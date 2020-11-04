關於愛 行乞者與德雷莎修女的故事

編按： 愛，不需要錢。只有給錢，也不是愛。 一百零四歲的耶穌會神父，來臺灣超過半個世紀， 賴甘霖神父述說他的信仰、人生路程，以及愛。以下摘自《愛如甘霖：賴甘霖神父自傳》。

一九八五年一月，德蕾莎修女來台訪問。她在台北汐止增設「瑪利亞恩賜之家」，並會見當時的蔣經國總統。德蕾莎修女照顧很多貧苦的病人，因為我具有醫師的背景，便隨行陪德蕾莎修女到中山堂。

當時德蕾莎修女和我講了一個故事，至今我都不斷用這個故事勉勵身旁的人。

德蕾莎修女告訴我，當她人在英國倫敦時，在路上遇到一名年邁的街友。他向她討錢，德雷莎修女就蹲下來，握住那位街友的手，和他說：「很抱歉我沒有帶錢，沒辦法給你物質上的幫忙，但希望天主降福你，讓你平安喜樂。」並給他一個擁抱。

結果那位街友瞬間大哭了起來，他說：「這輩子從來沒有人這樣對待我、尊重 我。」 每次講這個行乞者與德雷莎修女的故事，我自己都會流眼淚。建仁也說他至今仍記得故事的細節。

我不斷講這個故事，想強調的是，你不需要錢來展現你的愛。對於那位老人來說，一個人經過身旁，第一次握住他的手，就是愛。對，我們可以做好多好多事，簡單的事，一個微笑，一個擁抱，一次握手，一個善意的表達，有愛，就充滿意義。 大家以為他在乞求錢，不！他在乞求愛。

愛，不需要錢。只有給錢，也不是愛。

在當時和德蕾莎修女道別時，她說她沒有什麼禮物給我，然後在一張印有我名字的文件上，寫上「天主保佑你（God bless you），德蕾莎」送給我。我撕下這一小角，把它小心翼翼保存在我的皮夾裡，一直放到現在。三十幾年了，已經都皺皺的了，但總是提醒著我她說的這個故事。這也體現了德蕾莎修女表達愛的方式，不需要實質的禮物，一份祝福，就是多麼的可貴。

在古亭耶穌聖心堂，有時會出現陌生人，就在聖心堂默默哭了起來。我碰到這種情況，就會直接向前，抱住正在哭泣的陌生人。

另外有一位失業的街友，時常在聖堂裡停留很久，甚至會在耕莘文教院走來走去，很多教友感到不太安全，向神父反應希望能勸他離開。我知道之後，其實有些難過。 對我來說，教堂應該是弱小弟兄姊妹的庇護所，是個更包容與接納的地方。因此我試著和教友溝通討論，欣慰的是，最後那位先生就留在教堂裡，得享心靈上的喘息。

德蕾莎修女到臺灣的時候，一針見血地在演講中說道：「臺灣的社會，物質富裕，精神卻是貧窮的。」她說：「物質的貧窮容易解決，而心靈上的貧乏、寂寞，卻是今日多數人的問題。臺灣可能沒有缺乏麵包的飢餓，但一定有愛的飢餓，缺少天主愛的話語的飢餓。」

這是真的，如果我們缺少愛，一個國家會變成冷漠的國家，變成愛心缺乏的國家。

(本文摘自賴甘霖神父著《愛如甘霖：賴甘霖神父自傳》，大塊文化提供)

延伸閱讀



鋼鐵人馬斯克媽媽 70歲當上封面女郎

錯失恐懼症FOMO 讓10億人深陷的焦慮陷阱

為了玫瑰 你得幫刺澆水