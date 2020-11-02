再忙都要做個對自己有要求的人

一個對自己有要求的人，不會有日子難熬和無聊的時候，他們的四肢和大腦像發動機一樣運轉著，做的事情全都是有意義的。

有個職場前輩對我很不錯，教會我很多東西。

這個前輩很能幹，還不到三十歲就貸款到一筆數目不小的資金，開了家公司。他也很忙，上班時跟員工開會，還要接待客戶，下班後還要去應酬。而且不管多晚到家，他還會繼續加班，審閱員工的企畫案，批示相關文件，經常得要到凌晨兩三點才睡覺，但早上六七點就又得爬起來，開一個多小時的車去公司上班。

知道他忙，我很少去找他，對他來說，分分秒秒都是錢，我挺少去打擾。

有次我因為手上一個案子遇到難題，解決不了，就打電話給他，問有沒有時間想過去請教。那天是週六，我原以為他又像往常一樣在公司加班，結果他說：「你來我家樓下那個健身房，我在裡面等你。」我心想，他居然也有忙裡偷閒的時候。

到了健身房，前輩正在跑步機上揮汗如雨，認真嚴肅的模樣，讓我覺得他連健身都認真的當一回事。

等他健身完，我們找了家咖啡廳坐下來聊。在他的指導下，像往常一樣，我的問題迎刃而解，還明白了很多東西，獲益匪淺。和對的人相處就是這樣，每次說話或者閒聊，都能領悟到一些不一樣的東西。

畢竟有一段時間沒見了，難得碰面，我們除了工作上的事，還聊了很多生活中的事情。我問他：「你那麼忙，還抽時間出來健身，可真不容易。」他說：「就是因為忙，才出來健身鍛鍊身體。平時經常應酬喝酒、加班熬夜，身子不練練不行啊！」我點點頭，想想也對。

接著他又說：「其實這只是原因之一。」「哦？」我疑惑地望著他。在我眼中，健身就是鍛鍊身體，還會有什麼原因？

他說：「我現在不只是一個普通的上班族，我有自己的公司和團隊，還經常接待社會各個階層的客戶，如果我在他們面前挺著個鮪魚肚，腰像水桶一樣粗，走沒幾步路就喘，你覺得那樣合適嗎？即使生意場上的人不在意，我手下的員工們也不會喜歡這樣的老闆吧？」

我點點頭。前輩接著說：「其實我不這樣做沒有人會說什麼，也不會有人要求我。誰不想偷懶，誰不想忙完工作後呼呼大睡，或者玩玩電動、看看電影什麼的呢？但我得對自己有要求，我得有一副結實的身材和健康的身體。俐落得體不僅是對自身形象的愛護，在人際交往中，也是對對方的尊重。」

我從上一家公司離職後，在家賦閒了一個月，那段日子實在太難熬了：不知道該做點什麼，電影看一半就覺得沒意思，遊戲玩到一半就覺得無聊，想睡又睡不著，出去玩生性又宅……總之，不知道該做什麼的日子特別痛苦。

其實，造成我這種情況最大的原因，是對自身沒有要求，不知道合理安排自己的時間，讓其荒廢，導致沒有自律的生活。如果我有好好計畫一番，找些書和學習資料來看，充充電，為下一份工作做準備，日子就會是另一番模樣了。

一個對自己有要求的人，會渾身散發光芒。任何人和他相處的時候，會覺得是一種享受，不管一起做什麼，都不會有「浪費時間」的感覺。

一個對自己有要求的人，不會有日子難熬和無聊的時候，他們的四肢和大腦像發動機一樣運轉著，做的事情全都是有意義的。

一個對自己有要求的人，除了豐富自己的生活和人生，也會給身邊的人帶來力量，這種力量或許就是我們所說的正能量吧！

(本文摘自采薇著《從此不再為難自己》，發光體文化提供)

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