Google最強團隊的秘密 就是傾聽

很多公司的員工一天花在與人溝通的時間高達八成。

二○一二年，Google委託外部單位找出造就傑出團體的條件。Google大多數計畫都由團隊負責執行，公司想知道為什麼有些團隊相處融洽又能做好工作，有些團隊卻鉤心鬥角、明爭暗鬥，或是動用冷暴力讓團隊無法運作。什麼樣的成員個性、工作流程和應對進退的夢幻組合，才能讓人團結合作？

一個由統計學家、組織心理學家、社會學家和工程師組成的專案小組（代號是亞里斯多德計畫），調查了Google內部一百八十個員工團隊。他們詳細研究了團隊成員的人格特質、身家背景、嗜好和日常習慣，發現團隊的成敗沒有可預測的模式。團隊的結構、掌控進度的方式、多常聚會，也沒有一定的規則。

收集了三年的資料之後，研究員終於得到結論，找出造就團結、有效團隊的條件。他們發現，最有生產力的團隊是成員發言比例大致相同的團隊，也就是所謂「平均分布的輪流對話」。最佳團隊也有更高的「平均社交敏感度」，這代表他們擅長根據音調、表情和其他非語言的線索，直覺地猜到對方的感受。

換句話說，Google發現成功的團隊會彼此傾聽。成員輪流發言，聽對方把話說完，留意非語言的線索，以捕捉沒說出口的想法和感受。這樣才能給予考量更周到、更中肯的回應。同時也打造出具備「心理安全感」的環境，成員更願意分享資訊和想法，不用擔心被拒絕或反駁。

這對Google是一大啟發。然而，我們的朋友洛夫．尼可斯，亦即傾聽研究之父，在一九五○年代就說過同樣的話。唯一不同的是，當年尼可斯是說，傾聽會讓你更能勝任工作。以目前的經濟現況來看，傾聽有可能就是你的工作。一九八○年以來新增的就業機會，幾乎都跟更高層次的社會互動相關。相反地，以分析和數學推理為主的職位（可以交給運算法）則日漸消失。

今日很少有商品或服務是由一個人從頭到尾包辦。Google並非例外，大多數公司都需要團隊來完成工作。發表在《哈佛商業評論》的一項研究發現，近二十年來「經理人和員工花在共同合作的時間，激增了五○％甚至更多」。很多公司的員工一天花在與人溝通的時間高達八成。

但承認傾聽的重要和督促員工真正做到傾聽，卻是兩碼子事。有些公司把「主動傾聽」加進員工手冊，但如前文所述，這個概念本身不但模糊，也定義不清。還有公司會雇用職涯教練和商業心理學家，幫助員工增進傾聽能力。只是員工通常不喜歡任何暗示他們可能有「問題」的活動，因而心生排斥。這就要提到提升員工傾聽技巧的一種有趣又有效的方法—即興劇場（improvisational comedy）。包括Google、思科、美國運通、福特、寶鹼、勤業眾信和杜邦在內的大公司，都嘗試過這個方法。 為了一探究竟，我前往第二城喜劇團（Second City）取經。

設於芝加哥的第二城喜劇團猶如即興喜劇的麥加，蒂娜．費（Tina Fey）、史蒂芬．柯柏（Stephen Colbert）、史提夫．卡爾（Steve Carrel）、艾米．波勒（Amy Poehler）等許許多多知名喜劇演員和喜劇作家，都從這裡發跡。我在那裡認識了藝術總監麥特．霍夫德（Matt Hovde）。他除了在第二城執導喜劇表演，也是即興訓練課程的負責人。他拿著一杯咖啡，看起來有點累，前一週他光為了六次海選，就面試了三百五十人。他捏著鼻梁告訴我，很多想當喜劇演員的人都沒有他們自以為的那麼好笑。

(本文摘自凱特．墨菲著《你都沒在聽：科技讓交談愈來愈容易，人卻愈來愈不會聆聽。聆聽不但給別人慰藉，也給自己出路》，大塊文化提供)

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