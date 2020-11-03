IP的世界裡沒有長尾效應 只有贏家通吃

大數據、網路設備以及演算法，將會讓愈來愈多單一的公司掌握獨一無二的優勢。

要踏上A咖之路，擁有IP，我認為90%的專業人士都有機會，極少數的專業人士更能變身超級IP；然而，不少專業人士卻會先掉入滿是陷阱的玻璃迷宮，看似閃閃發亮，卻使人受困。

長尾效應的幻想

平凡沒有不好，但必須很殘忍地說，在IP的世界，「長尾理論」並不適用。 我想先談談「長尾理論」。2004年10月，《連線》雜 誌主編克里斯 ̇安德森(Chris Anderson)首次提出了長尾理論(The long tail)，意思是：只要通路夠大，非主流的、需求量小的商品「總銷量」，也能夠和主流的、需求量大的商品銷量一較高下。而「長尾」指的就是80%、過去不值得一賣的平凡小物。套用在 IP 身上，讓不少人期待，自己可以吃下一塊又一塊「小市場」，累積起來，便是大財富。

然而，這可能是幻想，我想說明的原因有二。

第一，網路世界正在朝著「贏家通吃」的方向邁進。從 Google、臉書、Uber 以及其他獨占企業的例子來看，透過網路效應，萬事萬物得以串聯。大數據、網路設備以及演算法，將會讓愈來愈多單一的公司掌握獨一無二的優勢。特勞特(Jack Trout)在1980年代撰寫的《定位》 (Positioning：The Battle for Your Mind)一書告誡我們，第一進入者擁有絕對主導市場的優勢，因為「長期市場分額，第一名的品牌通常是第二名品牌的兩倍，更是第三名品牌的四倍，這個比例不會輕易改變。」

第二，則是「注意力法則」。眼球搶占第一名的人，往往可以吸引大量流量，取得最多的資源，換言之，取得客戶的成本也能極小化。回到你我生活，其實不難發現例子，譬如熱門電影，2010 年，電影業龍頭之一的「華納兄弟」光投資前三大片《哈利波特》、《全面啟動》、《超世紀封神榜》，便占了製作預算的三分之一，狂砸資源，讓那一年華納兄弟吃下40∼50%美國本土與全球票房。因為對忠實的電影迷而言，通常一週最多是看一部電影，首選自然是榜上「前幾名」的熱門大片。

而當你手中拿著這本書，我要謝謝你，也想問問，你為何會選擇這一本書？這一本書可能不是本世紀華語的大作(但無庸置疑是我掏心掏肺之作)。曾有調查顯示，近四分之三的讀者，在書店購買的都是「計畫之外的書」，看中的是書架上位置最醒目的書，譬如暢銷書、主打書。 換位思考一下，當你是消費者、企業主，如果有第一，會想試試看第二、第三嗎？可能會，當選擇第一名的代價太高時(如金錢、時間)，才會往後面的排序考量；但如果資源充足，以廣告贊助、置入性行銷來說，考慮效果及說服成本，往往只有最尖端的IP才會獲得青睞；中段班以後的，便可能湮沒於專業人士的茫茫大海裡。

(本文摘自許景泰著《圈對粉，小生意也能賺大錢：不用百萬關注，只要鐵粉圈住，後網紅時代，IP經濟正崛起！》，三采文化提供)

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