菲這樣的煩惱與困擾。

先不要聽任何一個人對另一個人的評價，如果你對此深信不疑，就先做個假設：把這個「壞人」假設成他是一個「好人」。

你必須這麼想，否則你只會讓事情一味的敗壞下去。有用的假設能讓你認清真相，而自認為的好或壞，只會束縛你。

像是在戀愛中，當一方認定對方不夠愛自己時，就無法建立良好的溝通。

女生：「七夕你沒送花給我，是不是不愛我了？」

男生：「我昨天加班，今天去買花給你。」

女生：「情人節都過了，今天送花算什麼？」

這時，無論男生如何解釋，女生都認定對方不愛她，說什麼都是不愛，因為她的大腦被她的「真相」束縛住了。想要讓溝通更有效，就必須去掉所謂的「真相」，假設男生說的是對的，那麼才能真正聆聽他的話。在聆聽的時候，再來判斷真假，這樣會比提前有個「預設」要有效很多。

人們常被經驗所騙，認為只有自己經歷的，才最真實。但假如經驗是正確的，世 界上就不會出現「黑天鵝」。經驗不僅會限制你的大腦，還會限制你的行動。試問：這些偏執的行為，對你有什麼好處？它們沒辦法讓你達到目的，你的目的是與對方建立有效的溝通。

舉例來說，過去經驗告訴你，老闆是個嚴厲、不苟言笑的人，所以每次向他匯報工作的時候，你總是戰戰兢兢，以至於說錯了話。

但是，你也必須知道，要從大腦中去除掉這些經驗，採取新方式與他溝通。當你用活潑可愛的語氣與老闆溝通，說不定他會對你微笑，誇獎你。因為當你用輕快的語言表達時，對方也會身心愉悅。反而，你愈是戰戰兢兢，別人也會被你的氣場所影響。

不要徒勞的限制自己，你必須站在更不同的角度看待同一事物，這樣能讓你接收到更廣泛的訊息，也能讓你在行動中更有自信。別讓偏執毀了自己，讓你陷入自我挫敗以及自相矛盾的情況。

(本文摘自采薇著《從此不再為難自己》，發光體文化提供)

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